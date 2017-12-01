《全球汇市》美元走低，据报美前国家安全顾问将作证称受特朗普指示通俄

* 美参议院共和党已锁定税改议案获得通过所需的票数

* 英镑走低，因担忧能否就爱尔兰边境问题与欧盟达成一致

路透纽约12月1日 - 美元兑一篮子货币周五走低，之前ABC News报导称，美国前国家安全顾问弗林准备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。

美元指数回落0.15%，报92.903美元。

对参议院共和党税改议案将在参院获得通过的乐观情绪不断升温，推动美元指数一度高见93.248，但在弗林消息发布后，逆转走势。

“这则消息让本届政府在此轮调查中越陷越深，或者说它说明特别检查官的调查范围在不断扩大，从这方面来看，我们认为这无疑是全球投资者的主要担忧之一，也是美元走低的原因，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner说。

另外，美国参议院共和党表示，他们已锁定让税改议案获得通过所需的票数，之前共和党人作最后的努力，缓解部分参议员对税改议案将给联邦赤字、医保和地产税造成的影响的担忧。

参议院将在周五晚些时候对议案进行最终投票。

近几周，美元对税改议案能否通过变得十分敏感，任何被视为可能阻碍议案通过的因素都会让美元多头倍感不安。

欧元兑美元仍小跌，尽管数据显示，11月全球制造业扩张速度是多年来最快，欧元区制造业扩张速度为二十年来第二快，受强劲需求驱动。

欧元兑美元跌0.09%，报1.1891美元。

“总的来说，欧元本周表现不俗，市场基本呈现传言时买入，事实明朗后卖出的交易模式，”道明证券驻纽约的高级汇市策略师Mazen Issa表示。

英镑兑美元从两个月高位回落，强于预期的英国制造业数据只给英镑带来短暂的提振，因投资者担心，英国能否与欧盟就爱尔兰边境问题达成协议。

加元兑美元创约20个月来最大单日涨幅，因加拿大就业数据强于预期，点燃了加拿大央行将在明年初进一步升息的预期。(完) (编译 母红; 审校 李军)