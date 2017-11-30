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更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元受月末交易影响下跌，兑日圆上涨
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2017年11月30日 / 晚上10点19分 / 更新于 10 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元受月末交易影响下跌，兑日圆上涨

3 分钟阅读

    * 美国税改大戏进入错综复杂的最后阶段
    * 英镑走强，因市场乐观预期英国将与欧盟达成退欧协议

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月30日 - 美元兑欧元周四跌至四日低位，受月末调整的卖压拖累，但兑日圆反弹，因美债收
益率在税改议案将获得通过的乐观预期推动下上涨。
    
    欧元兑美元走高0.42%，至1.1897美元，盘中最高升至1.1931美元。
    
    “美元受月末交易影响下跌，”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson称。
    
    他称，市场参与人士调整投资组合中的外汇对冲头寸，可能给美元带来卖压。
    
    美元兑日圆升0.6%，至112.59日圆。富国证券的外汇策略师Eric Viloria将美元兑日圆上涨，归因为美债
收益率升高。
    
    “10年期美债收益率今日上涨，日本10年期公债收益率涨幅不及可比美债，所以收益率差正朝着更有利于
美元的方向发展，”Viloria称。
    
    美债收益率大幅上升，因消息称，参议员麦凯恩支持参议院的减税议案，可能减少该议案最终在参议院获
得通过所面临的挑战。
    
    “预期参议院将在今日晚些时候通过参院版本的议案，给公债带来提振，”Amundi Pioneer Investment 
Management外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。
    
    周四发布的数据确认了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月再次升息的预期。
    
    因劳动力市场进一步收紧，上周初请失业金人数连续第二周下降。
    
    但10月美国消费者支出放缓，因飓风带动的购车需求消退。
    
    基础物价压力连续第二个月升高，表明最近的通胀放缓趋势已经消退，提振美联储12月升息的预期。
    
    美元指数      下跌0.11%，报93.06。
    
    英镑走强，因预计英国就与北爱尔兰边界问题接近与欧盟达成协议。
    
    边界问题是欧盟提出的开始贸易磋商前必须取得“足够进展”的三大先决条件之一。
    
    英镑涨0.86%，报1.3521美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1902   1.1847   +0.46  +13.21   1.0513
    美元/日圆                   112.52   111.92   +0.54   -3.72   116.87
    欧元/日圆                   133.93   132.59   +1.01   +8.76   123.14
    美元/瑞郎                   0.9834   0.9844   -0.10   -3.38   1.0178
    英镑/美元                   1.3525   1.3406   +0.89   +9.64   1.2336
    美元/加元                   1.2894   1.2863   +0.24   -3.99   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6110   6.6106   +0.01   -5.19   6.9726
    澳元/美元                   0.7566   0.7570   -0.05   +4.86   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1706   1.1665   +0.35   +9.23   1.0717
    欧元/英镑                   0.8799   0.8833   -0.38   +3.30   0.8518
    新西兰元/美元               0.6830   0.6879   -0.71   -1.60   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3177   8.2533   +0.78   -3.70   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.9005   9.7816   +1.22   +8.97   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3738   8.3661   +0.09   -8.06   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9707   9.9153   +0.56   +4.08   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘静/王灿；审校 母红/龚芳)

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