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更新版 1-《全球汇市》美元连续第二天上涨，受美国税改乐观情绪提振
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2017年12月5日 / 晚上10点22分 / 更新于 8 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元连续第二天上涨，受美国税改乐观情绪提振

3 分钟阅读

    * 预计明年美元涨幅受限-荷兰国际集团
    * 预计欧元是美元疲弱的受益者
    * 英镑下滑，但仍处于上行通道--分析师

 (新增文末汇率表格)
    路透纽约12月5日 - 美元周二连续第二日上涨，昨日录得一周来最大单日升幅，因继续受益于围绕美国税
改的乐观情绪。
    
    “在税改议案出现一些明确的迹象前，美元仍将受到良好的支撑，之后可能会小幅走低，”加拿大丰业银
行首席外汇策略师Shaun Osborne称。
    
    周一，共和党控制的众议院投票同意与参议院就税改立法召开会议，为正式磋商铺路，磋商料需要数周的
时间。
    
    预计同为共和党控制的参议院本周晚些时候也将进行同样的投票。
    
    尾盘，美元指数      升0.2%，报93.329。
    
    美元兑日圆      涨0.2%，报112.63日圆，欧元兑美元      下跌0.4%，报1.1822美元。
    
    尽管上周跌至两个月低位后，美元收复了部分失地，但一些市场策略师预计美元明年进一步上涨受限。
    
    “我们的基本情境是，美元已经消化了许多好消息，”加拿大丰业银行的Osborne称，“美元在目前水平
之上没有太多上行空间。”
    
    荷兰国际集团认为，如美元下跌，欧元可能是受益者。
    
    在2018年的展望报告中，荷兰国际集团的策略师预计，明年欧元兑美元将升至1.3美元，这是2014年9月以
来没有达到过的水平。
    
    英镑缩减了早盘跌幅，下跌0.2%，报1.3435美元，市场普遍对没能达成一项协议，将退欧磋商带入下一阶
段感到失望，促使部分投资者削减英镑多头头寸。
    
    英国首相特雷莎梅周一未能达成一项协议，从而无法启动有关英国脱欧后与欧盟自由贸易关系的谈判。之
前与都柏林之间的初步协议要在北爱尔兰维持欧盟的规则，激怒了她在贝尔法斯特(北爱尔兰首府)的盟友。             
。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1824   1.1864   -0.34  +12.47   1.0513
    美元/日圆                   112.58   112.40   +0.16   -3.67   116.87
    欧元/日圆                   133.12   133.35   -0.17   +8.10   123.14
    美元/瑞郎                   0.9872   0.9848   +0.24   -3.01   1.0178
    英镑/美元                   1.3442   1.3478   -0.27   +8.97   1.2336
    美元/加元                   1.2686   1.2668   +0.14   -5.54   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6165   6.6152   +0.02   -5.11   6.9726
    澳元/美元                   0.7604   0.7598   +0.08   +5.39   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1675   1.1686   -0.09   +8.94   1.0717
    欧元/英镑                   0.8797   0.8802   -0.06   +3.28   0.8518
    新西兰元/美元               0.6874   0.6856   +0.26   -0.97   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2619   8.3224   -0.73   -4.34   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.7700   9.8775   -1.09   +7.53   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3635   8.4182   -0.65   -8.17   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8896   9.9902   -1.01   +3.23   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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