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更正-《全球汇市》美国政府停摆担忧打压美元，比特币突破10,000美元大关
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全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
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#亚洲
2017年11月29日 / 上午9点57分 / 2 天前

更正-《全球汇市》美国政府停摆担忧打压美元，比特币突破10,000美元大关

3 分钟阅读

 (更正：因译文有误，内文倒数第六段后半句改为“但关于有哪些低通胀的成因会促使明年
上半年暂停升息，联邦公开市场委员会(FOMC)有了足够的讨论”，非“是在FOMC就低通胀背
后的原因存在很多争论，低通胀会促使(加息)在明年上半年停顿一段时间”)
    * 对美国政府停摆的担忧加剧
    * 比特币再创纪录新高
    * 退欧分手费有望达成一致，提振英镑上涨
    * 朝鲜发射导弹目前几乎未产生影响
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月29日 - 美元兑一篮子货币周三下跌，因英镑全线走强以及外界担忧美国
政府有停摆的风险。此前国会民主党领导人未参加与特朗普总统在白宫的会议。            
    
    比特币再次成为瞩目的焦点，在Bitstamp交易所          首次突破10,000美元水平，
最高涨至10,753美元，自年初以来已经上涨逾10倍。
    
    美元本月料创下7月以来最差月线表现，年线则恐将创下2003年以来最糟表现，美元指
数      日内下跌0.2%。
    
    美国民主党国会领导人周二未前往白宫参加与特朗普总统的会议。这次会议的重点是政
府预算问题。当天稍早特朗普发推文攻击民主党人士对非法移民问题表现软弱、一心只想增
税。            
    
    这导致12月8日最后期限前政府停摆的风险上升，双方目前距离达成协议还很遥远。
    
    “市场对于12月8日政府可能关门的关注升高，另外也注意着特朗普昨天发的推文，”
伦敦三菱日联金融集团(MUFG)宏观策略师Derek
Halpenny表示。
    
    美联储主席被提名人鲍威尔周二在确认其提名的听证会上，几乎没有提及货币政策。            
    
    “鲍威尔并没有明显触及这方面话题...但关于有哪些低通胀的成因会促使明年上半年
暂停升息，FOMC有了足够的讨论，”Halpenny说。

    他还补充说英镑正在帮助拖累美元全线下挫。英镑周二尾盘跳涨，因英国与欧盟之间有
望达成分手协议。
    
    欧元      攀升0.3%至1.1882美元。
    
    周二的数据显示，美国11月消费者信心指数劲升至近17年高位，受强劲的就业市场推动
            ，给美元带来短暂提振。
    
    朝鲜周三发射导弹，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，落入日本
附近海域。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞越日本上空以来的首次发射。            外汇
市场似乎未受到该事件影响。
    
    “市场似乎已经对这类事件习以为常。不过，美国将做出何种反应仍值得关注，”东京
巴克莱的资深策略师Shin Kadota称。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1867  1.1839  +0.24 +12.88  1.0513
    美元/日圆                   111.48  111.47  +0.01  -4.61  116.87
    欧元/日圆                   132.28  131.97  +0.23  +7.42  123.14
    美元/瑞郎                   0.9831  0.9840  -0.09  -3.41  1.0178
    英镑/美元                   1.3397  1.3336  +0.46  +8.60  1.2336
    美元/加元                   1.2825  1.2815  +0.08  -4.50  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5982  6.6071  -0.13  -5.37  6.9726
    澳元/美元                   0.7584  0.7594  -0.13  +5.11  0.7215
    新西兰元/美元               0.6918  0.6898  +0.29  -0.33  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1668  1.1653  +0.13  +8.87  1.0717
    欧元/英镑                   0.8856  0.8875  -0.21  +3.97  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9097  9.8880  +0.22  +3.44  9.5799
    美元/挪威克朗               8.2196  8.2433  -0.29  -4.83  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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