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更新版 1-《全球汇市》美元续跌，因欧洲货币政策立场转趋鹰派的预期升温
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2017年6月28日 / 晚上10点09分 / 1 个月前

更新版 1-《全球汇市》美元续跌，因欧洲货币政策立场转趋鹰派的预期升温

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 英国央行总裁称英国可能需要升息
    * 交易员认为欧洲的货币政策转趋鹰派
    * 德拉吉并非暗示很快收紧政策-消息人士
    * 美国医保议案投票推迟打击美元

 (新增文末表格)
    路透纽约6月28日 - 美元兑欧元周三触及一年来最低水平，此前英国央行总裁发表鹰派
讲话，增加了欧洲货币政策转趋鹰派的臆测。
    
    周二美国参议院决定推迟对旨在取代“奥巴马医保”的医保议案进行投票，这也扶助打
压美元。
 
    欧元兑美元延续了前日的升势，此前英国央行总裁卡尼称，英国可能需要升息，因经济
中的过剩产能消失殆尽。前日欧元兑美元录得逾一年来的最大单日百分比涨幅。卡尼讲话后
，英镑也跳涨。
    
    卡尼在葡萄牙举行的欧洲央行在会议上称，英国央行将在“未来几个月”讨论升息问题
。
    
    分析师称，卡尼的讲话令交易员相信，欧洲的货币政策正朝着更加鹰派的方向转变；此
前一日，欧洲央行总裁德拉吉为调整刺激政策敞开了大门，燃点了市场对欧洲央行最快于9
月将宣布减少刺激举措的预期。
    
    分析师称，德拉吉的讲话仍然支撑欧元，尽管熟悉德拉吉思维的多位消息人士指出，德
拉吉的用意是暗示将在一段时期内容忍通胀下滑，并非暗示即将收紧政策。            
    
    “欧洲货币政策预期的天平向更加鹰派的方向倾斜这一事实，让市场有些担心，”瑞士
信贷外汇策略师Alvise Marino称。
    
    欧元兑美元      最多升0.5%，至一年高位的1.1390美元，周二跳升1.4%。美元指数<.
DXY>最多跌0.4%，触及逾七个月低位的95.967。
    
    美元兑日圆      下跌，盘中触及逾一个月高位的112.46日圆。
    
    美国参议院共和党领袖周二宣布，推迟对医保议案进行投票，这令市场进一步质疑特朗
普政府是否能兑现有利增长的基建支出和减税计划；美元受挫。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1376   1.1337   +0.34   +8.21   1.0513
    美元/日圆                   112.28   112.34   -0.05   -3.93   116.87
    欧元/日圆                   127.74   127.38   +0.28   +3.74   123.14
    美元/瑞郎                   0.9594   0.9602   -0.08   -5.74   1.0178
    英镑/美元                   1.2924   1.2814   +0.86   +4.77   1.2336
    美元/加元                   1.3037   1.3197   -1.21   -2.93   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8032   6.8136   -0.15   -2.43   6.9726
    澳元/美元                   0.7640   0.7582   +0.76   +5.89   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0916   1.0885   +0.28   +1.86   1.0717
    欧元/英镑                   0.8800   0.8845   -0.51   +3.31   0.8518
    新西兰元/美元               0.7304   0.7269   +0.48   +5.23   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4244   8.4173   +0.08   -2.46   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5858   9.5449   +0.43   +5.50   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.5425   8.6101   -0.79   -6.21   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7199   9.7651   -0.46   +1.46   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/戴素萍；审校 母红/龚芳)

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