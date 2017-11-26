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更正-更新版 1-《全球汇市》美元跌至近两个月低位，因强劲经济数据支撑欧元
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2017年11月26日 / 晚上10点34分 / 更新于 10 小时前

更正-更新版 1-《全球汇市》美元跌至近两个月低位，因强劲经济数据支撑欧元

3 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，内文第三段应为欧元报“133.23日圆”，而非“1.3323日圆”)
    * 美元指数触及9月26日以来最低
    * 欧元升至近两个月最高

    路透纽约11月24日 - 美元兑一篮子货币周五跌至9月底以来最低，因投资者对欧元区经
济复苏力道强劲感到乐观，对美元失去兴致。    
    
    欧元兑美元升至9月25日以来最高，全日升0.65%，本周涨逾1%。这是欧元连续第三周周
线上涨，也为7月以来最佳表现，连续第二周周线涨幅达到1%。
    
    欧元兑日圆         升逾1%，报133.23日圆，为11月16日以来最高。
    
    “本周欧洲数据良好，德国也有挺好的消息，没有人守护美元，因为大家都在吃火鸡庆
祝感恩节，”Tempus Inc市场董事John Doyle称。
    
    美国市场周四因感恩节闭市，欧元区企业调查结果好于预期，支撑欧洲央行上月宣布缩
减货币刺激政策的举动。
    
    欧元区最新发布的采购经理人指数(PMI)读数表明，经济仍有上行动能。
    
    美元指数      跌至9月26日以来最低，报92.675，周三录得逾五个月来的最大单日跌
幅，因此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，一些决策者对通胀持续
低迷感到担心。
    
    本周美元指数下跌近1%，为9月以来的最大周度跌幅。
    
    分析师也指出，德国政局的发展状况给欧元提供了支撑。德国社民党看似接近与总理梅
克尔就继续组建联合政府达成一致。
    
    “欧元区经济增长地不错，”Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称
，“如果经济继续改善，(欧洲央行)进一步减少或暂停公债购买是完全合理的。”
 
    欧洲央行周四发布的最新会议记录显示，决策者普遍同意延长量化宽松计划，但减少购
债规模。不过保持购债的观点看似激发了更激烈的辩论。
    
    欧元在美元指数中的权重超过50%。
    
    英镑      兑美元升至10月2日以来最高，因市场将欧盟最高决策者的讲话解读为略微
利好英国脱欧谈判。
    
    在伦敦牛津街枪击报导发出后英镑缩小涨幅，但全日仍上涨，报1.3330美元。稍后警告
称牛津街没有发现开枪痕迹或伤亡人员。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1930   1.1850   +0.68  +13.48   1.0513
    美元/日圆                   111.53   111.21   +0.29   -4.57   116.87
    欧元/日圆                   133.20   131.78   +1.08   +8.17   123.14
    美元/瑞郎                   0.9796   0.9814   -0.18   -3.75   1.0178
    英镑/美元                   1.3335   1.3307   +0.21   +8.10   1.2336
    美元/加元                   1.2713   1.2711   +0.02   -5.34   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5876   6.5772   +0.16   -5.52   6.9726
    澳元/美元                   0.7612   0.7622   -0.13   +5.50   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1687   1.1630   +0.49   +9.05   1.0717
    欧元/英镑                   0.8947   0.8903   +0.49   +5.04   0.8518
    新西兰元/美元               0.6879   0.6888   -0.13   -0.89   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1277   8.1357   -0.10   -5.90   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.7015   9.6416   +0.62   +6.78   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2754   8.2960   -0.25   -9.14   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8766   9.8337   +0.44   +3.10   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 利棣儿)

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