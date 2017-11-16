《全球汇市》美元处于守势，受税改计划疑虑、美股及垃圾债下跌拖累

* 对美国税改案的担忧抑制美元，抵消强劲数据的影响 * 澳元从五个月低点反弹，受就业数据提振 路透东京11月16日 - 美元周四处于守势，因围绕美国税改计划前景的疑虑、美国股市下跌以及高收益率债券价格下跌均打击人气，抵消美国基础通胀上升的影响。 美元指数 报93.891，周三最低跌至93.402，创近四周以来最低水准，从9月初开始的涨势中大幅回调。 美国参议院共和党人提出的税改方案周三遭到两名共和党参议员的抨击，可能预示这项全面税改方案可能会遇到麻烦。该方案拟废除对奥巴马医改的授权，而且永久减税举措只针对美国大企业。共和党在参院仅拥有52-48席的多数优势，若是少了两张以上的支持票就不妙了。 “美国减税暂时将是市场主题。我预计协商将拖到年后，但到明年第一季，会达成协议，”大和证券资深策略师Yukio Ishizuki表示。 美股以及垃圾债延续跌势，进一步打击了美元人气。之前美股和垃圾债曾因减税希望和美国经济增长光明前景而上扬。 标普500指数 跌至三周低点，垃圾债收益率则升至七个半月高位。 “有些市场曾因投资者买入以提升收益水平而受益，这些市场目前压力重重，而避险资产则受到追捧。风险敏感性似乎增强了，”道富银行汇市主管Kazushige Kaida表示。 美国消费者物价指数(CPI)和零售销售数据利好对美元的提振，都不足以缓解这些担忧。 美国10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.8%，之前五个月一直持于1.7%。10月零售销售较前月增长0.2%。 这两项数据均略微高于市场预期，从而进一步加强了美联储12月升息的理据。但美国利率期货走势显示，美联储2018年初升息的机率略低于周三数据出炉前的水平。 由于美元面临不利因素，欧元兑美元 则交投在1.1778美元，日内略下滑，但本周迄今累计上升近1%。周三一度高见1.1862美元，创下逾一个月以来的最高。 美元兑日圆 周三跌至112.47日圆，周四亚洲尾盘交投在113.04。 澳元自周四所及近五个月低位反弹，因基本乐观的澳洲就业数据引发一波澳元空头回补。 澳元兑美元 报0.7594，日内几近持平，此前一度跌至0.7567，为6月底以来低位。 澳元兑日圆 触及三个月低位85.52日圆，昨日创下8月中来最大单日跌幅。 新西兰元兑美元 小跌至0.6857，接近上月所及五个半月低位0.6818。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1779 1.1791 -0.10 +12.04 1.0513 美元/日圆 113.03 112.86 +0.15 -3.29 116.87 欧元/日圆 133.15 133.08 +0.05 +8.13 123.14 美元/瑞郎 0.9896 0.9881 +0.15 -2.77 1.0178 英镑/美元 1.3168 1.3168 +0.00 +6.74 1.2336 美元/加元 1.2765 1.2761 +0.03 -4.95 1.3430 美元/离岸人民币 6.6385 6.6318 +0.10 -4.79 6.9726 澳元/美元 0.7591 0.7587 +0.05 +5.21 0.7215 新西兰元/美元 0.6856 0.6876 -0.29 -1.22 0.6941 澳元/日圆 85.840 85.650 +0.22 +1.80 84.320 新西兰元/日圆 77.520 77.620 -0.13 -4.50 81.170 英镑/日圆 148.86 148.65 +0.14 +3.36 144.02 澳元/新西兰元 1.1071 1.1031 +0.36 +6.63 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/王颖/杜明霞/许娜/高琦)