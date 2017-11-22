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更新版 1-《全球汇市》美元录得6月来最大单日跌幅，因美联储通胀忧虑和数据疲弱
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2017年11月22日 / 晚上10点30分 / 更新于 18 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元录得6月来最大单日跌幅，因美联储通胀忧虑和数据疲弱

3 分钟阅读

    * 美元录得6月以来最大单日跌幅
    * 美国耐久财订单弱于预期，前三月强劲增长
    * 美元兑避险货币和新兴市场货币下跌

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月22日 - 美元周三兑一篮子主要货币下跌，触及10月以来最低水平，录得
五个月来的最差单日表现。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录、美国经济数据疲弱和技术
性交易等因素推动美元兑避险货币和风险较大货币均重挫。
    
    美联储发布的11月会议记录显示，决策者可能开始质疑12月升息，因通胀仍迟滞后，美
元挫至日低。
    
    美元指数      下跌0.75%，至10月20日以来最低。
    
    美元兑日圆      下跌逾1%，触及9月底以来最低。这是美元兑日圆自5月以来的最大单
日跌幅。

    盘中美元兑一众货币跌幅超过1%。美元兑瑞郎下跌1%，投资者通常在市场存在不确定时
选择瑞郎，巴西雷亚尔      、南非兰特      和俄罗斯卢比      通常在冒险模式开启时
受宠。
    
    欧元兑美元      升至五日高位的1.1827美元。
    
    美国商务部周三称，美国10月资本财新订单意外下降，此前连续三个月大幅增长，上月
扣除飞机的非国防资本财订单下降0.5%，这是2016年9月以来的最大降幅。
    
    密歇根大学消费者信心报告显示，长期通胀预期下降。
        
    “美元有点技术性回落，不是基本面的，”麦格理全球利率和外汇策略师Thierry Albe
rt Wizman称。
        
    BMO的全球外汇策略负责人Greg Anderson称，美元兑风险货币和避险货币均表现出疲态
，表明美元的近期复苏势头接近尾声。
    
   “12月美元应重拾一些疲弱走势，甚至在明年初也将保持疲态，”Anderson称，“全球
经济强劲增长的时候，通常美元会疲弱。”
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1820   1.1737   +0.71  +12.43   1.0513
    美元/日圆                   111.20   112.43   -1.09   -4.85   116.87
    欧元/日圆                   131.49   131.98   -0.37   +6.78   123.14
    美元/瑞郎                   0.9817   0.9914   -0.98   -3.55   1.0178
    英镑/美元                   1.3324   1.3237   +0.66   +8.01   1.2336
    美元/加元                   1.2691   1.2776   -0.67   -5.50   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5952   6.6264   -0.47   -5.41   6.9726
    澳元/美元                   0.7616   0.7578   +0.50   +5.56   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1606   1.1636   -0.26   +8.30   1.0717
    欧元/英镑                   0.8870   0.8866   +0.05   +4.13   0.8518
    新西兰元/美元               0.6881   0.6828   +0.78   -0.86   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1515   8.2108   -0.72   -5.62   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.6400   9.6383   +0.02   +6.10   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3367   8.4278   -1.08   -8.47   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8557   9.8981   -0.43   +2.88   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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