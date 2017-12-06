《全球汇市》美元指数小涨，比特币升穿13,000美元

* 对美国税改取得进展的乐观情绪支撑美元

* 比特币急升，升穿13,000美元

路透纽约12月6日 - 美元兑一篮子货币周三小涨，触及两周高位，因市场人士对美国国会在税改立法上取得进展越发有信心。

美元指数小涨0.18%，至93.547。

“美元寻获一些支撑，因预期国会将在今年通过税改议案，”瑞穗驻纽约的外汇策略师Sireen Harajli说。

美国参议院投票同意与众议院共同组建一个会议委员会，以消除参众两院税改议案的分歧，使共和党占多数的国会向通过最终税改议案又迈进了一步。

今日公布的数据显示，11月美国民间就业岗位增加19万，较10月放缓，但制造业就业岗位增幅为至少15年来最多。数据公布后，美元小幅走强。

美元兑日圆回落0.36%。

“目前市场出现避险操作，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门董事Karl Schamotta表示。

“美国政府可能停摆的风险，加上特朗普承认耶路撒冷为以色列首都带来的长期地缘政治风险忧虑带动资金投入日圆。”他表示。

美国总统特朗普周三突然逆转了美国奉行数十年的政策，承认耶路撒冷为以色列首都，引起巴勒斯坦人强烈不满，且不顾可能引发中东动荡局势的警告。

在出现地缘政治或金融风险的情况下，日圆通常会受益，因日本是全球最大的债权国，市场认为一旦危机成真，日本投资人将汇回资金。

周三特朗普还提出了美国政府在周末前停摆的可能性，将其归咎于民主党，明日他将同国会共和党和民主党领导人就支出法案举行会谈。

比特币延续升势，突破13,000美元，创新高，尽管投资人质疑比特币的真正价值，并担心有泡沫。

英镑触及一周低点，交投震荡，因市场对在下周关键的欧盟峰会前不太可能达成一项退欧协议的担忧加重。

加元兑美元下挫，此前加拿大央行维持利率不变，且声明基调谨慎，足以压制明年年初加息的预期。(完) (编译/审校 母红/李军)