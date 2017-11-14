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《全球汇市》欧元急升，因德国经济增长强劲
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2017年11月14日 / 晚上9点51分 / 更新于 17 小时前

《全球汇市》欧元急升，因德国经济增长强劲

1 分钟阅读

* 欧元势将录得逾四个月来最佳单日表现

* 美元指数下跌，PPI数据发布后基本持平

路透纽约11月14日 - 欧元兑美元周二急升至两周半高位，势将录得逾四个月来最大单日百分比涨幅，因此前发布的数据显示，第三季德国经济加速成长。

欧元兑美元涨1.11%，报1.1794美元，录得6月27日以来最大单日百分比涨幅。

“欧元涨势的最主要驱动力是上午稍早发布的德国经济数据强劲，”Wells Fargo Securities外汇策略师Eric Viloria称。

经季节调整后，德国第三季国内生产总值(GDP)增长0.8%，路透调查预计增长0.6%。

ZEW称，11月投资者信心改善，经济前景仍“令人鼓舞和正面”，欧洲最大经济体的经济前景展现出更多积极迹象。

周二发布的数据显示，德国经济强劲成长帮助欧元区经济第三季同比增长2.5%，增幅大于美国。

Viloria也将欧元强势部分归因于其升穿一关键技术水准，即切入位在1.1733美元的100日移动均线。

美元指数下跌0.7%，报93.828。在数据显示，10月美国生产者物价增幅大于预期后，美元指数基本持平。

预计美联储将在下月升息，投资者现在将关注点转向周三将要发布的消费者物价数据。

欧元兑英镑升0.74%。英镑兑欧元下跌，此前发布的英国通胀数据略低于预估，削弱了英国央行进一步升息的理据。

最近几日，在英国政治动荡的背景下英镑波动较大，本周英国议员就脱欧计划的立法基础进行辩论。

商品相关货币新西兰元下跌，因中国零售销售和工业生产数据令人失望。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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