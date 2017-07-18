更新版 1-《全球汇市》美元指数创逾10个月低点，因医保议案参院受挫打击信心

(新增文末表格) * 共和党医保法案在参议院受挫 * 对特朗普提振美国经济成长能力的信心动摇 * 欧元和瑞郎兑美元触及逾一年高位 路透纽约7月18日 - 美元兑欧元和瑞郎周二触及逾一年最低，美元指数则逾跌至10个月 低点，因对美国总统特朗普政策计划的信心降低，且对海外央行的鹰派立场不安。 继周一晚间第二次试图在参议院通过医改议案的努力失败后，美国国会共和党议员在医 改立法上陷入了混乱，总统特朗普呼吁立即废除奥巴马医保(Obamacare)，而其他共和党议 员寻求改变路线，争取民主党人士的支持。 这引发投资人质疑特朗普是否能实 施其促成长政策。 交易商也仍对美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否在今年再度升息存疑，而包括欧洲 央行和英国央行在内的其他主要央行已经暗示，将转趋收紧政策的更偏鹰派立场。 “特朗普的挫败就是美元的挫败，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示 ，“基于废除奥巴马医保的努力失利，我认为这的确令特朗普政府的其它策略能否得以落实 受到质疑。” 欧元兑美元 触及去年5月初来最高的1.1583美元，分析师指出，作空欧元的交易 商被迫空头回补。 纽约市场午后，欧元录得0.7%的涨幅，势将创三周最大单日百分比升幅。 美元指数 触及去年9月初来最低的94.476。 美元兑瑞郎 跌至去年6月底来最低的0.9525瑞郎，而美元兑日圆 也跌至三 周低点111.69日圆。 自今年年初以来，美元指数已经大跌7.4%，跌势主要从3月初开始，部分因投资人对特 朗普财政刺激计划有疑虑。 澳元是美元下滑的最大受益货币，澳元兑美元 跳涨至逾两年高位0.7942美元， 此前澳洲央行公布7月政策会议纪录显示，其对于经济前景看法更加乐观。 上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底 前再度加息的理由，尽管决策者有这样的预测。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1552 1.1478 +0.64 +9.88 1.0513 美元/日圆 112.06 112.62 -0.50 -4.12 116.87 欧元/日圆 129.46 129.25 +0.16 +5.13 123.14 美元/瑞郎 0.9547 0.9625 -0.81 -6.20 1.0178 英镑/美元 1.3038 1.3054 -0.12 +5.69 1.2336 美元/加元 1.2626 1.2695 -0.54 -5.99 1.3430 美元/离岸人民币 6.7478 6.7631 -0.23 -3.22 6.9726 澳元/美元 0.7915 0.7798 +1.50 +9.70 0.7215 欧元/瑞郎 1.1031 1.1048 -0.15 +2.93 1.0717 欧元/英镑 0.8857 0.8788 +0.79 +3.98 0.8518 新西兰元/美元 0.7348 0.7314 +0.46 +5.86 0.6941 美元/挪威克朗 8.0859 8.1566 -0.87 -6.38 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3469 9.3623 -0.16 +2.87 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3006 8.2887 +0.14 -8.86 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5899 9.5113 +0.83 +0.10 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)