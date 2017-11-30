《全球汇市》美元兑欧元受月末交易影响下跌，兑日圆上涨

* 美国税改大戏进入错综复杂的最后阶段

* 英镑走强，因市场乐观预期英国将与欧盟达成退欧协议

路透纽约11月30日 - 美元兑欧元周四跌至四日低位，受月末调整的卖压拖累，但兑日圆反弹，因美债收益率在税改议案将获得通过的乐观预期推动下上涨。

欧元兑美元走高0.42%，至1.1897美元，盘中最高升至1.1931美元。

“美元受月末交易影响下跌，”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson称。

市场参与人士调整投资组合中的外汇对冲头寸，可能给美元带来卖压，他称。

美元兑日圆升0.6%，至112.59日圆。富国证券的外汇策略师Eric Viloria将美元兑日圆上涨归因为美债收益率升高。

“10年期美债收益率今日上涨，日本10年期公债收益率涨幅不及可比美债，所以收益率差正朝着更有利于美元的方向发展，”Viloria称。

美债收益率大幅上升，因消息称，参议员麦凯恩支持参议院的减税议案，可能减少该议案最终在参议院获得通过所面临的挑战。

“预期参议院将在今日晚些时候通过参院版本的议案，给公债带来提振，”Amundi Pioneer Investment Management外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。

周四发布的数据确认了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月再次升息的预期。

上周初请失业金人数连续第二周下降，因劳动力市场进一步收紧。

但10月美国消费者支出放缓，因飓风带动的购车需求消退。

基础物价压力连续第二个月升高，表明最近的通胀放缓趋势已经消退，提振美联储12月升息的预期。

美元指数下跌0.11%，报93.06。

英镑走强，因预计英国就与北爱尔兰边界问题接近与欧盟达成协议。

边界问题是欧盟提出的开始贸易磋商前必须取得“足够进展”的三大先决条件之一。

英镑涨0.86%，报1.3521美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)