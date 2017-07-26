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《全球汇市》美元在联储决议公布前持稳于13个月低点上方
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2017年7月26日 / 凌晨5点09分 / 10 天前

《全球汇市》美元在联储决议公布前持稳于13个月低点上方

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元指数在上日触及的13个月低点上方持稳
    * 市场重点关注美联储政策声明，以寻找未来前景的线索
    * 美参议院表决结果未引发重大反应
    * 澳元下滑，此前澳洲CPI数据令人失望

    路透新加坡7月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三持稳在13个月低点上方，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明，以寻找下次收紧货币政策的时间线索。
    
    交易员亦留意美国参议院的消息，此前参议院以微弱多数同意就废除奥巴马医保(Obamacare)法案展开辩论，但这样一个简单的程序性表决也仅以微弱多数通过，令人质疑如果动议稍加变化，共和党能否凑齐议案通过所需的足够票数。            

    美国参议院共和党人数月来努力争取的奥巴马医保替换计划，周二晚间未能获得通过所需的60票。本周预计有多场关于废除或取代奥巴马医保法案组成要素的投票，这是其中的第一场。为财政刺激筹措资金，需要废除或取代奥巴马医保法案。            
    
    “看来他们是在不确定结局如何的情况下开始了辩论。在某种程度上，正是因为温和派和保守派都不知道结果会是什么样子，他们才能够同意开始辩论。事情看起来仍然非常不确定，”一家日本券商的资深交易员表示。
    
    美元变动不大。
    
    美元指数      微升至94.109，周二低见93.638，为2016年6月以来最低点。

    美元兑日圆      持稳在111.89日圆，守住昨日的0.7%涨幅。
    
   “过去一个月，由于市场被迫解除寄望特朗普行情的再通胀交易，美元遭遇无情的抛售，”新加坡大华银行市场策略主管王君豪表示。

    对于美国总统特朗普可推进刺激计划的预期下降，已削弱了对美国经济成长和通胀的预期。

    市场普遍预期，美联储在周三结束的两天会议上将维持利率不变。投资者要关注的线索在于，美联储今年是否可能再次升息以及何时开始削减债券持仓。

    OANDA在新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称，部分关注点在美联储有可能暗示9月开始缩表。

    Innes在一份报告中称，美联储做出这样的暗示不会让人很意外，可能不会对美元带来很大提振。“对通胀的措辞方面，可能出现鸽派的倾向。”

    通胀迟滞一直令美元承压，给美联储今年能否再次升息带来不确定性。
    
    美元兑其他主要货币昨日扳回部分失地，因美国公债收益率随同美国股市升高。

    美国10年期公债收益率           周三报2.322%，远高于周五所及的三周低点2.225%；周二收在2.326%。

    欧元      持稳于1.1647美元，周二高见1.17125，为2015年8月来最高水平，且仅略低于两年半高位，受德国企业调查强于预期提振。

    周二公布的IFO月度调查调查显示，德国7月企业景气意外上升，再创纪录高位，各行业景气均有上升。            
    
    澳元下跌，因数据显示澳洲第二季消费通胀意外疲弱。            
    
    澳元兑美元        下跌0.5%至0.7900美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1640  1.1651  -0.09 +10.72  1.0513
    美元/日圆                   111.91  111.88  +0.03  -4.24  116.87
    欧元/日圆                   130.26  130.29  -0.02  +5.78  123.14
    美元/瑞郎                   0.9530  0.9523  +0.07  -6.37  1.0178
    英镑/美元                   1.3018  1.3023  -0.04  +5.53  1.2336
    美元/加元                   1.2507  1.2507  +0.00  -6.87  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7538  6.7572  -0.05  -3.14  6.9726
    澳元/美元                   0.7898  0.7936  -0.48  +9.47  0.7215
    新西兰元/美元               0.7413  0.7415  -0.03  +6.80  0.6941
    澳元/日圆                   88.410  88.800  -0.44  +4.85  84.320
    新西兰元/日圆               82.970  82.970  +0.00  +2.22  81.170
    英镑/日圆                   145.69  145.70  -0.01  +1.16  144.02
    澳元/新西兰元               1.0655  1.0698  -0.40  +2.62  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 郑茵/张涛/张若琪/陈宗琦/许娜；审校 王洋/徐文焰)

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