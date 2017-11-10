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《全球汇市》美元走势承压，投资人忧心美国税改计划
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2017年11月10日 / 凌晨3点38分 / 1 天前

《全球汇市》美元走势承压，投资人忧心美国税改计划

3 分钟阅读

    * 参议院税改议案与众议院版本不同，市场担忧升温
    * 欧元进一步远离本周触及的三个半月低位
    * 美元本月可能面临获利了结--策略分析师

    路透东京11月10日 - 美元周五整理跌势，周线料将录得跌幅；之前美国参议院共和党提出的税改议案令人失望，导致美元下滑。该税改版本将推迟预期中的公司税下调。
    
    美元指数      小升0.1%，报94.493，上日下跌0.36%。美元指数本周以来下跌0.5%。

    周四披露的美国参院版税改方案中，与众议院版本一样提议把企业税从35%降至20%，但参议院的计划是推迟到2019年实施。            
    
    “目前美元走势确实由美国消息主导，”因为投资者较为关注税改议案细节，State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi称。
    
    “隔夜走向主要受美国税改消息引导，看似税改实施将会延迟，”他表示，“接下来税改仍将是重点关注因素。”
    
    参众两院要求对美国跨国企业在海外所持有的2.6万亿美元国外获利进行课税。参议院希望现金和流动资产课税12%，非流动资产课税5%。众议院周四进行修案，税率分别为14%和7%。

    参众两院的方案都会在未来10年会令美国预算赤字及国家债务增加1.5万亿美元。这在以前，可能面临共和党人士的批评。
    
    美元兑日圆      小涨0.1%至113.38日圆，远低于周一触及的八个月高点114.737，周线累计跌0.6%。过去两个月该货币对累计上涨逾5%，有人称这使得其容易受到获利了结。
    
    “我一直在警告说，11月对美元来说可能是个危险的月份，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。
    
    他表示，本月关帐的基金可能对美元多仓与美股持仓获利了结，并称美国税改计划的细节，可能为他们提供卖出的理由。

    美国公债收益率上涨支撑美元，10年期公债收益率           报2.343%，周四美国收
盘报2.331%。虽然由于美国税改的不确定性起初打击收益率下跌，不过本周的公债和公司债
发售打击债券价格，提振收益率再次上涨。
    
    欧元      微涨至1.1646美元，本周上涨0.3%，守在周二所及三个半月低点1.1553美元
上方。
    
    英镑      微跌0.1%至1.3141美元。虽然受到英国政局丑闻的打击，英镑本周仍可望上
涨0.5%。这些丑闻让外界更加担忧在与欧盟的退欧谈判中，保守党政府是否有能力取得有利
的协议。
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1645  1.1640  +0.04 +10.77  1.0513
    美元/日圆                   113.39  113.46  -0.06  -2.98  116.87
    欧元/日圆                   132.05  132.08  -0.02  +7.24  123.14
    美元/瑞郎                   0.9945  0.9938  +0.07  -2.29  1.0178
    英镑/美元                   1.3146  1.3149  -0.02  +6.57  1.2336
    美元/加元                   1.2668  1.2681  -0.10  -5.67  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6463  6.6474  -0.02  -4.68  6.9726
    澳元/美元                   0.7683  0.7678  +0.07  +6.49  0.7215
    新西兰元/美元               0.6931  0.6946  -0.22  -0.14  0.6941
    澳元/日圆                   87.120  87.110  +0.01  +3.32  84.320
    新西兰元/日圆               78.610  78.820  -0.27  -3.15  81.170
    英镑/日圆                   149.07  149.12  -0.03  +3.51  144.02
    澳元/新西兰元               1.1082  1.1050  +0.29  +6.73  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红/王丽鑫/李春喜 审校 王洋/龚芳/杜明霞)

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