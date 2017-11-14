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更新版 1-《全球汇市》欧元急升，因德国经济增长强劲
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2017年11月14日 / 晚上10点16分 / 更新于 20 小时内

更新版 1-《全球汇市》欧元急升，因德国经济增长强劲

2 分钟阅读

    * 欧元势将录得逾四个月来最佳单日表现
    * 美元指数下跌，PPI数据发布后基本持平

 (新增文末报价表格)
    路透纽约11月14日 - 欧元兑美元周二急升至两周半高位，势将录得逾四个月来最大单
日百分比涨幅，因此前发布的数据显示，第三季德国经济加速成长。
    
    欧元兑美元涨1.11%，报1.1794美元，势将录得6月27日以来最大单日百分比涨幅。
    
    “欧元涨势的最主要驱动力是上午稍早发布的德国强劲经济数据，”Wells Fargo Secu
rities外汇策略师Eric Viloria称。
    
    经季节调整后，德国第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.8%，路透调查预计增长0.6
%。            
    
    ZEW称，11月投资者信心改善，经济前景仍“令人鼓舞和正面”，欧洲最大经济体的经
济前景展现出更多积极迹象。
    
    周二发布的数据显示，德国经济强劲成长帮助欧元区经济第三季同比增长2.5%，增幅大
于美国。
    
    Viloria也将欧元强势部分归因于其升穿一关键技术水准，即切入位在1.1733美元的100
日移动均线。
    
    美元指数      下跌0.7%，报93.828。在数据显示，10月美国生产者物价增幅大于预期
后，美元指数基本持平。
    
    预计美联储将在下月升息，投资者现在将关注点转向周三将要发布的消费者物价数据。
    
    欧元兑英镑升0.74%。英镑兑欧元下跌，此前发布的英国通胀数据略低于预估，削弱了
英国央行进一步升息的理据。
    
    最近几日，在英国政治动荡的背景下英镑波动较大，本周英国议员就脱欧计划的立法基
础进行辩论。
    
    商品相关货币新西兰元下跌，因中国零售销售和工业生产数据令人失望。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1796   1.1665   +1.12  +12.20   1.0513
    美元/日圆                   113.44   113.61   -0.15   -2.93   116.87
    欧元/日圆                   133.83   132.56   +0.96   +8.68   123.14
    美元/瑞郎                   0.9892   0.9962   -0.70   -2.81   1.0178
    英镑/美元                   1.3163   1.3114   +0.37   +6.70   1.2336
    美元/加元                   1.2729   1.2731   -0.02   -5.22   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6352   6.6564   -0.32   -4.84   6.9726
    澳元/美元                   0.7629   0.7621   +0.10   +5.74   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1669   1.1622   +0.40   +8.88   1.0717
    欧元/英镑                   0.8961   0.8894   +0.75   +5.20   0.8518
    新西兰元/美元               0.6874   0.6901   -0.39   -0.97   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1795   8.1651   +0.18   -5.30   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.6517   9.5242   +1.34   +6.23   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3945   8.3819   +0.15   -7.83   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9011   9.7793   +1.25   +3.35   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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