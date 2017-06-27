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更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因德拉吉讲话和美国医保议案投票延后
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2017年6月27日 / 晚上10点19分 / 1 个月内

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因德拉吉讲话和美国医保议案投票延后

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 德拉吉称央行可能调整政策工具
    * 欧元兑美元触及10个月高位的1.1349美元
    * 美国医保法案投票被延后
    * 美元兑日圆从逾一个月高位下跌

 (新增文末表格)
    路透纽约6月28日 - 美元兑欧元周二跌至10个月低位，此前欧洲央行总裁德拉吉为开始
采取措施减少央行的刺激举措开启大门，美国医保议案投票被延后。
    
    德拉吉在葡萄牙举行的一个会议上称，因欧洲经济前景改善，包括近零利率和大规模购
债在内的政策工具可以进行调整。欧元兑美元升约1.5%，为逾一年来的最大单日百分比升幅
。
    
    不过，央行政策立场的转变，应该是循序渐进的，因为仍需要“相当规模的”货币支持
，且通胀回升也将仰赖有利于的全球融资环境。            
    
    “今日的走势确是受到德拉吉鹰派表态的驱动，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa
称。他说，德拉吉讲话后，欧元近期交易区间可能上升至1.10-1.15美元之间。
    
    美元续跌，此前美国参议院共和党领袖麦康奈尔决定将医保议案投票延后，以获得更多
共和党参议员的支持。
    
    欧元兑美元急升至1.1349美元，为2016年8月底以来的最高水平，美元兑日圆      从
稍早触及的逾一个月高位112.46日圆下滑，稍尾盘升0.3%，报112.12日圆。
    
    美元指数      触及13日低位的96.344。美元兑瑞郎触及逾七个月低位0.9593瑞郎。
    
    分析师称，医保议案投票延后，减弱了特朗普总统成功实现推进其税改和基建支出计划
的预期。
    
    分析师称，备受关注的美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在伦敦的讲话没有对
美元产生太大的影响。叶伦称，至少在她的有生之年，不会再发生金融危机。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1337   1.1179   +1.41   +7.84   1.0513
    美元/日圆                   112.34   111.83   +0.46   -3.88   116.87
    欧元/日圆                   127.38   125.05   +1.86   +3.44   123.14
    美元/瑞郎                   0.9602   0.9723   -1.24   -5.66   1.0178
    英镑/美元                   1.2814   1.2720   +0.74   +3.87   1.2336
    美元/加元                   1.3197   1.3241   -0.33   -1.73   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8136   6.8574   -0.64   -2.28   6.9726
    澳元/美元                   0.7582   0.7582   +0.00   +5.09   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0885   1.0870   +0.14   +1.57   1.0717
    欧元/英镑                   0.8845   0.8788   +0.65   +3.84   0.8518
    新西兰元/美元               0.7269   0.7287   -0.25   +4.73   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4173   8.4785   -0.72   -2.54   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5449   9.4822   +0.66   +5.05   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6101   8.7215   -1.28   -5.46   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7651   9.7492   +0.16   +1.93   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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