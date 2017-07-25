《全球汇市》美元触及13个月低位后持平，美联储开始为期两天的政策会议

* 美元指数触及2016年6月以来最低水平

* 欧元触及2015年8月以来最高

路透纽约7月25日 - 美元兑一篮子主要货币周二微升，此前跌至13个月低位，因投资者对美国总统特朗普能够推进其扩张性财政政策的希望重燃，但仍对美国近期经济前景持谨慎态度。

欧元盘中升至2015年8月以来最高，仅略低于两年半高位，受助于德国企业调查强于预期。德国7月Ifo企业景气判断指数升至纪录高位， 表明德国人对该国的企业环境充满信心。

美元兑欧元和其它主要货币收复部分失地，因在北美下午的交易中，美债收益率跟随美股走高，对避险公债的需求减弱。

美元进一步反弹，因美国参议院通过了推进取代2010年平价医保法案的动议。特朗普总统和共和党誓言要推翻该这项医保法案。

医保议案投票结果的不确定性，对俄罗斯可能介入去年美国大选以及可能与特朗普团队共谋的调查，给特朗普总统减税和增加支出的承诺蒙上了阴云，分析师称，这削弱了对美国经济增长和通胀的预期。

市场在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发表政策声明前已经开始“有些自满”，Scotia Capital外汇策略师Shaun Osborne称。

“美联储发表声明在即，回补一些美元空头看似是谨慎之举，”他称。

美联储开始了为期两日的政策会议，预计将不会升息。但投资者仍将关注美联储缩减4.5万亿美元债券的前景，富国外汇策略师Eric Nelson称。

美元指数盘中跌至2016年6月以来最低的93.638，过去一个月，该指数已经下跌了近4%，今年累积跌了逾8%。美元指数尾盘升0.15%，报94.095。

欧元兑美元升了逾0.5%，至1.1711美元，追平2015年8月24日以来最高水平，仅略低于2015年1月以来最高水平。这是一个重要的技术位，Nelson称。

欧元兑美元尾盘升0.1%，报1.1647美元。美元兑日圆升0.7%，报111.86日圆。(完) (编译 刘静；审校 母红)