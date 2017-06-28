更新版 1-《全球汇市》美元续跌，因欧洲货币政策立场转趋鹰派的预期升温

* 英国央行总裁称英国可能需要升息 * 交易员认为欧洲的货币政策转趋鹰派 * 德拉吉并非暗示很快收紧政策-消息人士 * 美国医保议案投票推迟打击美元 (新增文末表格) 路透纽约6月28日 - 美元兑欧元周三触及一年来最低水平，此前英国央行总裁发表鹰派 讲话，增加了欧洲货币政策转趋鹰派的臆测。 周二美国参议院决定推迟对旨在取代“奥巴马医保”的医保议案进行投票，这也扶助打 压美元。 欧元兑美元延续了前日的升势，此前英国央行总裁卡尼称，英国可能需要升息，因经济 中的过剩产能消失殆尽。前日欧元兑美元录得逾一年来的最大单日百分比涨幅。卡尼讲话后 ，英镑也跳涨。 卡尼在葡萄牙举行的欧洲央行在会议上称，英国央行将在“未来几个月”讨论升息问题 。 分析师称，卡尼的讲话令交易员相信，欧洲的货币政策正朝着更加鹰派的方向转变；此 前一日，欧洲央行总裁德拉吉为调整刺激政策敞开了大门，燃点了市场对欧洲央行最快于9 月将宣布减少刺激举措的预期。 分析师称，德拉吉的讲话仍然支撑欧元，尽管熟悉德拉吉思维的多位消息人士指出，德 拉吉的用意是暗示将在一段时期内容忍通胀下滑，并非暗示即将收紧政策。 “欧洲货币政策预期的天平向更加鹰派的方向倾斜这一事实，让市场有些担心，”瑞士 信贷外汇策略师Alvise Marino称。 欧元兑美元 最多升0.5%，至一年高位的1.1390美元，周二跳升1.4%。美元指数<. DXY>最多跌0.4%，触及逾七个月低位的95.967。 美元兑日圆 下跌，盘中触及逾一个月高位的112.46日圆。 美国参议院共和党领袖周二宣布，推迟对医保议案进行投票，这令市场进一步质疑特朗 普政府是否能兑现有利增长的基建支出和减税计划；美元受挫。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1376 1.1337 +0.34 +8.21 1.0513 美元/日圆 112.28 112.34 -0.05 -3.93 116.87 欧元/日圆 127.74 127.38 +0.28 +3.74 123.14 美元/瑞郎 0.9594 0.9602 -0.08 -5.74 1.0178 英镑/美元 1.2924 1.2814 +0.86 +4.77 1.2336 美元/加元 1.3037 1.3197 -1.21 -2.93 1.3430 美元/离岸人民币 6.8032 6.8136 -0.15 -2.43 6.9726 澳元/美元 0.7640 0.7582 +0.76 +5.89 0.7215 欧元/瑞郎 1.0916 1.0885 +0.28 +1.86 1.0717 欧元/英镑 0.8800 0.8845 -0.51 +3.31 0.8518 新西兰元/美元 0.7304 0.7269 +0.48 +5.23 0.6941 美元/挪威克朗 8.4244 8.4173 +0.08 -2.46 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5858 9.5449 +0.43 +5.50 9.0858 美元/瑞典克朗 8.5425 8.6101 -0.79 -6.21 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7199 9.7651 -0.46 +1.46 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/戴素萍；审校 母红/龚芳)