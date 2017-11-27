《全球汇市》欧元创两个月高位，因德国数据乐观且政治忧虑缓解

* 德国Ifo企业信心指数创纪录高位 * 德国总理梅克尔所在的CDU寻求与SPD组建大联合政府 * 美元自身缺乏动能，聚焦鲍威尔和美国税改计划 * 日圆上涨，地区股市疲弱打压冒险意愿 * 南非兰特反弹，因穆迪没有马上调降该国评级 路透东京11月27日 - 欧元兑美元周一触及两个月高位，兑其他主要货币持坚，得益于德国企业信心强劲，而且对该国政治动荡的担忧缓解。 欧元兑美元 报1.1929美元，与上周五纽约尾盘基本持平，此前触及两个月高位1.1946美元。 欧元兑美元目前在1.1965美元面临考验。欧元由9月8日创下的两年半高点1.2092跌至11月7日触及的三个半月低点1.1553，这段跌势的76.4%回档位即为1.1965。欧元已由1.1553低点回升3.2%。 欧元/日圆 升至133.24日圆，为11月16日以来最高，欧元兑英镑 升至0.8978英镑，逼近本月高点0.9014。 德国11月Ifo企业景气判断指数升至纪录高位，进一步显示德国经济成长强劲。 德国保守派总理梅克尔一周前与自由民主党(FDP)和绿党(Greens)就组建三方联盟进行的谈判破裂，为她能否连任第四个任期打下问号。不过社会民主党(SPD)周五为梅克尔递上一根挽救政治危机的救命稻草。 梅克尔所在的保守党派领导层周日同意与社会民主党(SPD)组建“大联合政府”，这帮助缓解了对德国政治不稳定的担忧。 相比之下，美元欠缺动能，因外界认为持续低迷的通胀削弱了美联储升息的可能性。 市场人士关注周二有关美联储主席提名人鲍威尔的听证会。 总统特朗普的税改计划亦受到关注。特朗普周二将与参议院共和党议员讨论通过税改议案事宜。 “共和党议员必须先就参议院和众议院之间的计划达成一致。之后该计划将有待参众两院批准。这将需要一段时间和努力，”巴克莱资深策略师Shin Kadota表示。 美元指数 持平于92.801，接近上周五触及的两个月低点92.675。 英镑兑美元 报1.3325，持于上周五所及两个月高位1.3360附近。 美元兑日圆 下滑0.15%至111.35，向周四所及两个月低位111.07靠近，日圆受助于中国乃至亚洲股市疲软。 由于日圆经常被用作投资高风险资产的融资货币，当风险偏好降温时，市场倾向于买回日圆。 日圆兑风险敏感货币澳元的涨势更明显，澳元兑日圆 跌0.4%至84.60日圆，或将跌破一周前触及的五个月低点84.51日圆。 澳元兑美元 跌0.25%至0.7600美元。 南非兰特兑美元 反弹0.6%至14.070，上周五跌2.0%。 标普全球评级周五将南非的本币债务评级下调至“垃圾级”区域，原因是该国经济前景和公共财政进一步 恶化，这推动南非兰特大跌。 穆迪决定只是将南非评等列入可能下调的检讨名单中，而非直接降级，从而缓解了评级冲击，兰特因而收 复周五的部分失地。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1926 1.1930 -0.03 +13.44 1.0513 美元/日圆 111.40 111.53 -0.12 -4.68 116.87 欧元/日圆 132.86 133.20 -0.26 +7.89 123.14 美元/瑞郎 0.9805 0.9796 +0.09 -3.66 1.0178 英镑/美元 1.3318 1.3335 -0.13 +7.96 1.2336 美元/加元 1.2715 1.2713 +0.02 -5.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.5978 6.5876 +0.15 -5.38 6.9726 澳元/美元 0.7603 0.7612 -0.12 +5.38 0.7215 新西兰元/美元 0.6859 0.6879 -0.29 -1.18 0.6941 澳元/日圆 84.700 84.940 -0.28 +0.45 84.320 新西兰元/日圆 76.400 76.730 -0.43 -5.88 81.170 英镑/日圆 148.36 148.73 -0.25 +3.01 144.02 澳元/新西兰元 1.1081 1.1067 +0.13 +6.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王琛/蔡美珍/汪红英/王颖/王灿/许娜；审校 白云/高琦/张荻/李爽/戴素萍/孙茉莉)