《全球汇市》欧元下滑，德国执政联盟组建谈判失败凸显政治不确定性

* 梅克尔将告知德国总统谈判失败 * 欧元兑日圆触及两个月新低，随后收窄跌幅 * 欧元回落给美元指数带来支撑 路透新加坡11月20日 - 欧元兑日圆 周一触及两个月新低，因德国总理梅克尔组建三党联盟的努力失败，引发欧元区最大经济体的政治不确定性。 梅克尔表示，她将告知德国总统她无法组建联盟，之前亲商的自由民主党退出谈判。梅克尔所在的保守派在9月虽赢得选举，但议会席位减少，因此实力受到削弱。 这样的情势让德国面临二战后从未有过的两个选项，即梅克尔与绿党组成一个少数派政府，或者是总统在各政党无法组建政府后要求重新大选。 谈判破裂的消息传开后，欧元在亚市盘初全线下跌，但随后扳回部分跌幅。 Western Union Business Solutions的汇市策略师Steven Dooley表示，梅克尔的保守阵营也许能够组建一个少数政府。 “他们将能够以少数政府的形式执政。对于他们来说，这样只是让局面有些难堪，但我认为这不会令局面有真正的巨大改变，”Dooley表示。 欧元兑日圆 最新下跌0.6%，报131.43日圆，此前一度跌至9月中旬以来最低点131.16日圆。 欧元兑美元 下跌0.5%至1.1735美元，从上周三触及的一个月高点1.1862美元回落。 欧元下跌有助于提振美元兑一篮子货币的表现。美元指数 涨0.3%至93.968。 美元兑日圆 周一早些时候一度触及一个月低点111.89日圆，之后重新企稳于112.01日圆。 欧元受到德国政治不确定性的打压，美元前景则受到税改前景相关疑虑困扰，一些市场人士称短期内日圆可能进一步走高。 “如果你不能买入美元和欧元，那么日圆将上涨，就像你现在看到的一样，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。 Okagawa并称，倘若欧元兑日圆进一步下跌，则将波及美元，为美元在年底前测试110日圆下方铺路。 他补充道，短线焦点在于欧洲市场对德国政治形势的反应。 美国税改方面，总统特朗普周日预计参议员傅雷克(Jeff Flake)将反对共和党版本的税改议案，但该参议员办公室称其尚未做出决定。 个别共和党参议员对税改议案的看法，成为试图判断该议案能否在参议院获得通过的关注焦点，因为共和党仅控制了参议院的52个席位。若有超过两名共和党参议员倒戈，这项议案就没法通过。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1731 1.1793 -0.53 +11.59 1.0513 美元/日圆 112.00 112.07 -0.06 -4.17 116.87 欧元/日圆 131.40 132.23 -0.63 +6.71 123.14 美元/瑞郎 0.9886 0.9884 +0.02 -2.87 1.0178 英镑/美元 1.3198 1.3211 -0.10 +6.99 1.2336 美元/加元 1.2787 1.2761 +0.20 -4.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.6415 6.6362 +0.08 -4.75 6.9726 澳元/美元 0.7557 0.7565 -0.11 +4.74 0.7215 新西兰元/美元 0.6819 0.6816 +0.04 -1.76 0.6941 澳元/日圆 84.650 84.770 -0.14 +0.39 84.320 新西兰元/日圆 76.380 76.340 +0.05 -5.90 81.170 英镑/日圆 147.83 148.12 -0.20 +2.65 144.02 澳元/新西兰元 1.1081 1.1096 -0.14 +6.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王颖/张涛/王灿/许娜；审校 戴素萍/汪红英/张荻)