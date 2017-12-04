《全球汇市》美参议院通过税改议案提振美元，英镑等待脱欧进展

* 美元/日圆升至两周半高位 * 美元兑欧元亦上涨，因美债收益率走升 * 英镑等候特雷莎梅和贾克会晤，期待从中觅得线索 路透东京12月4日 - 美元周一全面走升，兑日圆触及两周半高位，美国参议院周末通过税改案提振美元走势。 美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。这次税改若落实，将成为1980年代以来美国税法最重大的改变。 由于预期美国调降企业税及富人税措施，将刺激美国经济，美元因而获得支撑，此外，由于政府税收减少，将变得更依赖举债，美债收益率也因此上升。 参议院与众议院各自通过自家版本的税改议案后，本周料将展开相关协商，协调双方差异。 “从技术面而言，美元看来将延续涨势。但基本面而言，需要参众两院对税改议题取得进展，以及周五的就业报告出现强劲数据，”东京IG Securities资深外汇策略分析师Junichi Ishikawa称。 “美元仍需面对通俄门调查的潜在利空压力，特别是如果调查影响到(总统)特朗普的核心圈子。” 美元周五一度承压，此前美国前国家安全顾问弗林认罪，承认在美国联邦调查局(FBI)对他和俄罗斯大使接触的调查上曾经撒谎，并同意与检方合作。 美元目前上扬，兑日圆 涨0.4%至112.735日圆，此前一度触及11月17日以来的最高水平112.985日圆。 欧元兑美元 跌0.25%至1.1871美元；美元指数 升0.25%至93.110。 美债收益率上升为美元带来支持。受美国参议院通过税改议案影响，指标10年期美债收益率 上升约4个基点至2.404%。 美债收益率走高，美股期货 亦上涨，预示美国股市今日可能高开。美股近期涨至纪录高位，受美国税改计划获得通过的预期提振。 “美元涨势审慎，这反映出外汇市场对美国税改仍保持谨慎态度，”FPG证券社长深谷幸司。 “虽然乐观程度不及股市，但汇市对税改法案最终获得通过的看法进一步升温。” 其它货币兑美元均下滑，但英镑兑美元勉强守住城池，受英国与欧盟之间的退欧谈判有所进展前景支撑。 市场关注的焦点还有英国首相特雷莎梅与欧盟执委会主席贾克以及欧盟负责英国退欧事 务谈判的首席代表巴尼尔之间的会议。这将是英国在退欧费用谈判方面取得“足够进展”的 “绝对截止期限”。 英镑兑美元 下跌0.05%至1.3472美元，但仍距离周五所及两个月高点1.3550美 元不远。 澳元 下跌0.1%至0.7602美元，新西兰元 下跌0.4%至0.6863美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1870 1.1889 -0.16 +12.91 1.0513 美元/日圆 112.73 112.10 +0.56 -3.54 116.87 欧元/日圆 133.82 133.46 +0.27 +8.67 123.14 美元/瑞郎 0.9824 0.9763 +0.62 -3.48 1.0178 英镑/美元 1.3472 1.3470 +0.01 +9.21 1.2336 美元/加元 1.2713 1.2681 +0.25 -5.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.6146 6.5943 +0.31 -5.13 6.9726 澳元/美元 0.7604 0.7609 -0.07 +5.39 0.7215 新西兰元/美元 0.6859 0.6885 -0.38 -1.18 0.6941 澳元/日圆 85.740 85.290 +0.53 +1.68 84.320 新西兰元/日圆 77.330 77.190 +0.18 -4.73 81.170 英镑/日圆 151.88 151.00 +0.58 +5.46 144.02 澳元/新西兰元 1.1084 1.1048 +0.33 +6.75 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍/侯雪萍/王琛/李春喜 审校 张涛/许娜/陈宗琦/郑茵/白云)