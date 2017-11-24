《全球汇市》美元周线料收低，受美联储对通胀的谨慎看法拖累

* 美元下滑，此前美联储会议记录显示对通胀疲弱的担忧 * 日圆脱离两个月高位，但周线有望收高 * 英镑逼近六周高位，特雷莎梅将赴布鲁塞尔进行英退谈判 路透东京11月24日 - 美元周五走势不稳，交投清淡，兑其他主要货币本周周线恐将收低，因其仍受美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国低通胀的谨慎看法打压。本周交易天数因假期而减少。 美国市场周四因感恩节假期休市，同日日本市场也因公共假期休市。 美元周三下跌。之前公布的美联储会议记录显示部分决策者对通胀持续低迷感到担忧，导致2018年的加息预期受到一些质疑。 美国核心个人消费支出(PCE)物价指数五年多来一直低于美联储2%的目标，尽管美联储已经采取措施推动政策正常化。 美元指数 跌0.1%至93.153，本周以来下跌0.5%。 美元兑日圆 涨0.2%至111.46日圆，脱离周四所及两个月低点111.07，但本周以来仍下跌0.5%。 “本月结算账目的对冲基金一直在了结美元多仓获利，”大和证券外汇策略主管Mitsuo Imaizumi说。 “这使得美元持续承受压力，加上假期因素导致交投清淡，美元今日可能较难上涨，”他说。 上日中国股市大跌引发的担忧，支撑避险货币日圆。 “中国股市昨日大跌，因此今日亚洲时段大家都在关注此事，由于日本和美国的很多市场参与者节后继续休假，影响交易的因素非常少，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera说。 沪深300指数 周四跌3.0%，创近一年半来最大跌幅；中国政府最近控制金融风险的举措，促使投资者抛售中国债券。该指数周五跌0.9%。 “美国税改的进展依然是市场关注的重要问题，不过要到下周才会有新消息，”Sera并称。 美国总统特朗普周四在感恩节讲话中承诺将推出“大规模、诱人的减税措施”，但近期路透调查访问的分析师大多预计，美国共和党无法在今年使国会通过减税议案。 分析师还质疑相关立法能否给经济带来巨大提振。 欧元兑美元 持稳在1.1852美元，距离上周所及一个月高位1.1862不远。该货币对本周迄今上涨0.5%。 欧元受到欧洲企业调查结果支撑，调查显示欧洲经济增长前景向好。追踪欧洲服务业和制造业的数据均好于预期。 英镑小幅下跌0.1%至1.3290美元，但本周涨0.6%，仍接近周四创下的六周高点1.3337美元。英国首相特雷莎梅将于周五晚些时候访问布鲁塞尔讨论退欧谈判事宜。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1851 1.1850 +0.01 +12.73 1.0513 美元/日圆 111.50 111.21 +0.26 -4.59 116.87 欧元/日圆 132.13 131.78 +0.27 +7.30 123.14 美元/瑞郎 0.9818 0.9814 +0.04 -3.54 1.0178 英镑/美元 1.3290 1.3307 -0.13 +7.73 1.2336 美元/加元 1.2717 1.2711 +0.05 -5.31 1.3430 美元/离岸人民币 6.5861 6.5772 +0.14 -5.54 6.9726 澳元/美元 0.7623 0.7622 +0.01 +5.65 0.7215 新西兰元/美元 0.6880 0.6888 -0.12 -0.88 0.6941 澳元/日圆 85.010 84.790 +0.26 +0.82 84.320 新西兰元/日圆 76.720 76.610 +0.14 -5.48 81.170 英镑/日圆 148.19 148.01 +0.12 +2.90 144.02 澳元/新西兰元 1.1081 1.1063 +0.16 +6.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/王灿/汪红英/许娜；审校 李春喜/于春红/王兴亚/汪红英)