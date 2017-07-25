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10 天前
更新版 1-《全球汇市》美元触及13个月低位后持平，美联储开始为期两天的政策会议
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2017年7月25日 / 晚上10点39分 / 10 天前

更新版 1-《全球汇市》美元触及13个月低位后持平，美联储开始为期两天的政策会议

路透新闻部

3 分钟阅读

 (新增文末报价表格)
    * 美元指数触及2016年6月以来最低水平
    * 欧元触及2015年8月以来最高

    路透纽约7月25日 - 美元兑一篮子主要货币周二微升，此前跌至13个月低位，因投资者
对美国总统特朗普能够推进其扩张性财政政策的希望重燃，但仍对美国近期经济前景持谨慎
态度。
    
    欧元      盘中升至2015年8月以来最高，仅略低于两年半高位，受助于德国企业调查
强于预期。德国7月Ifo企业景气判断指数升至纪录高位， 表明德国人对该国的企业环境充
满信心。
    
    美元兑欧元和其它主要货币收复部分失地，因在北美下午的交易中，美债收益率跟随美
股走高，对避险公债的需求减弱。
    
    美元进一步反弹，因美国参议院通过了推进取代2010年平价医保法案的动议。特朗普总
统和共和党誓言要推翻该这项医保法案。
    
    医保议案投票结果的不确定性，对俄罗斯可能介入去年美国大选以及可能与特朗普团队
共谋的调查，给特朗普总统减税和增加支出的承诺蒙上了阴云，分析师称，这削弱了对美国
经济增长和通胀的预期。
    
    市场在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发表政策声明前已经开始“有些自满”，
Scotia　Capital外汇策略师Shaun Osborne称。
    
    “美联储发表声明在即，回补一些美元空头看似是谨慎之举，”他称。
    
    美联储开始了为期两日的政策会议，预计将不会升息。但投资者仍将关注美联储缩减4.
5万亿美元债券的前景，富国外汇策略师Eric Nelson称。
    
    美元指数      盘中跌至2016年6月以来最低的93.638，过去一个月，该指数已经下跌
了近4%，今年累积跌了逾8%。美元指数尾盘升0.15%，报94.095。
    
    欧元兑美元升了逾0.5%，至1.1711美元，追平2015年8月24日以来最高水平，仅略低于2
015年1月以来最高水平。Nelson称这是一个重要的技术位。
    
    欧元兑美元尾盘升0.1%，报1.1647美元。美元兑日圆      升0.7%，报111.86日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1651   1.1638   +0.11  +10.82   1.0513
    美元/日圆                   111.88   111.09   +0.71   -4.27   116.87
    欧元/日圆                   130.29   129.31   +0.76   +5.81   123.14
    美元/瑞郎                   0.9523   0.9464   +0.62   -6.44   1.0178
    英镑/美元                   1.3023   1.3026   -0.02   +5.57   1.2336
    美元/加元                   1.2507   1.2507   +0.00   -6.87   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7572   6.7474   +0.15   -3.09   6.9726
    澳元/美元                   0.7936   0.7922   +0.18   +9.99   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1090   1.1016   +0.67   +3.48   1.0717
    欧元/英镑                   0.8938   0.8932   +0.07   +4.93   0.8518
    新西兰元/美元               0.7415   0.7436   -0.28   +6.83   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9714   8.0043   -0.41   -7.71   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.2841   9.3209   -0.39   +2.18   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2077   8.2149   -0.09   -9.88   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5598   9.5627   -0.03   -0.21   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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