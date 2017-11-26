更正-更新版 1-《全球汇市》美元跌至近两个月低位，因强劲经济数据支撑欧元

(更正：因英文原文有误，内文第三段应为欧元报“133.23日圆”，而非“1.3323日圆”) * 美元指数触及9月26日以来最低 * 欧元升至近两个月最高 路透纽约11月24日 - 美元兑一篮子货币周五跌至9月底以来最低，因投资者对欧元区经 济复苏力道强劲感到乐观，对美元失去兴致。 欧元兑美元升至9月25日以来最高，全日升0.65%，本周涨逾1%。这是欧元连续第三周周 线上涨，也为7月以来最佳表现，连续第二周周线涨幅达到1%。 欧元兑日圆 升逾1%，报133.23日圆，为11月16日以来最高。 “本周欧洲数据良好，德国也有挺好的消息，没有人守护美元，因为大家都在吃火鸡庆 祝感恩节，”Tempus Inc市场董事John Doyle称。 美国市场周四因感恩节闭市，欧元区企业调查结果好于预期，支撑欧洲央行上月宣布缩 减货币刺激政策的举动。 欧元区最新发布的采购经理人指数(PMI)读数表明，经济仍有上行动能。 美元指数 跌至9月26日以来最低，报92.675，周三录得逾五个月来的最大单日跌 幅，因此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，一些决策者对通胀持续 低迷感到担心。 本周美元指数下跌近1%，为9月以来的最大周度跌幅。 分析师也指出，德国政局的发展状况给欧元提供了支撑。德国社民党看似接近与总理梅 克尔就继续组建联合政府达成一致。 “欧元区经济增长地不错，”Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称 ，“如果经济继续改善，(欧洲央行)进一步减少或暂停公债购买是完全合理的。” 欧洲央行周四发布的最新会议记录显示，决策者普遍同意延长量化宽松计划，但减少购 债规模。不过保持购债的观点看似激发了更激烈的辩论。 欧元在美元指数中的权重超过50%。 英镑 兑美元升至10月2日以来最高，因市场将欧盟最高决策者的讲话解读为略微 利好英国脱欧谈判。 在伦敦牛津街枪击报导发出后英镑缩小涨幅，但全日仍上涨，报1.3330美元。稍后警告 称牛津街没有发现开枪痕迹或伤亡人员。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1930 1.1850 +0.68 +13.48 1.0513 美元/日圆 111.53 111.21 +0.29 -4.57 116.87 欧元/日圆 133.20 131.78 +1.08 +8.17 123.14 美元/瑞郎 0.9796 0.9814 -0.18 -3.75 1.0178 英镑/美元 1.3335 1.3307 +0.21 +8.10 1.2336 美元/加元 1.2713 1.2711 +0.02 -5.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.5876 6.5772 +0.16 -5.52 6.9726 澳元/美元 0.7612 0.7622 -0.13 +5.50 0.7215 欧元/瑞郎 1.1687 1.1630 +0.49 +9.05 1.0717 欧元/英镑 0.8947 0.8903 +0.49 +5.04 0.8518 新西兰元/美元 0.6879 0.6888 -0.13 -0.89 0.6941 美元/挪威克朗 8.1277 8.1357 -0.10 -5.90 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7015 9.6416 +0.62 +6.78 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2754 8.2960 -0.25 -9.14 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8766 9.8337 +0.44 +3.10 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 利棣儿)