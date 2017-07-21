《全球汇市》德拉吉讲话后美元兑欧元持于两年低位附近

* 欧洲央行总裁德拉吉称，央行将在秋季讨论调整购债计划 * 美元指数接近2016年8月以来低位 * 日本央行按兵不动，缓和美元兑日圆跌势 路透东京7月21日 - 美元兑欧元周五徘徊在近两年低位附近，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者将在秋季讨论调整购债计划。美元本周周线恐将收低。 美元指数 日内持平，报94.316，离隔夜低位94.090不远，后者是2016年8月以来的最低水平。美元指数周内下跌0.8%。 欧元兑美元 稍事休整，报1.1625美元，周四曾高见1.1659美元，为2015年8月以来最高。 德拉吉表示，关于调整欧洲央行超宽松货币政策的讨论，没有设定确切的日期，但有明确提到在秋季。 U.S. Bank Private Client Group投资长Bill Northey表示，他的言论被认为“偏强硬”，尽管欧洲央行没有摆明何时开始资产负债表的正常化，事实上他为必要时的额外宽松政策敞开了大门。 美元兑日圆 几近持平，报111.92，隔夜曾低见111.48，为6月27日以来最低。周线料将下跌0.5%。 欧元兑日圆 亦近持平，报130.13日圆，周四升至130.26，与上周创下的2月以来高位130.76相去不远。周线则有望上涨0.8%。 市场预期，日本央行在撤回大规模刺激举措方面，将远远落后于其他主要央行，这使得美元兑日圆跌势有所缓和。 日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，不过小幅上调经济增长预估。 分析师表示，围绕低通胀的担忧，可能阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在下周的政策会议上升息。 美联储主席叶伦上周在国会作证时发出谨慎信号，一周前出炉的美国通胀和零售数据令人失望，增添了美联储有理由不急于收紧政策的证据。 美国总统特朗普的医保方案本周在参议院闯关失败，亦拖累美元，因为这引发外界担心特朗普的税改等其他国内重大政策获得国会通过的胜算能有几何。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1622 1.1629 -0.06 +10.55 1.0513 美元/日圆 111.98 111.89 +0.08 -4.18 116.87 欧元/日圆 130.15 130.12 +0.02 +5.69 123.14 美元/瑞郎 0.9516 0.9511 +0.05 -6.50 1.0178 英镑/美元 1.2953 1.2970 -0.13 +5.00 1.2336 美元/加元 1.2592 1.2588 +0.03 -6.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.7565 6.7549 +0.02 -3.10 6.9726 澳元/美元 0.7939 0.7957 -0.23 +10.03 0.7215 新西兰元/美元 0.7400 0.7399 +0.01 +6.61 0.6941 澳元/日圆 88.910 89.030 -0.13 +5.44 84.320 新西兰元/日圆 82.870 82.740 +0.16 +2.09 81.170 英镑/日圆 145.05 145.16 -0.08 +0.72 144.02 澳元/新西兰元 1.0727 1.0756 -0.27 +3.31 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/戴素萍/杜明霞；审校 王丽鑫/郑茵/李爽)