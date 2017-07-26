《全球汇市》美元在联储决议公布前持稳于13个月低点上方

* 美元指数在上日触及的13个月低点上方持稳 * 市场重点关注美联储政策声明，以寻找未来前景的线索 * 美参议院表决结果未引发重大反应 * 澳元下滑，此前澳洲CPI数据令人失望 路透新加坡7月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三持稳在13个月低点上方，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明，以寻找下次收紧货币政策的时间线索。 交易员亦留意美国参议院的消息，此前参议院以微弱多数同意就废除奥巴马医保(Obamacare)法案展开辩论，但这样一个简单的程序性表决也仅以微弱多数通过，令人质疑如果动议稍加变化，共和党能否凑齐议案通过所需的足够票数。 美国参议院共和党人数月来努力争取的奥巴马医保替换计划，周二晚间未能获得通过所需的60票。本周预计有多场关于废除或取代奥巴马医保法案组成要素的投票，这是其中的第一场。为财政刺激筹措资金，需要废除或取代奥巴马医保法案。 “看来他们是在不确定结局如何的情况下开始了辩论。在某种程度上，正是因为温和派和保守派都不知道结果会是什么样子，他们才能够同意开始辩论。事情看起来仍然非常不确定，”一家日本券商的资深交易员表示。 美元变动不大。 美元指数 微升至94.109，周二低见93.638，为2016年6月以来最低点。 美元兑日圆 持稳在111.89日圆，守住昨日的0.7%涨幅。 “过去一个月，由于市场被迫解除寄望特朗普行情的再通胀交易，美元遭遇无情的抛售，”新加坡大华银行市场策略主管王君豪表示。 对于美国总统特朗普可推进刺激计划的预期下降，已削弱了对美国经济成长和通胀的预期。 市场普遍预期，美联储在周三结束的两天会议上将维持利率不变。投资者要关注的线索在于，美联储今年是否可能再次升息以及何时开始削减债券持仓。 OANDA在新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称，部分关注点在美联储有可能暗示9月开始缩表。 Innes在一份报告中称，美联储做出这样的暗示不会让人很意外，可能不会对美元带来很大提振。“对通胀的措辞方面，可能出现鸽派的倾向。” 通胀迟滞一直令美元承压，给美联储今年能否再次升息带来不确定性。 美元兑其他主要货币昨日扳回部分失地，因美国公债收益率随同美国股市升高。 美国10年期公债收益率 周三报2.322%，远高于周五所及的三周低点2.225%；周二收在2.326%。 欧元 持稳于1.1647美元，周二高见1.17125，为2015年8月来最高水平，且仅略低于两年半高位，受德国企业调查强于预期提振。 周二公布的IFO月度调查调查显示，德国7月企业景气意外上升，再创纪录高位，各行业景气均有上升。 澳元下跌，因数据显示澳洲第二季消费通胀意外疲弱。 澳元兑美元 下跌0.5%至0.7900美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1640 1.1651 -0.09 +10.72 1.0513 美元/日圆 111.91 111.88 +0.03 -4.24 116.87 欧元/日圆 130.26 130.29 -0.02 +5.78 123.14 美元/瑞郎 0.9530 0.9523 +0.07 -6.37 1.0178 英镑/美元 1.3018 1.3023 -0.04 +5.53 1.2336 美元/加元 1.2507 1.2507 +0.00 -6.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.7538 6.7572 -0.05 -3.14 6.9726 澳元/美元 0.7898 0.7936 -0.48 +9.47 0.7215 新西兰元/美元 0.7413 0.7415 -0.03 +6.80 0.6941 澳元/日圆 88.410 88.800 -0.44 +4.85 84.320 新西兰元/日圆 82.970 82.970 +0.00 +2.22 81.170 英镑/日圆 145.69 145.70 -0.01 +1.16 144.02 澳元/新西兰元 1.0655 1.0698 -0.40 +2.62 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 郑茵/张涛/张若琪/陈宗琦/许娜；审校 王洋/徐文焰)