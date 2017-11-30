更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元受月末交易影响下跌，兑日圆上涨

* 美国税改大戏进入错综复杂的最后阶段 * 英镑走强，因市场乐观预期英国将与欧盟达成退欧协议 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月30日 - 美元兑欧元周四跌至四日低位，受月末调整的卖压拖累，但兑日圆反弹，因美债收 益率在税改议案将获得通过的乐观预期推动下上涨。 欧元兑美元走高0.42%，至1.1897美元，盘中最高升至1.1931美元。 “美元受月末交易影响下跌，”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson称。 他称，市场参与人士调整投资组合中的外汇对冲头寸，可能给美元带来卖压。 美元兑日圆升0.6%，至112.59日圆。富国证券的外汇策略师Eric Viloria将美元兑日圆上涨，归因为美债 收益率升高。 “10年期美债收益率今日上涨，日本10年期公债收益率涨幅不及可比美债，所以收益率差正朝着更有利于 美元的方向发展，”Viloria称。 美债收益率大幅上升，因消息称，参议员麦凯恩支持参议院的减税议案，可能减少该议案最终在参议院获 得通过所面临的挑战。 “预期参议院将在今日晚些时候通过参院版本的议案，给公债带来提振，”Amundi Pioneer Investment Management外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。 周四发布的数据确认了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月再次升息的预期。 因劳动力市场进一步收紧，上周初请失业金人数连续第二周下降。 但10月美国消费者支出放缓，因飓风带动的购车需求消退。 基础物价压力连续第二个月升高，表明最近的通胀放缓趋势已经消退，提振美联储12月升息的预期。 美元指数 下跌0.11%，报93.06。 英镑走强，因预计英国就与北爱尔兰边界问题接近与欧盟达成协议。 边界问题是欧盟提出的开始贸易磋商前必须取得“足够进展”的三大先决条件之一。 英镑涨0.86%，报1.3521美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1902 1.1847 +0.46 +13.21 1.0513 美元/日圆 112.52 111.92 +0.54 -3.72 116.87 欧元/日圆 133.93 132.59 +1.01 +8.76 123.14 美元/瑞郎 0.9834 0.9844 -0.10 -3.38 1.0178 英镑/美元 1.3525 1.3406 +0.89 +9.64 1.2336 美元/加元 1.2894 1.2863 +0.24 -3.99 1.3430 美元/离岸人民币 6.6110 6.6106 +0.01 -5.19 6.9726 澳元/美元 0.7566 0.7570 -0.05 +4.86 0.7215 欧元/瑞郎 1.1706 1.1665 +0.35 +9.23 1.0717 欧元/英镑 0.8799 0.8833 -0.38 +3.30 0.8518 新西兰元/美元 0.6830 0.6879 -0.71 -1.60 0.6941 美元/挪威克朗 8.3177 8.2533 +0.78 -3.70 8.6370 欧元/挪威克朗 9.9005 9.7816 +1.22 +8.97 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3738 8.3661 +0.09 -8.06 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9707 9.9153 +0.56 +4.08 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静/王灿；审校 母红/龚芳)