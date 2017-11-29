更正-《全球汇市》美国政府停摆担忧打压美元，比特币突破10,000美元大关

(更正：因译文有误，内文倒数第六段后半句改为“但关于有哪些低通胀的成因会促使明年 上半年暂停升息，联邦公开市场委员会(FOMC)有了足够的讨论”，非“是在FOMC就低通胀背 后的原因存在很多争论，低通胀会促使(加息)在明年上半年停顿一段时间”) * 对美国政府停摆的担忧加剧 * 比特币再创纪录新高 * 退欧分手费有望达成一致，提振英镑上涨 * 朝鲜发射导弹目前几乎未产生影响 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月29日 - 美元兑一篮子货币周三下跌，因英镑全线走强以及外界担忧美国 政府有停摆的风险。此前国会民主党领导人未参加与特朗普总统在白宫的会议。 比特币再次成为瞩目的焦点，在Bitstamp交易所 首次突破10,000美元水平， 最高涨至10,753美元，自年初以来已经上涨逾10倍。 美元本月料创下7月以来最差月线表现，年线则恐将创下2003年以来最糟表现，美元指 数 日内下跌0.2%。 美国民主党国会领导人周二未前往白宫参加与特朗普总统的会议。这次会议的重点是政 府预算问题。当天稍早特朗普发推文攻击民主党人士对非法移民问题表现软弱、一心只想增 税。 这导致12月8日最后期限前政府停摆的风险上升，双方目前距离达成协议还很遥远。 “市场对于12月8日政府可能关门的关注升高，另外也注意着特朗普昨天发的推文，” 伦敦三菱日联金融集团(MUFG)宏观策略师Derek Halpenny表示。 美联储主席被提名人鲍威尔周二在确认其提名的听证会上，几乎没有提及货币政策。 “鲍威尔并没有明显触及这方面话题...但关于有哪些低通胀的成因会促使明年上半年 暂停升息，FOMC有了足够的讨论，”Halpenny说。 他还补充说英镑正在帮助拖累美元全线下挫。英镑周二尾盘跳涨，因英国与欧盟之间有 望达成分手协议。 欧元 攀升0.3%至1.1882美元。 周二的数据显示，美国11月消费者信心指数劲升至近17年高位，受强劲的就业市场推动 ，给美元带来短暂提振。 朝鲜周三发射导弹，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，落入日本 附近海域。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞越日本上空以来的首次发射。 外汇 市场似乎未受到该事件影响。 “市场似乎已经对这类事件习以为常。不过，美国将做出何种反应仍值得关注，”东京 巴克莱的资深策略师Shin Kadota称。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1867 1.1839 +0.24 +12.88 1.0513 美元/日圆 111.48 111.47 +0.01 -4.61 116.87 欧元/日圆 132.28 131.97 +0.23 +7.42 123.14 美元/瑞郎 0.9831 0.9840 -0.09 -3.41 1.0178 英镑/美元 1.3397 1.3336 +0.46 +8.60 1.2336 美元/加元 1.2825 1.2815 +0.08 -4.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.5982 6.6071 -0.13 -5.37 6.9726 澳元/美元 0.7584 0.7594 -0.13 +5.11 0.7215 新西兰元/美元 0.6918 0.6898 +0.29 -0.33 0.6941 欧元/瑞郎 1.1668 1.1653 +0.13 +8.87 1.0717 欧元/英镑 0.8856 0.8875 -0.21 +3.97 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9097 9.8880 +0.22 +3.44 9.5799 美元/挪威克朗 8.2196 8.2433 -0.29 -4.83 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)