《全球汇市》美元涨势暂停，关注税改议案进展

* 美元涨势暂停，未能守在113日圆上方 * 关注美国参众两院的税改议案磋商，寻找下一步线索 * 乐观的澳洲零售数据提振澳元和新西兰元 * 澳洲央行维持利率在1.5%的纪录低位，符合普遍预期 路透东京12月5日 - 美元周二下跌，并未延续参议院通过税改议案后本周初的涨势，因投资者等待美国税改议案的下一步进展。 参众两院现在必须将各自通过的不同版本税改议案协调一致。 “参众两院就议案将要展开的磋商，可能决定本周美元的走向，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元指数 跌0.15%至93.050，上日则上涨约0.3%。 欧元兑美元 小幅涨至1.1874美元，隔夜跌0.3%. 美元兑日圆 涨至112.550日圆，但仍远离周一触及的两周半高点113.090日圆。 美国众议院周一晚间投票同意与参议院就税改立法启动正式协商，距离达成最终议案又进一步。但协商仍可能需要数周才能完成。 “在(共和党参议员)麦凯恩上周表示支持时，对于参议院通过税改议案的大部分热情已被市场消化，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。该策略师还称，这解释了美元为何会丧失动能。 英镑兑美元 跌0.1%至1.3465，上日宽幅震荡。 英镑周一最初飙升至1.3538美元，寄望于英国与欧盟之间的退欧谈判将取得进展。 但在欧盟执委会主席贾克和英国首相特雷莎梅未能达成协议之后，英镑下挫至1.3415。 英镑/美元周五曾触及两个月高位1.3550，受到对于英退谈判将开始取得进展的预期提振。 “英镑已经成为投机客的工具，基本面已然退居其次，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata称。 “在美国长期公债收益率卡在2.4%下方，当前收益率曲线扁平化背景下，买美元并不轻松。在这种情况下，投机资金往往会转向英镑，而非欧元或日圆，因为相对于欧洲央行和日本央行而言，英国央行要略显鹰派一些。” 美国10年期公债收益率 在10月底触及略低于2.50%的七个月高位，但之后一直在这一水准下方胶着，美债收益率曲线出现10年来最扁平状态。 在乐观的澳洲零售销售数据公布后，澳元上扬，新西兰元亦上涨。 澳元兑美元 上涨0.6%至0.7639美元，此前公布的数据显示，经历数月低迷需求后，澳洲10月零售销售表现强劲。 澳元一路上扬，对澳洲央行利率决定反应不大。澳洲央行周二一如预期宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变。 新西兰元兑美元 上涨0.45%至0.6890美元，扳回昨日部分失地。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1874 1.1864 +0.08 +12.95 1.0513 美元/日圆 112.48 112.40 +0.07 -3.76 116.87 欧元/日圆 133.58 133.35 +0.17 +8.48 123.14 美元/瑞郎 0.9844 0.9848 -0.04 -3.28 1.0178 英镑/美元 1.3468 1.3478 -0.07 +9.18 1.2336 美元/加元 1.2665 1.2668 -0.02 -5.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.6115 6.6152 -0.06 -5.18 6.9726 澳元/美元 0.7648 0.7598 +0.66 +6.00 0.7215 新西兰元/美元 0.6905 0.6856 +0.71 -0.52 0.6941 澳元/日圆 86.040 85.410 +0.74 +2.04 84.320 新西兰元/日圆 77.680 77.070 +0.79 -4.30 81.170 英镑/日圆 151.50 151.51 -0.01 +5.19 144.02 澳元/新西兰元 1.1073 1.1066 +0.06 +6.65 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王灿/侯雪苹/汪红英/刘秀红/许娜；审校 王颖/李春喜/艾茂林/陈宗琦/杜明霞)