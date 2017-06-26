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更新版 1-《全球汇市》德拉吉为宽松政策辩护推高美元兑欧元，市场等待叶伦讲话
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2017年6月26日 / 晚上10点08分 / 1 个月前

更新版 1-《全球汇市》德拉吉为宽松政策辩护推高美元兑欧元，市场等待叶伦讲话

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉为宽松货币政策辩护
    * 交易员预计美联储主席叶伦将保持对经济的积极看法
    * 美元兑新兴市场货币下跌

 (新增文末表格)
    路透纽约6月26日 - 美元兑日圆周一触及一个月高位，兑欧元反弹，此前欧洲央行总裁
德拉吉为该行的宽松货币政策辩护，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦
周二的讲话。
    
    欧洲央行总裁德拉吉在里斯本对大学生发表讲话时称，超低利率能创造就业，扶助经济
增长，并惠及借款人，最终会缓解贫富不均的状况。本月稍早欧元下跌，此前欧洲央行称，
决策者没有讨论缩减大规模公债购买计划。
    
    在弱于预期的美国5月耐久财订单发布后，欧元兑美元      稍早触及一周高位的1.121
9美元，因疲弱的数据燃点了对美国经济和美联储激进升息前景的疑虑。但在德拉吉发表讲
话后，欧元下跌。
    
    “德拉吉给欧洲央行将降低减少货币刺激举措的预期泼冷水，欧元之后开始走软，”Ch
apdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas
Borthwick称。
    
    美联储主席叶伦周二将在欧洲发表讲话，分析师称，尽管最近发布的一批数据疲弱，但
交易员预计，叶伦会维持对美国经济的积极看法，进而支持美联储今年再升息一次和明年升
息三次的预期。
    
    上述预期扶助美元兑一篮子主要货币上涨。美元兑日圆      触及111.93日圆的一个月
高位，美元指数      尾盘升0.2%，报97.440。
    
    但叶伦可能调整其对经济的看法、转向更偏鸽派的风险令交易员有些提心吊胆，限制了
美元的升幅。
    
    对第二季经济增速可能没有预想得那么强的忧虑升温。近期发布的零售销售、制造业生
产和通胀数据停滞不前，楼市数据也好坏不一。
    
    “明天从叶伦的讲话中会得到更多的信息，”麦格理集团全球利率和外汇策略师Thierr
y Albert Wizman称，“交易员对美联储未来将如何行动仍持不同意见。”
    
    欧元兑美元尾盘下跌0.1%，报1.1179美元。美元兑新兴市场货币下跌，部分因为在波动
性较低的情况下，市场转向较美元收益更高的货币。美元兑巴西雷亚尔      尾盘下跌1.3%
，报3.2998雷亚尔。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1179   1.1192   -0.12   +6.34   1.0513
    美元/日圆                   111.83   111.26   +0.51   -4.31   116.87
    欧元/日圆                   125.05   124.52   +0.43   +1.55   123.14
    美元/瑞郎                   0.9723   0.9693   +0.31   -4.47   1.0178
    英镑/美元                   1.2720   1.2716   +0.03   +3.11   1.2336
    美元/加元                   1.3241   1.3265   -0.18   -1.41   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8574   6.8379   +0.29   -1.65   6.9726
    澳元/美元                   0.7582   0.7565   +0.22   +5.09   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0870   1.0849   +0.19   +1.43   1.0717
    欧元/英镑                   0.8788   0.8799   -0.13   +3.17   0.8518
    新西兰元/美元               0.7287   0.7284   +0.04   +4.98   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4785   8.4460   +0.38   -1.84   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4822   9.4582   +0.25   +4.36   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7215   8.7200   +0.02   -4.24   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7492   9.7616   -0.13   +1.77   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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