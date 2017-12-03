重温稿-《全球汇市》美元走低，据报美前国家安全顾问将作证称受特朗普指示通俄

* 美参议院共和党已锁定税改议案获得通过所需的票数 * 英镑走低，因担忧能否就爱尔兰边境问题与欧盟达成一致 路透纽约12月1日 - 美元兑一篮子货币周五走低，之前ABC News报导称，美国前国家安 全顾问弗林准备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接 触。 美元指数 回落0.15%，报92.903美元。 对参议院共和党税改议案将在参院获得通过的乐观情绪不断升温，推动美元指数一度高 见93.248，但在弗林消息发布后，逆转走势。 “这则消息让本届政府在此轮调查中越陷越深，或者说它说明特别检查官的调查范围在 不断扩大，从这方面来看，我们认为这无疑是全球投资者的主要担忧之一，也是美元走低的 原因，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner说。 另外，美国参议院共和党表示，他们已锁定让税改议案获得通过所需的票数，之前共和 党人作最后的努力，缓解部分参议员对税改议案将给联邦赤字、医保和地产税造成的影响的 担忧。 参议院将在周五晚些时候对议案进行最终投票。 近几周，美元对税改议案能否通过变得十分敏感，任何被视为可能阻碍议案通过的因素 都会让美元多头倍感不安。 欧元兑美元仍小跌，尽管数据显示，11月全球制造业扩张速度是多年来最快，欧元区制 造业扩张速度为二十年来第二快，受强劲需求驱动。 欧元兑美元 跌0.09%，报1.1891美元。 “总的来说，欧元本周表现不俗，市场基本呈现传言时买入，事实明朗后卖出的交易模 式，”道明证券驻纽约的高级汇市策略师Mazen Issa表示。 英镑兑美元从两个月高位回落，强于预期的英国制造业数据只给英镑带来短暂的提振， 因投资者担心，英国能否与欧盟就爱尔兰边境问题达成协议。 加元兑美元创约20个月来最大单日涨幅，因加拿大就业数据强于预期，点燃了加拿大央 行将在明年初进一步升息的预期。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1889 1.1902 -0.11 +13.09 1.0513 美元/日圆 112.10 112.52 -0.37 -4.08 116.87 欧元/日圆 133.46 133.93 -0.35 +8.38 123.14 美元/瑞郎 0.9763 0.9834 -0.72 -4.08 1.0178 英镑/美元 1.3470 1.3525 -0.41 +9.19 1.2336 美元/加元 1.2681 1.2894 -1.65 -5.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.5943 6.6110 -0.25 -5.43 6.9726 澳元/美元 0.7609 0.7566 +0.57 +5.46 0.7215 欧元/瑞郎 1.1611 1.1706 -0.81 +8.34 1.0717 欧元/英镑 0.8822 0.8799 +0.26 +3.57 0.8518 新西兰元/美元 0.6885 0.6830 +0.81 -0.81 0.6941 美元/挪威克朗 8.2809 8.3177 -0.44 -4.12 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8525 9.9005 -0.48 +8.44 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3582 8.3738 -0.19 -8.23 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9399 9.9707 -0.31 +3.76 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)