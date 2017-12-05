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《全球汇市》美元涨势暂停，关注税改议案进展
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2017年12月5日 / 凌晨4点21分 / 1 天前

《全球汇市》美元涨势暂停，关注税改议案进展

3 分钟阅读

    * 美元涨势暂停，未能守在113日圆上方
    * 关注美国参众两院的税改议案磋商，寻找下一步线索
    * 乐观的澳洲零售数据提振澳元和新西兰元
    * 澳洲央行维持利率在1.5%的纪录低位，符合普遍预期

    路透东京12月5日 - 美元周二下跌，并未延续参议院通过税改议案后本周初的涨势，因投资者等待美国税改议案的下一步进展。

    参众两院现在必须将各自通过的不同版本税改议案协调一致。

    “参众两院就议案将要展开的磋商，可能决定本周美元的走向，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。
    
    美元指数      跌0.15%至93.050，上日则上涨约0.3%。
    
    欧元兑美元      小幅涨至1.1874美元，隔夜跌0.3%.
    
    美元兑日圆      涨至112.550日圆，但仍远离周一触及的两周半高点113.090日圆。

    美国众议院周一晚间投票同意与参议院就税改立法启动正式协商，距离达成最终议案又进一步。但协商仍可能需要数周才能完成。
    
    “在(共和党参议员)麦凯恩上周表示支持时，对于参议院通过税改议案的大部分热情已被市场消化，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。该策略师还称，这解释了美元为何会丧失动能。
    
    英镑兑美元        跌0.1%至1.3465，上日宽幅震荡。

    英镑周一最初飙升至1.3538美元，寄望于英国与欧盟之间的退欧谈判将取得进展。
    
    但在欧盟执委会主席贾克和英国首相特雷莎梅未能达成协议之后，英镑下挫至1.3415。

    英镑/美元周五曾触及两个月高位1.3550，受到对于英退谈判将开始取得进展的预期提振。
    
    “英镑已经成为投机客的工具，基本面已然退居其次，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata称。
    
    “在美国长期公债收益率卡在2.4%下方，当前收益率曲线扁平化背景下，买美元并不轻松。在这种情况下，投机资金往往会转向英镑，而非欧元或日圆，因为相对于欧洲央行和日本央行而言，英国央行要略显鹰派一些。”
    
    美国10年期公债收益率           在10月底触及略低于2.50%的七个月高位，但之后一直在这一水准下方胶着，美债收益率曲线出现10年来最扁平状态。

    在乐观的澳洲零售销售数据公布后，澳元上扬，新西兰元亦上涨。
    
    澳元兑美元        上涨0.6%至0.7639美元，此前公布的数据显示，经历数月低迷需求后，澳洲10月零售销售表现强劲。            
    
    澳元一路上扬，对澳洲央行利率决定反应不大。澳洲央行周二一如预期宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变。            
    
    新西兰元兑美元        上涨0.45%至0.6890美元，扳回昨日部分失地。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1874  1.1864  +0.08 +12.95  1.0513
    美元/日圆                   112.48  112.40  +0.07  -3.76  116.87
    欧元/日圆                   133.58  133.35  +0.17  +8.48  123.14
    美元/瑞郎                   0.9844  0.9848  -0.04  -3.28  1.0178
    英镑/美元                   1.3468  1.3478  -0.07  +9.18  1.2336
    美元/加元                   1.2665  1.2668  -0.02  -5.70  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6115  6.6152  -0.06  -5.18  6.9726
    澳元/美元                   0.7648  0.7598  +0.66  +6.00  0.7215
    新西兰元/美元               0.6905  0.6856  +0.71  -0.52  0.6941
    澳元/日圆                   86.040  85.410  +0.74  +2.04  84.320
    新西兰元/日圆               77.680  77.070  +0.79  -4.30  81.170
    英镑/日圆                   151.50  151.51  -0.01  +5.19  144.02
    澳元/新西兰元               1.1073  1.1066  +0.06  +6.65  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王灿/侯雪苹/汪红英/刘秀红/许娜；审校 王颖/李春喜/艾茂林/陈宗琦/杜明霞)

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