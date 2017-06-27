更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因德拉吉讲话和美国医保议案投票延后

* 德拉吉称央行可能调整政策工具 * 欧元兑美元触及10个月高位的1.1349美元 * 美国医保法案投票被延后 * 美元兑日圆从逾一个月高位下跌 (新增文末表格) 路透纽约6月28日 - 美元兑欧元周二跌至10个月低位，此前欧洲央行总裁德拉吉为开始 采取措施减少央行的刺激举措开启大门，美国医保议案投票被延后。 德拉吉在葡萄牙举行的一个会议上称，因欧洲经济前景改善，包括近零利率和大规模购 债在内的政策工具可以进行调整。欧元兑美元升约1.5%，为逾一年来的最大单日百分比升幅 。 不过，央行政策立场的转变，应该是循序渐进的，因为仍需要“相当规模的”货币支持 ，且通胀回升也将仰赖有利于的全球融资环境。 “今日的走势确是受到德拉吉鹰派表态的驱动，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa 称。他说，德拉吉讲话后，欧元近期交易区间可能上升至1.10-1.15美元之间。 美元续跌，此前美国参议院共和党领袖麦康奈尔决定将医保议案投票延后，以获得更多 共和党参议员的支持。 欧元兑美元急升至1.1349美元，为2016年8月底以来的最高水平，美元兑日圆 从 稍早触及的逾一个月高位112.46日圆下滑，稍尾盘升0.3%，报112.12日圆。 美元指数 触及13日低位的96.344。美元兑瑞郎触及逾七个月低位0.9593瑞郎。 分析师称，医保议案投票延后，减弱了特朗普总统成功实现推进其税改和基建支出计划 的预期。 分析师称，备受关注的美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在伦敦的讲话没有对 美元产生太大的影响。叶伦称，至少在她的有生之年，不会再发生金融危机。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1337 1.1179 +1.41 +7.84 1.0513 美元/日圆 112.34 111.83 +0.46 -3.88 116.87 欧元/日圆 127.38 125.05 +1.86 +3.44 123.14 美元/瑞郎 0.9602 0.9723 -1.24 -5.66 1.0178 英镑/美元 1.2814 1.2720 +0.74 +3.87 1.2336 美元/加元 1.3197 1.3241 -0.33 -1.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8136 6.8574 -0.64 -2.28 6.9726 澳元/美元 0.7582 0.7582 +0.00 +5.09 0.7215 欧元/瑞郎 1.0885 1.0870 +0.14 +1.57 1.0717 欧元/英镑 0.8845 0.8788 +0.65 +3.84 0.8518 新西兰元/美元 0.7269 0.7287 -0.25 +4.73 0.6941 美元/挪威克朗 8.4173 8.4785 -0.72 -2.54 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5449 9.4822 +0.66 +5.05 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6101 8.7215 -1.28 -5.46 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7651 9.7492 +0.16 +1.93 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)