更新版 1-《全球汇市》美元连续第二天上涨，受美国税改乐观情绪提振

* 预计明年美元涨幅受限-荷兰国际集团 * 预计欧元是美元疲弱的受益者 * 英镑下滑，但仍处于上行通道--分析师 (新增文末汇率表格) 路透纽约12月5日 - 美元周二连续第二日上涨，昨日录得一周来最大单日升幅，因继续受益于围绕美国税 改的乐观情绪。 “在税改议案出现一些明确的迹象前，美元仍将受到良好的支撑，之后可能会小幅走低，”加拿大丰业银 行首席外汇策略师Shaun Osborne称。 周一，共和党控制的众议院投票同意与参议院就税改立法召开会议，为正式磋商铺路，磋商料需要数周的 时间。 预计同为共和党控制的参议院本周晚些时候也将进行同样的投票。 尾盘，美元指数 升0.2%，报93.329。 美元兑日圆 涨0.2%，报112.63日圆，欧元兑美元 下跌0.4%，报1.1822美元。 尽管上周跌至两个月低位后，美元收复了部分失地，但一些市场策略师预计美元明年进一步上涨受限。 “我们的基本情境是，美元已经消化了许多好消息，”加拿大丰业银行的Osborne称，“美元在目前水平 之上没有太多上行空间。” 荷兰国际集团认为，如美元下跌，欧元可能是受益者。 在2018年的展望报告中，荷兰国际集团的策略师预计，明年欧元兑美元将升至1.3美元，这是2014年9月以 来没有达到过的水平。 英镑缩减了早盘跌幅，下跌0.2%，报1.3435美元，市场普遍对没能达成一项协议，将退欧磋商带入下一阶 段感到失望，促使部分投资者削减英镑多头头寸。 英国首相特雷莎梅周一未能达成一项协议，从而无法启动有关英国脱欧后与欧盟自由贸易关系的谈判。之 前与都柏林之间的初步协议要在北爱尔兰维持欧盟的规则，激怒了她在贝尔法斯特(北爱尔兰首府)的盟友。 。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1824 1.1864 -0.34 +12.47 1.0513 美元/日圆 112.58 112.40 +0.16 -3.67 116.87 欧元/日圆 133.12 133.35 -0.17 +8.10 123.14 美元/瑞郎 0.9872 0.9848 +0.24 -3.01 1.0178 英镑/美元 1.3442 1.3478 -0.27 +8.97 1.2336 美元/加元 1.2686 1.2668 +0.14 -5.54 1.3430 美元/离岸人民币 6.6165 6.6152 +0.02 -5.11 6.9726 澳元/美元 0.7604 0.7598 +0.08 +5.39 0.7215 欧元/瑞郎 1.1675 1.1686 -0.09 +8.94 1.0717 欧元/英镑 0.8797 0.8802 -0.06 +3.28 0.8518 新西兰元/美元 0.6874 0.6856 +0.26 -0.97 0.6941 美元/挪威克朗 8.2619 8.3224 -0.73 -4.34 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7700 9.8775 -1.09 +7.53 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3635 8.4182 -0.65 -8.17 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8896 9.9902 -1.01 +3.23 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静；审校 母红)