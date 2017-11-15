《全球汇市》美元持稳，因美国经济数据稳健

* 美国消费者物价小幅攀升，零售销售增长

* 加元跌至一周低位，因油价和股市下滑

路透纽约11月15日 - 美元兑一篮子主要货币周三削减跌幅，因数据显示，上月美国基础通胀攀升，零售销售意外增长，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期。

美国基础消费者物价上月上涨，受助于租金和医疗保健成本上升，巩固了令美国联邦储备理事会(FED/美联储)忧心忡忡的近期通胀下滑趋势可能已经结束的观点。

劳工部周三报告，10月核心CPI增长0.2%，9月增幅为0.1%。

另一项数据显示，10月零售销售意外增长。

“总体而言，今日公布的一系列数据表现良好，”道明证券驻纽约的高级外汇分析师Mazen Issa说。

“从目前的情况看，基础通胀已经企稳，数据已经改善。我认为，这足以支持美联储在下月升息，”他说。

不过，Mazen警告称，除非美国国会通过税改议案，否则，美元的上行势头将在目前水准止步。

美国参议院共和党周二将废除奥巴马医保中的个人强制保险条款纳入其税改计划中，给金融市场近几个月密切关注的税改举措增添了新的政治风险和不确定性。

美元指数小跌0.03%，报93.801。数据公布前，一度下跌0.3%。

欧元兑美元跌0.02%，报1.1794美元，稍早高见1.186美元。

欧元近几日走强，因投资者对欧元区经济前景越发乐观，另外，对美国税改计划前景的疑虑日益加重，也扶助支撑欧元兑美元。

美元兑日圆跌0.46%。

“投资者有些许的避险意愿，”Silicon Valley Bank的高级外汇交易员Minh Trang说。

全球股市周三走低，受累于商品价格下跌。

日本是全球最大债权国，交易员通常会假设，日本投资者会在出现危机时将资金汇回国内，因而推高日圆。

加元兑美元触及一周低位，因油价和股市回落。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)