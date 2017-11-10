《全球汇市》美元走势承压，投资人忧心美国税改计划

* 参议院税改议案与众议院版本不同，市场担忧升温 * 欧元进一步远离本周触及的三个半月低位 * 美元本月可能面临获利了结--策略分析师 路透东京11月10日 - 美元周五整理跌势，周线料将录得跌幅；之前美国参议院共和党提出的税改议案令人失望，导致美元下滑。该税改版本将推迟预期中的公司税下调。 美元指数 小升0.1%，报94.493，上日下跌0.36%。美元指数本周以来下跌0.5%。 周四披露的美国参院版税改方案中，与众议院版本一样提议把企业税从35%降至20%，但参议院的计划是推迟到2019年实施。 “目前美元走势确实由美国消息主导，”因为投资者较为关注税改议案细节，State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi称。 “隔夜走向主要受美国税改消息引导，看似税改实施将会延迟，”他表示，“接下来税改仍将是重点关注因素。” 参众两院要求对美国跨国企业在海外所持有的2.6万亿美元国外获利进行课税。参议院希望现金和流动资产课税12%，非流动资产课税5%。众议院周四进行修案，税率分别为14%和7%。 参众两院的方案都会在未来10年会令美国预算赤字及国家债务增加1.5万亿美元。这在以前，可能面临共和党人士的批评。 美元兑日圆 小涨0.1%至113.38日圆，远低于周一触及的八个月高点114.737，周线累计跌0.6%。过去两个月该货币对累计上涨逾5%，有人称这使得其容易受到获利了结。 “我一直在警告说，11月对美元来说可能是个危险的月份，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。 他表示，本月关帐的基金可能对美元多仓与美股持仓获利了结，并称美国税改计划的细节，可能为他们提供卖出的理由。 美国公债收益率上涨支撑美元，10年期公债收益率 报2.343%，周四美国收 盘报2.331%。虽然由于美国税改的不确定性起初打击收益率下跌，不过本周的公债和公司债 发售打击债券价格，提振收益率再次上涨。 欧元 微涨至1.1646美元，本周上涨0.3%，守在周二所及三个半月低点1.1553美元 上方。 英镑 微跌0.1%至1.3141美元。虽然受到英国政局丑闻的打击，英镑本周仍可望上 涨0.5%。这些丑闻让外界更加担忧在与欧盟的退欧谈判中，保守党政府是否有能力取得有利 的协议。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1645 1.1640 +0.04 +10.77 1.0513 美元/日圆 113.39 113.46 -0.06 -2.98 116.87 欧元/日圆 132.05 132.08 -0.02 +7.24 123.14 美元/瑞郎 0.9945 0.9938 +0.07 -2.29 1.0178 英镑/美元 1.3146 1.3149 -0.02 +6.57 1.2336 美元/加元 1.2668 1.2681 -0.10 -5.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.6463 6.6474 -0.02 -4.68 6.9726 澳元/美元 0.7683 0.7678 +0.07 +6.49 0.7215 新西兰元/美元 0.6931 0.6946 -0.22 -0.14 0.6941 澳元/日圆 87.120 87.110 +0.01 +3.32 84.320 新西兰元/日圆 78.610 78.820 -0.27 -3.15 81.170 英镑/日圆 149.07 149.12 -0.03 +3.51 144.02 澳元/新西兰元 1.1082 1.1050 +0.29 +6.73 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红/王丽鑫/李春喜 审校 王洋/龚芳/杜明霞)