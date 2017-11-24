《全球汇市》欧元触及六周高位，投资者看好欧元区经济成长前景

* 欧元走强，受强劲经济数据提振 * 欧元料录得7月以来最长连涨期 * 美元下滑，此前美联储会议记录显示对通胀疲弱的担忧 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月24日 - 欧元/美元周五触及六周高位，在本周强劲经济数据发布后投资者对欧元区复苏强劲势头较为乐观。 欧元/美元自周一以来上涨约0.7%，料录得7月以来连续第三周周线涨幅。 欧元本周一开始走势疲软，受德国组阁谈判失败的政治不确定性打击，但欧元很快回升，因投资人聚焦于欧洲成长前景强劲，且美元全线走弱。 周四公布的欧洲央行(ECB)会议记录显示，ECB政策制定者上个月基本上一致同意延长资产购买计划，但保持购债措施开放性的决定似乎引发了较为激烈的争论。 “如果没有欧洲央行日前承诺量化宽松的资产购买将持续到明年9月，在当前环境下欧元原本应该会在更强水准，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman称。 “虽然目前的政情可能会在未来数周或数月再度引发欧元的条件反射式卖盘，但欧元的疲势应该会较为短暂且幅度有限，”他说。 伦敦时段欧元兑美元 报1.1865美元，为10月13日以来最高。周四公布的欧元区服务业和制造业数据好于预期，显示欧洲经济增长前景走强，这提振了欧元。 美元指数 触及五周低点，本周交投清淡，周四是北美感恩节假期，且日本也恰逢国定假日。 美元周三下跌。之前公布的美联储会议记录显示部分决策者对通胀持续低迷感到担忧，导致2018年的加息预期受到一些质疑。 美国核心个人消费支出(PCE)物价指数五年多来一直低于美联储2%的目标，但美联储已 经采取措施推动政策正常化。 “本月结算账目的对冲基金一直在了结美元多仓获利，”大和证券外汇策略主管Mitsuo Imaizumi说。 “这使得美元持续承受压力，加上假期因素导致交投清淡，美元今日可能较难上涨，” 他说。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1865 1.1850 +0.13 +12.86 1.0513 美元/日圆 111.38 111.21 +0.15 -4.70 116.87 欧元/日圆 132.16 131.78 +0.29 +7.32 123.14 美元/瑞郎 0.9801 0.9814 -0.13 -3.70 1.0178 英镑/美元 1.3324 1.3307 +0.13 +8.01 1.2336 美元/加元 1.2732 1.2711 +0.17 -5.20 1.3430 美元/离岸人民币 6.5997 6.5772 +0.34 -5.35 6.9726 澳元/美元 0.7607 0.7622 -0.20 +5.43 0.7215 新西兰元/美元 0.6869 0.6888 -0.28 -1.04 0.6941 欧元/瑞郎 1.1630 1.1630 +0.00 +8.52 1.0717 欧元/英镑 0.8904 0.8903 +0.01 +4.53 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.8544 9.8337 +0.21 +2.87 9.5799 美元/挪威克朗 8.1526 8.1357 +0.21 -5.61 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍/王洋/李春喜; 审校 于春红/孙茉莉)