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《全球汇市》欧元下滑，德国执政联盟组建谈判失败凸显政治不确定性
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2017年11月20日 / 凌晨4点55分 / 1 天前

《全球汇市》欧元下滑，德国执政联盟组建谈判失败凸显政治不确定性

3 分钟阅读

    * 梅克尔将告知德国总统谈判失败
    * 欧元兑日圆触及两个月新低，随后收窄跌幅
    * 欧元回落给美元指数带来支撑

    路透新加坡11月20日 - 欧元兑日圆         周一触及两个月新低，因德国总理梅克尔组建三党联盟的努力失败，引发欧元区最大经济体的政治不确定性。
    
    梅克尔表示，她将告知德国总统她无法组建联盟，之前亲商的自由民主党退出谈判。梅克尔所在的保守派在9月虽赢得选举，但议会席位减少，因此实力受到削弱。

    这样的情势让德国面临二战后从未有过的两个选项，即梅克尔与绿党组成一个少数派政府，或者是总统在各政党无法组建政府后要求重新大选。
    
    谈判破裂的消息传开后，欧元在亚市盘初全线下跌，但随后扳回部分跌幅。
    
    Western Union Business Solutions的汇市策略师Steven Dooley表示，梅克尔的保守阵营也许能够组建一个少数政府。
    
    “他们将能够以少数政府的形式执政。对于他们来说，这样只是让局面有些难堪，但我认为这不会令局面有真正的巨大改变，”Dooley表示。

    欧元兑日圆          最新下跌0.6%，报131.43日圆，此前一度跌至9月中旬以来最低点131.16日圆。

    欧元兑美元      下跌0.5%至1.1735美元，从上周三触及的一个月高点1.1862美元回落。    

    欧元下跌有助于提振美元兑一篮子货币的表现。美元指数      涨0.3%至93.968。

    美元兑日圆      周一早些时候一度触及一个月低点111.89日圆，之后重新企稳于112.01日圆。

    欧元受到德国政治不确定性的打压，美元前景则受到税改前景相关疑虑困扰，一些市场人士称短期内日圆可能进一步走高。

    “如果你不能买入美元和欧元，那么日圆将上涨，就像你现在看到的一样，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。
    
    Okagawa并称，倘若欧元兑日圆进一步下跌，则将波及美元，为美元在年底前测试110日圆下方铺路。
    
    他补充道，短线焦点在于欧洲市场对德国政治形势的反应。
    
    美国税改方面，总统特朗普周日预计参议员傅雷克(Jeff Flake)将反对共和党版本的税改议案，但该参议员办公室称其尚未做出决定。
    
    个别共和党参议员对税改议案的看法，成为试图判断该议案能否在参议院获得通过的关注焦点，因为共和党仅控制了参议院的52个席位。若有超过两名共和党参议员倒戈，这项议案就没法通过。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1731  1.1793  -0.53 +11.59  1.0513
    美元/日圆                   112.00  112.07  -0.06  -4.17  116.87
    欧元/日圆                   131.40  132.23  -0.63  +6.71  123.14
    美元/瑞郎                   0.9886  0.9884  +0.02  -2.87  1.0178
    英镑/美元                   1.3198  1.3211  -0.10  +6.99  1.2336
    美元/加元                   1.2787  1.2761  +0.20  -4.79  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6415  6.6362  +0.08  -4.75  6.9726
    澳元/美元                   0.7557  0.7565  -0.11  +4.74  0.7215
    新西兰元/美元               0.6819  0.6816  +0.04  -1.76  0.6941
    澳元/日圆                   84.650  84.770  -0.14  +0.39  84.320
    新西兰元/日圆               76.380  76.340  +0.05  -5.90  81.170
    英镑/日圆                   147.83  148.12  -0.20  +2.65  144.02
    澳元/新西兰元               1.1081  1.1096  -0.14  +6.72  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王颖/张涛/王灿/许娜；审校 戴素萍/汪红英/张荻)

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