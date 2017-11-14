更新版 1-《全球汇市》欧元急升，因德国经济增长强劲

* 欧元势将录得逾四个月来最佳单日表现 * 美元指数下跌，PPI数据发布后基本持平 (新增文末报价表格) 路透纽约11月14日 - 欧元兑美元周二急升至两周半高位，势将录得逾四个月来最大单 日百分比涨幅，因此前发布的数据显示，第三季德国经济加速成长。 欧元兑美元涨1.11%，报1.1794美元，势将录得6月27日以来最大单日百分比涨幅。 “欧元涨势的最主要驱动力是上午稍早发布的德国强劲经济数据，”Wells Fargo Secu rities外汇策略师Eric Viloria称。 经季节调整后，德国第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.8%，路透调查预计增长0.6 %。 ZEW称，11月投资者信心改善，经济前景仍“令人鼓舞和正面”，欧洲最大经济体的经 济前景展现出更多积极迹象。 周二发布的数据显示，德国经济强劲成长帮助欧元区经济第三季同比增长2.5%，增幅大 于美国。 Viloria也将欧元强势部分归因于其升穿一关键技术水准，即切入位在1.1733美元的100 日移动均线。 美元指数 下跌0.7%，报93.828。在数据显示，10月美国生产者物价增幅大于预期 后，美元指数基本持平。 预计美联储将在下月升息，投资者现在将关注点转向周三将要发布的消费者物价数据。 欧元兑英镑升0.74%。英镑兑欧元下跌，此前发布的英国通胀数据略低于预估，削弱了 英国央行进一步升息的理据。 最近几日，在英国政治动荡的背景下英镑波动较大，本周英国议员就脱欧计划的立法基 础进行辩论。 商品相关货币新西兰元下跌，因中国零售销售和工业生产数据令人失望。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1796 1.1665 +1.12 +12.20 1.0513 美元/日圆 113.44 113.61 -0.15 -2.93 116.87 欧元/日圆 133.83 132.56 +0.96 +8.68 123.14 美元/瑞郎 0.9892 0.9962 -0.70 -2.81 1.0178 英镑/美元 1.3163 1.3114 +0.37 +6.70 1.2336 美元/加元 1.2729 1.2731 -0.02 -5.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.6352 6.6564 -0.32 -4.84 6.9726 澳元/美元 0.7629 0.7621 +0.10 +5.74 0.7215 欧元/瑞郎 1.1669 1.1622 +0.40 +8.88 1.0717 欧元/英镑 0.8961 0.8894 +0.75 +5.20 0.8518 新西兰元/美元 0.6874 0.6901 -0.39 -0.97 0.6941 美元/挪威克朗 8.1795 8.1651 +0.18 -5.30 8.6370 欧元/挪威克朗 9.6517 9.5242 +1.34 +6.23 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3945 8.3819 +0.15 -7.83 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9011 9.7793 +1.25 +3.35 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)