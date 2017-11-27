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《全球汇市》欧元创两个月高位，因德国数据乐观且政治忧虑缓解
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2017年11月27日 / 凌晨3点24分 / 2 天前

《全球汇市》欧元创两个月高位，因德国数据乐观且政治忧虑缓解

3 分钟阅读

    * 德国Ifo企业信心指数创纪录高位
    * 德国总理梅克尔所在的CDU寻求与SPD组建大联合政府
    * 美元自身缺乏动能，聚焦鲍威尔和美国税改计划
    * 日圆上涨，地区股市疲弱打压冒险意愿
    * 南非兰特反弹，因穆迪没有马上调降该国评级

    路透东京11月27日 - 欧元兑美元周一触及两个月高位，兑其他主要货币持坚，得益于德国企业信心强劲，而且对该国政治动荡的担忧缓解。
    
    欧元兑美元      报1.1929美元，与上周五纽约尾盘基本持平，此前触及两个月高位1.1946美元。

    欧元兑美元目前在1.1965美元面临考验。欧元由9月8日创下的两年半高点1.2092跌至11月7日触及的三个半月低点1.1553，这段跌势的76.4%回档位即为1.1965。欧元已由1.1553低点回升3.2%。
    
    欧元/日圆          升至133.24日圆，为11月16日以来最高，欧元兑英镑           升至0.8978英镑，逼近本月高点0.9014。
    
    德国11月Ifo企业景气判断指数升至纪录高位，进一步显示德国经济成长强劲。
    
    德国保守派总理梅克尔一周前与自由民主党(FDP)和绿党(Greens)就组建三方联盟进行的谈判破裂，为她能否连任第四个任期打下问号。不过社会民主党(SPD)周五为梅克尔递上一根挽救政治危机的救命稻草。            

    梅克尔所在的保守党派领导层周日同意与社会民主党(SPD)组建“大联合政府”，这帮助缓解了对德国政治不稳定的担忧。
    
    相比之下，美元欠缺动能，因外界认为持续低迷的通胀削弱了美联储升息的可能性。

    市场人士关注周二有关美联储主席提名人鲍威尔的听证会。

    总统特朗普的税改计划亦受到关注。特朗普周二将与参议院共和党议员讨论通过税改议案事宜。

    “共和党议员必须先就参议院和众议院之间的计划达成一致。之后该计划将有待参众两院批准。这将需要一段时间和努力，”巴克莱资深策略师Shin Kadota表示。
    
    美元指数      持平于92.801，接近上周五触及的两个月低点92.675。
    
    英镑兑美元      报1.3325，持于上周五所及两个月高位1.3360附近。
    
    美元兑日圆      下滑0.15%至111.35，向周四所及两个月低位111.07靠近，日圆受助于中国乃至亚洲股市疲软。   
    

    由于日圆经常被用作投资高风险资产的融资货币，当风险偏好降温时，市场倾向于买回日圆。

    日圆兑风险敏感货币澳元的涨势更明显，澳元兑日圆          跌0.4%至84.60日圆，或将跌破一周前触及的五个月低点84.51日圆。

    澳元兑美元        跌0.25%至0.7600美元。

    南非兰特兑美元        反弹0.6%至14.070，上周五跌2.0%。

    标普全球评级周五将南非的本币债务评级下调至“垃圾级”区域，原因是该国经济前景和公共财政进一步
恶化，这推动南非兰特大跌。            
    
    穆迪决定只是将南非评等列入可能下调的检讨名单中，而非直接降级，从而缓解了评级冲击，兰特因而收
复周五的部分失地。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1926  1.1930  -0.03 +13.44  1.0513
    美元/日圆                   111.40  111.53  -0.12  -4.68  116.87
    欧元/日圆                   132.86  133.20  -0.26  +7.89  123.14
    美元/瑞郎                   0.9805  0.9796  +0.09  -3.66  1.0178
    英镑/美元                   1.3318  1.3335  -0.13  +7.96  1.2336
    美元/加元                   1.2715  1.2713  +0.02  -5.32  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5978  6.5876  +0.15  -5.38  6.9726
    澳元/美元                   0.7603  0.7612  -0.12  +5.38  0.7215
    新西兰元/美元               0.6859  0.6879  -0.29  -1.18  0.6941
    澳元/日圆                   84.700  84.940  -0.28  +0.45  84.320
    新西兰元/日圆               76.400  76.730  -0.43  -5.88  81.170
    英镑/日圆                   148.36  148.73  -0.25  +3.01  144.02
    澳元/新西兰元               1.1081  1.1067  +0.13  +6.72  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王琛/蔡美珍/汪红英/王颖/王灿/许娜；审校 白云/高琦/张荻/李爽/戴素萍/孙茉莉)

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