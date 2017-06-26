更新版 1-《全球汇市》德拉吉为宽松政策辩护推高美元兑欧元，市场等待叶伦讲话

* 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉为宽松货币政策辩护 * 交易员预计美联储主席叶伦将保持对经济的积极看法 * 美元兑新兴市场货币下跌 (新增文末表格) 路透纽约6月26日 - 美元兑日圆周一触及一个月高位，兑欧元反弹，此前欧洲央行总裁 德拉吉为该行的宽松货币政策辩护，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦 周二的讲话。 欧洲央行总裁德拉吉在里斯本对大学生发表讲话时称，超低利率能创造就业，扶助经济 增长，并惠及借款人，最终会缓解贫富不均的状况。本月稍早欧元下跌，此前欧洲央行称， 决策者没有讨论缩减大规模公债购买计划。 在弱于预期的美国5月耐久财订单发布后，欧元兑美元 稍早触及一周高位的1.121 9美元，因疲弱的数据燃点了对美国经济和美联储激进升息前景的疑虑。但在德拉吉发表讲 话后，欧元下跌。 “德拉吉给欧洲央行将降低减少货币刺激举措的预期泼冷水，欧元之后开始走软，”Ch apdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick称。 美联储主席叶伦周二将在欧洲发表讲话，分析师称，尽管最近发布的一批数据疲弱，但 交易员预计，叶伦会维持对美国经济的积极看法，进而支持美联储今年再升息一次和明年升 息三次的预期。 上述预期扶助美元兑一篮子主要货币上涨。美元兑日圆 触及111.93日圆的一个月 高位，美元指数 尾盘升0.2%，报97.440。 但叶伦可能调整其对经济的看法、转向更偏鸽派的风险令交易员有些提心吊胆，限制了 美元的升幅。 对第二季经济增速可能没有预想得那么强的忧虑升温。近期发布的零售销售、制造业生 产和通胀数据停滞不前，楼市数据也好坏不一。 “明天从叶伦的讲话中会得到更多的信息，”麦格理集团全球利率和外汇策略师Thierr y Albert Wizman称，“交易员对美联储未来将如何行动仍持不同意见。” 欧元兑美元尾盘下跌0.1%，报1.1179美元。美元兑新兴市场货币下跌，部分因为在波动 性较低的情况下，市场转向较美元收益更高的货币。美元兑巴西雷亚尔 尾盘下跌1.3% ，报3.2998雷亚尔。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1179 1.1192 -0.12 +6.34 1.0513 美元/日圆 111.83 111.26 +0.51 -4.31 116.87 欧元/日圆 125.05 124.52 +0.43 +1.55 123.14 美元/瑞郎 0.9723 0.9693 +0.31 -4.47 1.0178 英镑/美元 1.2720 1.2716 +0.03 +3.11 1.2336 美元/加元 1.3241 1.3265 -0.18 -1.41 1.3430 美元/离岸人民币 6.8574 6.8379 +0.29 -1.65 6.9726 澳元/美元 0.7582 0.7565 +0.22 +5.09 0.7215 欧元/瑞郎 1.0870 1.0849 +0.19 +1.43 1.0717 欧元/英镑 0.8788 0.8799 -0.13 +3.17 0.8518 新西兰元/美元 0.7287 0.7284 +0.04 +4.98 0.6941 美元/挪威克朗 8.4785 8.4460 +0.38 -1.84 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4822 9.4582 +0.25 +4.36 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7215 8.7200 +0.02 -4.24 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7492 9.7616 -0.13 +1.77 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)