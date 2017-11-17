《全球汇市》美元兑日圆跌至四周低位，受美国“通俄门”相关报导打压

* 华尔街日报：特别检察官穆勒团队10月对特朗普竞选团队发出传票

* 美元下滑，海外市场曾因风险偏好改善而上涨

* 比特币触及史上新高

* 新西兰元下滑

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦11月17日 - 美元兑日圆周五下滑至四周低位，此前有报导称，俄罗斯是否干涉2016年美国总统大选的相关调查人员，已对总统特朗普的竞选团队发出传票，要求其交出相关文件。

华尔街日报报导，特别检察官穆勒(Robert Mueller)的调查团队上月发出传票，要求十几名官员交出包含特定关键词的俄罗斯相关文件。

市场持续关注的美国税改动向方面，众议院周四通过了总统特朗普所寻求的税制改革方案，为美元提供了支撑，但上述报导令美元蒙阴。美元兑日圆下滑逾0.5%，报112.395日圆，为10月19日以来最低。

该税改案将成为1980年代以来最大幅度的美国税法修订。该议案目前将提交给参议院。

“全球市场未对众议院通过他们版本的减税和就业法案多加理睬，尤其是因为市场注意力被（检察官穆勒）有关通俄门的报导所吸引。”ING汇市分析师Viraj Patel表示。

“很难看到有什么进展，但在政策和政局不稳定性偏高的局面下，美元失去动能。”他补充道，税改案面临的真正考验是在参议院，因共和党在参议院仅有微弱多数优势。

美元指数下跌0.3%至93.700。

美元指数隔夜微涨，摆脱周三触及的四周低点93.402，美国股市本周多数时间都下跌但周四上涨，激励长期美债收益率跳涨4个基点，从而给美元提供支撑。

“虽然股市复苏止住了美债收益率最近的跌势，但焦点仍在美国税改上面，”东京IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

“在税改今年通过前景不明的情况下，美债收益率不会进一步上涨太多。美元/日圆可能测试114.00阻力位，但在这种环境下没有持续大涨的动能。”

欧元上涨0.2%至1.1794美元。

比特币触及纪录高点，距离8,000美元不远，分析师们称，软件升级是促成上涨的原因。这次升级此前曾暂停，但周五稍晚可能会继续。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1793 1.1769 +0.20 +12.18 1.0513

美元/日圆 112.53 113.05 -0.46 -3.71 116.87

欧元/日圆 132.71 133.04 -0.25 +7.77 123.14

美元/瑞郎 0.9916 0.9939 -0.23 -2.57 1.0178

英镑/美元 1.3247 1.3193 +0.41 +7.38 1.2336

美元/加元 1.2755 1.2755 +0.00 -5.03 1.3430

美元/离岸人民币 6.6435 6.6324 +0.17 -4.72 6.9726

澳元/美元 0.7551 0.7587 -0.47 +4.66 0.7215

新西兰元/美元 0.6794 0.6849 -0.80 -2.12 0.6941

欧元/瑞郎 1.1693 1.1699 -0.05 +9.11 1.0717

欧元/英镑 0.8900 0.8919 -0.21 +4.48 0.8518

欧元/瑞典克朗 9.9029 9.8888 +0.14 +3.37 9.5799

美元/挪威克朗 8.1951 8.2064 -0.14 -5.12 8.6370

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/高琦/李春喜/张明钧)