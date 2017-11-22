《全球汇市》美元录得6月来最大单日跌幅，因美联储通胀忧虑和数据疲弱

* 美元录得6月以来最大单日跌幅

* 美国耐久财订单弱于预期，前三月强劲增长

* 美元兑避险货币和新兴市场货币下跌

路透纽约11月22日 - 美元周三兑一篮子主要货币下跌，触及10月以来最低水平，录得五个月来的最差单日表现。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录、美国经济数据疲弱和技术性交易等因素推动美元兑避险货币和风险较大货币均重挫。

美联储发布的11月会议记录显示，决策者可能开始质疑12月升息，因通胀仍迟滞后，美元挫至日低。

美元指数下跌0.75%，至10月20日以来最低。

美元兑日圆下跌逾1%，触及9月底以来最低。这是美元兑日圆自5月以来的最大单日跌幅。

盘中美元兑一众货币跌幅超过1%。美元兑瑞郎下跌1%，投资者通常在市场存在不确定时选择瑞郎，巴西雷亚尔、南非兰特和俄罗斯卢比通常在冒险模式开启时受宠。

欧元兑美元升至五日高位的1.1827美元。

美国商务部周三称，美国10月资本财新订单意外下降，此前连续三个月大幅增长，上月扣除飞机的非国防资本财订单下降0.5%，这是2016年9月以来的最大降幅。

密歇根大学消费者信心报告显示，长期通胀预期下降。

“美元有点技术性回落，不是基本面的，”麦格理全球利率和外汇策略师Thierry Albert Wizman称。

BMO的全球外汇策略负责人Greg Anderson称，美元兑风险货币和避险货币均表现出疲态，表明美元的近期复苏势头接近尾声。

“12月美元应重拾一些疲弱走势，甚至在明年初也将保持疲态，”Anderson称，“全球经济强劲增长的时候，通常美元会疲弱。”(完) (编译 刘静；审校 李军)