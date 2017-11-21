更新版 1-《全球汇市》美元微跌，在美联储主席叶伦讲话前整固升势

* 美元跟随美债收益率下跌 * 日圆和瑞郎上涨 * 欧元持平，此前录得一个月来最大单日跌幅 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月21日 - 美元周二普跌，跟随美国10年期公债收益率走势，逆转了周一的升势，在美国周四 感恩节假日前交投清淡。 本周数据不多，周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布11月会议的会议记录，联储主席叶伦今晚将 发表讲话。分析师表示，在前日美元上涨后投资者整固头寸。 “市场有很多盘整行情，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“美元也在原地踏步。” 欧元微升0.1%，报1.1740美元。周一欧元录得10月26日以来最大的单日跌幅，但之后投资者未理会德国的 政治僵局，聚焦欧元区仍强劲的经济增长状况。 “最糟糕的情景是德国政治进程需耗费时日来解决，但市场预计不会有太大的节外生枝，大的背景是经济 表现良好，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt称。 德国总理梅克尔周一增加了进行新大选的可能性，此前组建三方联合政府的努力失败。 美国兑日圆 下跌0.2%，报112.43日圆，兑瑞郎 下跌0.15%，报0.9918瑞郎，但美元兑这两种 货币基本维持在前日的交投区间内。 这一走势反映出上述货币对与10年期美债走势的强烈相关性，超过了避险因素，Brown Brothers Harrima n & Co首席全球外汇策略师Marc Chandler称。 10年期美债收益率 报2.36%，略低于周一下午的水平。 美元指数 下跌0.1%，报93.970，距离前日触及的11月14日以来高位94.104仍不远。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1737 1.1732 +0.04 +11.64 1.0513 美元/日圆 112.43 112.62 -0.17 -3.80 116.87 欧元/日圆 131.98 132.13 -0.11 +7.18 123.14 美元/瑞郎 0.9914 0.9934 -0.20 -2.59 1.0178 英镑/美元 1.3237 1.3233 +0.03 +7.30 1.2336 美元/加元 1.2776 1.2818 -0.33 -4.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.6264 6.6451 -0.28 -4.97 6.9726 澳元/美元 0.7578 0.7549 +0.38 +5.03 0.7215 欧元/瑞郎 1.1636 1.1655 -0.16 +8.58 1.0717 欧元/英镑 0.8866 0.8863 +0.03 +4.09 0.8518 新西兰元/美元 0.6828 0.6808 +0.29 -1.63 0.6941 美元/挪威克朗 8.2108 8.2906 -0.96 -4.93 8.6370 欧元/挪威克朗 9.6383 9.7290 -0.93 +6.08 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4278 8.4827 -0.65 -7.47 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8981 9.9524 -0.55 +3.32 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静；审校 李军)