更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元摆脱低位，关注欧日央行政策会议结果

* 欧元和日圆上涨可能影响央行决定 * 美元兑日圆触及逾三周最低 * 欧洲央行不会过于鹰派的押注打击欧元 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约7月19日 - 美元兑欧元周三上涨，前日触及逾一年低位，但兑日圆跌至逾三周 低位，交易员等待欧洲央行和日本央行会议结果。 市场观察人士关注欧元和日圆近期的强势是否会影响欧洲和日本央行的政策前景。 欧洲央行将于周四开会，预计在接近政策正常化之际会调整其声明措辞，其中可能包括 放弃准备扩大或延长购债计划的提法。 但分析师称，央行可能会将缩减资产购买计划的具体细节推迟到9月公布，欧洲央行将 三缄其口的预期打压欧元。 欧元 尾盘报1.1517美元，接近盘中低位1.1511美元，下跌约0.3%，但仍接近周二 触及的逾一年高位1.1583美元。 “最明智的评论是正确指出，德拉吉明天会就缩减购债做出任何具体承诺是值得怀疑的 ，”Westpac Banking高级外汇策略师Richard Franulovich在谈到欧央行总裁德拉吉时称。 美元指数 尾盘升0.2%，报94.791，距离周二触及的逾10个月低位94.476不远。 美元兑日圆 下跌0.2%，盘中触及6月27日以来最低的111.56日圆。 “外汇投资者持有大量美元/日圆多头头寸，”BMO Capital Markets外汇策略全球负责 人Greg Anderson称，“我想他们在日本央行会议前结清头寸。” “有关央行可能释出的信号，总是存在风险的。” 日本央行周三开始了为期两日的政策会议。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1514 1.1552 -0.33 +9.52 1.0513 美元/日圆 111.95 112.06 -0.10 -4.21 116.87 欧元/日圆 128.90 129.46 -0.43 +4.68 123.14 美元/瑞郎 0.9553 0.9547 +0.06 -6.14 1.0178 英镑/美元 1.3017 1.3038 -0.16 +5.52 1.2336 美元/加元 1.2604 1.2626 -0.17 -6.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.7588 6.7478 +0.16 -3.07 6.9726 澳元/美元 0.7949 0.7915 +0.43 +10.17 0.7215 欧元/瑞郎 1.1001 1.1031 -0.27 +2.65 1.0717 欧元/英镑 0.8837 0.8857 -0.23 +3.75 0.8518 新西兰元/美元 0.7355 0.7348 +0.10 +5.96 0.6941 美元/挪威克朗 8.0516 8.0859 -0.42 -6.78 8.6370 欧元/挪威克朗 9.2723 9.3469 -0.80 +2.05 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3026 8.3006 +0.02 -8.84 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5585 9.5899 -0.33 -0.22 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)