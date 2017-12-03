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重温稿-《全球汇市》美元走低，据报美前国家安全顾问将作证称受特朗普指示通俄
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2017年12月3日 / 晚上11点00分 / 2 天前

重温稿-《全球汇市》美元走低，据报美前国家安全顾问将作证称受特朗普指示通俄

3 分钟阅读

    * 美参议院共和党已锁定税改议案获得通过所需的票数
    * 英镑走低，因担忧能否就爱尔兰边境问题与欧盟达成一致

    路透纽约12月1日 - 美元兑一篮子货币周五走低，之前ABC News报导称，美国前国家安
全顾问弗林准备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接
触。
    
    美元指数      回落0.15%，报92.903美元。

    对参议院共和党税改议案将在参院获得通过的乐观情绪不断升温，推动美元指数一度高
见93.248，但在弗林消息发布后，逆转走势。

    “这则消息让本届政府在此轮调查中越陷越深，或者说它说明特别检查官的调查范围在
不断扩大，从这方面来看，我们认为这无疑是全球投资者的主要担忧之一，也是美元走低的
原因，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner说。
    
    另外，美国参议院共和党表示，他们已锁定让税改议案获得通过所需的票数，之前共和
党人作最后的努力，缓解部分参议员对税改议案将给联邦赤字、医保和地产税造成的影响的
担忧。
 
    参议院将在周五晚些时候对议案进行最终投票。
    
    近几周，美元对税改议案能否通过变得十分敏感，任何被视为可能阻碍议案通过的因素
都会让美元多头倍感不安。

    欧元兑美元仍小跌，尽管数据显示，11月全球制造业扩张速度是多年来最快，欧元区制
造业扩张速度为二十年来第二快，受强劲需求驱动。
    
    欧元兑美元      跌0.09%，报1.1891美元。
    
    “总的来说，欧元本周表现不俗，市场基本呈现传言时买入，事实明朗后卖出的交易模
式，”道明证券驻纽约的高级汇市策略师Mazen Issa表示。
    
    英镑兑美元从两个月高位回落，强于预期的英国制造业数据只给英镑带来短暂的提振，
因投资者担心，英国能否与欧盟就爱尔兰边境问题达成协议。

    加元兑美元创约20个月来最大单日涨幅，因加拿大就业数据强于预期，点燃了加拿大央
行将在明年初进一步升息的预期。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1889   1.1902   -0.11  +13.09   1.0513
    美元/日圆                   112.10   112.52   -0.37   -4.08   116.87
    欧元/日圆                   133.46   133.93   -0.35   +8.38   123.14
    美元/瑞郎                   0.9763   0.9834   -0.72   -4.08   1.0178
    英镑/美元                   1.3470   1.3525   -0.41   +9.19   1.2336
    美元/加元                   1.2681   1.2894   -1.65   -5.58   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5943   6.6110   -0.25   -5.43   6.9726
    澳元/美元                   0.7609   0.7566   +0.57   +5.46   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1611   1.1706   -0.81   +8.34   1.0717
    欧元/英镑                   0.8822   0.8799   +0.26   +3.57   0.8518
    新西兰元/美元               0.6885   0.6830   +0.81   -0.81   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2809   8.3177   -0.44   -4.12   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.8525   9.9005   -0.48   +8.44   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3582   8.3738   -0.19   -8.23   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9399   9.9707   -0.31   +3.76   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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