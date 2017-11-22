更新版 1-《全球汇市》美元录得6月来最大单日跌幅，因美联储通胀忧虑和数据疲弱

* 美元录得6月以来最大单日跌幅 * 美国耐久财订单弱于预期，前三月强劲增长 * 美元兑避险货币和新兴市场货币下跌 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月22日 - 美元周三兑一篮子主要货币下跌，触及10月以来最低水平，录得 五个月来的最差单日表现。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录、美国经济数据疲弱和技术 性交易等因素推动美元兑避险货币和风险较大货币均重挫。 美联储发布的11月会议记录显示，决策者可能开始质疑12月升息，因通胀仍迟滞后，美 元挫至日低。 美元指数 下跌0.75%，至10月20日以来最低。 美元兑日圆 下跌逾1%，触及9月底以来最低。这是美元兑日圆自5月以来的最大单 日跌幅。 盘中美元兑一众货币跌幅超过1%。美元兑瑞郎下跌1%，投资者通常在市场存在不确定时 选择瑞郎，巴西雷亚尔 、南非兰特 和俄罗斯卢比 通常在冒险模式开启时 受宠。 欧元兑美元 升至五日高位的1.1827美元。 美国商务部周三称，美国10月资本财新订单意外下降，此前连续三个月大幅增长，上月 扣除飞机的非国防资本财订单下降0.5%，这是2016年9月以来的最大降幅。 密歇根大学消费者信心报告显示，长期通胀预期下降。 “美元有点技术性回落，不是基本面的，”麦格理全球利率和外汇策略师Thierry Albe rt Wizman称。 BMO的全球外汇策略负责人Greg Anderson称，美元兑风险货币和避险货币均表现出疲态 ，表明美元的近期复苏势头接近尾声。 “12月美元应重拾一些疲弱走势，甚至在明年初也将保持疲态，”Anderson称，“全球 经济强劲增长的时候，通常美元会疲弱。” 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1820 1.1737 +0.71 +12.43 1.0513 美元/日圆 111.20 112.43 -1.09 -4.85 116.87 欧元/日圆 131.49 131.98 -0.37 +6.78 123.14 美元/瑞郎 0.9817 0.9914 -0.98 -3.55 1.0178 英镑/美元 1.3324 1.3237 +0.66 +8.01 1.2336 美元/加元 1.2691 1.2776 -0.67 -5.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.5952 6.6264 -0.47 -5.41 6.9726 澳元/美元 0.7616 0.7578 +0.50 +5.56 0.7215 欧元/瑞郎 1.1606 1.1636 -0.26 +8.30 1.0717 欧元/英镑 0.8870 0.8866 +0.05 +4.13 0.8518 新西兰元/美元 0.6881 0.6828 +0.78 -0.86 0.6941 美元/挪威克朗 8.1515 8.2108 -0.72 -5.62 8.6370 欧元/挪威克朗 9.6400 9.6383 +0.02 +6.10 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3367 8.4278 -1.08 -8.47 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8557 9.8981 -0.43 +2.88 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)