更新版 1-《全球汇市》美元录得四个月最佳单日表现，上季表现为2010年以来最差

* 美国6月ISM制造业指数触及2014年8月以来最高 * 指标10年期公债收益率触及近七周峰值 * 7月4日假期间，外汇市场交投清淡 * 关注周二澳洲和瑞典央行政策决定 (新增文末收盘表格) 路透纽约7月3日 - 美元周一录得四个月最佳单日表现，为新的一季开了个好头，受美 债收益率上涨，以及数据显示制造业活动攀升至近三年最强水准提振。 美元第二季创下2010年以来最差单季表现，因海外央行暗示，正考虑是否将因应经济改 善迹象而开始缩减货币刺激措施。 “市场对各国央行收紧政策的暗示是否会成为现实看法不一。迄今数据表现还算如央行 预期，”Rafiki Capital Management研究和策略部门主管Steven Englander表示。 周一稍早，美国供应管理协会(ISM)报告，上月制造业活动指数升至57.8，为2014年8月 来最高。 路透数据显示，强劲的制造业报告带动指标10年期公债 收益率升至2.353% ，为近七周最高。 美元指数 尾盘升0.62%，报96.223，为3月1日来最大单日升幅。 美元指数从上周五触及的近九个月低点反弹，第二季美元指数大跌4.71%，为2010年第 三季重挫8.49%以来的最大季度跌幅。 上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周投机商已经减持美元净多头仓位至约 一年最低。 美元兑日圆 攀升至六周高位113.45日圆，纽约尾盘升0.9%，报113.40日圆。 欧元兑美元 从上周所创的逾一年最高回落，尾盘跌近0.6%，报1.1358美元。 路透报导称，部分欧洲央行政策制定者对在7月20日政策会议结束后的声明中，去除放 宽政策倾向持谨慎态度。但欧元对此无甚反应。 在周二美国独立日假期前，汇市交投清淡。美国金融市场周一提前收盘，周二将休市。 在周二瑞典央行会议前，瑞典克朗兑美元 跌0.8%，报8.4920克朗。 周二澳洲央行也将发布政策声明，措辞若有改变可能也会支撑澳元。澳元兑美元AUD=D 4较上周五收盘跌0.5%，报0.7653美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1360 1.1423 -0.55 +8.06 1.0513 美元/日圆 113.37 112.35 +0.91 -2.99 116.87 欧元/日圆 128.82 128.40 +0.33 +4.61 123.14 美元/瑞郎 0.9633 0.9581 +0.54 -5.35 1.0178 英镑/美元 1.2936 1.3025 -0.68 +4.86 1.2336 美元/加元 1.3005 1.2962 +0.33 -3.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.7952 6.7784 +0.25 -2.54 6.9726 澳元/美元 0.7660 0.7686 -0.34 +6.17 0.7215 欧元/瑞郎 1.0948 1.0949 -0.01 +2.16 1.0717 欧元/英镑 0.8778 0.8769 +0.10 +3.05 0.8518 新西兰元/美元 0.7292 0.7332 -0.55 +5.06 0.6941 美元/挪威克朗 8.3633 8.3454 +0.21 -3.17 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5021 9.5349 -0.34 +4.58 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4867 8.4274 +0.70 -6.82 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6442 9.6316 +0.13 +0.67 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/龚芳; 审校 母红)