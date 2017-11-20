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更新版 1-《全球汇市》美元接近一周高位，因欧元受德国政治风险拖累下跌
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2017年11月20日 / 晚上10点26分 / 更新于 21 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元接近一周高位，因欧元受德国政治风险拖累下跌

3 分钟阅读

    * 欧元走低，因德国未能组建联合政府
    * 美元指数触及六日高位
    * 比特币再创历史新高

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月20日 - 美元兑一篮子主要货币周一触及近一周最高，因欧元走低，受德国总理梅克尔未能
组建三方政府带来的政治风险拖累。
    
    在亲商的自由民主党(FDP)退出谈判后，梅克尔旋即表示她将告知德国总统无法组建联合政府。在9月的大
选中，梅克尔所在的保守党派虽仍为议会第一大党，但获得的席位比上次大选减少。            
    
    这一最新局势将欧洲最大经济体拖入了政治危机，令投资者担心，如果梅克尔不能组建少数派政府，德国
将举行新大选。
    
    上述消息给欧元激活了“一个重大风险因素”，Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe 
Manimbo称。
    
    “考虑到欧洲局面一团糟，欧元失宠，帮助美元抵御了美国国内政治不确定性的影响，”他称。
    
    美元指数      升至94.104，为11月14日以来最高。
    
    美元兑日圆      也上涨，盘中高见112.72日圆，跟随美股走高，因交易员开启冒险模式。
    
    同样为避险货币的瑞郎兑美元      也下跌，美元兑瑞郎尾盘升0.45%，报0.9928瑞郎。

    在德国未能组建联合政府的消息发出后，欧元      跌至1.1720美元，欧元兑日圆         大幅下挫至1
31.16日圆，为9月15日以来最低。
    
    比特币在略高于8,100美元之上交易，周日在卢森堡Bitstamp交易所          创历史新高8,226美元。
    
    许多分析师预计，本周交易将相对平淡，因美国市场周四将因感恩节假日闭市，本周将出炉的重要数据不
多。
    
    交易员将等待周二美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话，以及美联储周三发布11月会议的会
议记录，以寻找美国货币政策方向。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1732   1.1793   -0.52  +11.60   1.0513
    美元/日圆                   112.62   112.07   +0.49   -3.64   116.87
    欧元/日圆                   132.13   132.23   -0.08   +7.30   123.14
    美元/瑞郎                   0.9934   0.9884   +0.51   -2.40   1.0178
    英镑/美元                   1.3233   1.3211   +0.17   +7.27   1.2336
    美元/加元                   1.2818   1.2761   +0.45   -4.56   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6451   6.6362   +0.13   -4.70   6.9726
    澳元/美元                   0.7549   0.7565   -0.21   +4.63   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1655   1.1658   -0.03   +8.75   1.0717
    欧元/英镑                   0.8863   0.8920   -0.64   +4.05   0.8518
    新西兰元/美元               0.6808   0.6816   -0.12   -1.92   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2906   8.2370   +0.65   -4.01   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.7290   9.7160   +0.13   +7.08   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4827   8.4237   +0.70   -6.86   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9524   9.9314   +0.21   +3.89   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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