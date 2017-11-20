更新版 1-《全球汇市》美元接近一周高位，因欧元受德国政治风险拖累下跌

* 欧元走低，因德国未能组建联合政府 * 美元指数触及六日高位 * 比特币再创历史新高 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月20日 - 美元兑一篮子主要货币周一触及近一周最高，因欧元走低，受德国总理梅克尔未能 组建三方政府带来的政治风险拖累。 在亲商的自由民主党(FDP)退出谈判后，梅克尔旋即表示她将告知德国总统无法组建联合政府。在9月的大 选中，梅克尔所在的保守党派虽仍为议会第一大党，但获得的席位比上次大选减少。 这一最新局势将欧洲最大经济体拖入了政治危机，令投资者担心，如果梅克尔不能组建少数派政府，德国 将举行新大选。 上述消息给欧元激活了“一个重大风险因素”，Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 “考虑到欧洲局面一团糟，欧元失宠，帮助美元抵御了美国国内政治不确定性的影响，”他称。 美元指数 升至94.104，为11月14日以来最高。 美元兑日圆 也上涨，盘中高见112.72日圆，跟随美股走高，因交易员开启冒险模式。 同样为避险货币的瑞郎兑美元 也下跌，美元兑瑞郎尾盘升0.45%，报0.9928瑞郎。 在德国未能组建联合政府的消息发出后，欧元 跌至1.1720美元，欧元兑日圆 大幅下挫至1 31.16日圆，为9月15日以来最低。 比特币在略高于8,100美元之上交易，周日在卢森堡Bitstamp交易所 创历史新高8,226美元。 许多分析师预计，本周交易将相对平淡，因美国市场周四将因感恩节假日闭市，本周将出炉的重要数据不 多。 交易员将等待周二美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话，以及美联储周三发布11月会议的会 议记录，以寻找美国货币政策方向。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1732 1.1793 -0.52 +11.60 1.0513 美元/日圆 112.62 112.07 +0.49 -3.64 116.87 欧元/日圆 132.13 132.23 -0.08 +7.30 123.14 美元/瑞郎 0.9934 0.9884 +0.51 -2.40 1.0178 英镑/美元 1.3233 1.3211 +0.17 +7.27 1.2336 美元/加元 1.2818 1.2761 +0.45 -4.56 1.3430 美元/离岸人民币 6.6451 6.6362 +0.13 -4.70 6.9726 澳元/美元 0.7549 0.7565 -0.21 +4.63 0.7215 欧元/瑞郎 1.1655 1.1658 -0.03 +8.75 1.0717 欧元/英镑 0.8863 0.8920 -0.64 +4.05 0.8518 新西兰元/美元 0.6808 0.6816 -0.12 -1.92 0.6941 美元/挪威克朗 8.2906 8.2370 +0.65 -4.01 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7290 9.7160 +0.13 +7.08 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4827 8.4237 +0.70 -6.86 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9524 9.9314 +0.21 +3.89 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静；审校 李军)