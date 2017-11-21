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更新版 1-《全球汇市》美元微跌，在美联储主席叶伦讲话前整固升势
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2017年11月21日 / 晚上10点33分 / 更新于 11 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元微跌，在美联储主席叶伦讲话前整固升势

3 分钟阅读

    * 美元跟随美债收益率下跌
    * 日圆和瑞郎上涨
    * 欧元持平，此前录得一个月来最大单日跌幅

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月21日 - 美元周二普跌，跟随美国10年期公债收益率走势，逆转了周一的升势，在美国周四
感恩节假日前交投清淡。
    
    本周数据不多，周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布11月会议的会议记录，联储主席叶伦今晚将
发表讲话。分析师表示，在前日美元上涨后投资者整固头寸。
    
    “市场有很多盘整行情，”BK Asset Management董事总经理Kathy
Lien称，“美元也在原地踏步。”
    
    欧元微升0.1%，报1.1740美元。周一欧元录得10月26日以来最大的单日跌幅，但之后投资者未理会德国的
政治僵局，聚焦欧元区仍强劲的经济增长状况。
    
    “最糟糕的情景是德国政治进程需耗费时日来解决，但市场预计不会有太大的节外生枝，大的背景是经济
表现良好，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt称。
    
    德国总理梅克尔周一增加了进行新大选的可能性，此前组建三方联合政府的努力失败。
    
    美国兑日圆      下跌0.2%，报112.43日圆，兑瑞郎      下跌0.15%，报0.9918瑞郎，但美元兑这两种
货币基本维持在前日的交投区间内。
    
    这一走势反映出上述货币对与10年期美债走势的强烈相关性，超过了避险因素，Brown Brothers Harrima
n & Co首席全球外汇策略师Marc Chandler称。
    
    10年期美债收益率           报2.36%，略低于周一下午的水平。 
    
    美元指数      下跌0.1%，报93.970，距离前日触及的11月14日以来高位94.104仍不远。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1737   1.1732   +0.04  +11.64   1.0513
    美元/日圆                   112.43   112.62   -0.17   -3.80   116.87
    欧元/日圆                   131.98   132.13   -0.11   +7.18   123.14
    美元/瑞郎                   0.9914   0.9934   -0.20   -2.59   1.0178
    英镑/美元                   1.3237   1.3233   +0.03   +7.30   1.2336
    美元/加元                   1.2776   1.2818   -0.33   -4.87   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6264   6.6451   -0.28   -4.97   6.9726
    澳元/美元                   0.7578   0.7549   +0.38   +5.03   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1636   1.1655   -0.16   +8.58   1.0717
    欧元/英镑                   0.8866   0.8863   +0.03   +4.09   0.8518
    新西兰元/美元               0.6828   0.6808   +0.29   -1.63   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2108   8.2906   -0.96   -4.93   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.6383   9.7290   -0.93   +6.08   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4278   8.4827   -0.65   -7.47   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8981   9.9524   -0.55   +3.32   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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