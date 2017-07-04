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《全球汇市》乐观数据提振美债收益率并推高美元，澳元等待央行政策
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2017年7月4日 / 凌晨12点33分 / 1 个月前

《全球汇市》乐观数据提振美债收益率并推高美元，澳元等待央行政策

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元走势活跃，强劲的美国数据提振美债收益率至七周新高
    * 澳元等待澳洲央行政策决定的指引
    * 重点看澳洲央行是否会像其他央行一样发出鹰派信号

    路透东京7月4日 - 美元周二早盘高企，之前美国公布的乐观数据，提振美债收益率至七周高位。焦点转向澳洲央行政策决定，以判断该行是否将加入日益庞大的采取鹰派基调的央行队伍。
    
    美元指数      持稳在96.149，隔夜上涨0.6%，因美国供应管理协会(ISM))公布的6月全国制造业活动指数升幅超过预期，提振10年期美国公债收益率(殖利率)           升至七周高位。

    周一的形势帮助美元指数自上周五触及的九个月低点95.470反弹。
    
    上周美元惨遭打击，因市场越来越认为，欧洲和加拿大的央行可能终于要转向偏紧的货币政策。
    
    “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称。
    
    “对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一期望值略有反弹。”

    欧元兑美元      上涨0.1%至1.1373美元，隔夜下跌0.6%。欧元已从周五所及近14个月高位1.1445美元回落。
    
    美元兑日圆持稳，报113.360日圆，周一尾盘高见113.480日圆，为5月中旬以来最高。
    
    市场眼下关注澳洲央行今日稍后公布的政策决定。
    
    虽然外界预计澳洲央行这次不会升息，但市场人士将寻找任何有关该央行是否跟随欧洲央行、英国央行和加拿大央行等其他央行一同转向鹰派立场的迹象。
    
    澳元兑美元        上涨0.1%至0.7666美元；周五曾升至三个月高位0.7712美元，得益于大宗商品价格反弹及美元上周全线回落。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1374  1.1360  +0.12  +8.19  1.0513
    美元/日圆                   113.27  113.37  -0.09  -3.08  116.87
    欧元/日圆                   128.84  128.82  +0.02  +4.63  123.14
    美元/瑞郎                   0.9628  0.9633  -0.05  -5.40  1.0178
    英镑/美元                   1.2952  1.2936  +0.12  +4.99  1.2336
    美元/加元                   1.2987  1.3005  -0.14  -3.30  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7955  6.7952  +0.00  -2.54  6.9726
    澳元/美元                   0.7666  0.7660  +0.08  +6.25  0.7215
    新西兰元/美元               0.7285  0.7292  -0.10  +4.96  0.6941
    澳元/日圆                   86.820  86.830  -0.01  +2.96  84.320
    新西兰元/日圆               82.520  82.680  -0.19  +1.66  81.170
    英镑/日圆                   146.72  146.69  +0.02  +1.87  144.02
    澳元/新西兰元               1.0520  1.0496  +0.23  +1.32  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 王颖/孙国玉/许娜/龚芳/李婷仪)

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