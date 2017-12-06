更新版 1-《全球汇市》美元指数小涨，比特币升穿13,000美元

* 对美国税改取得进展的乐观情绪支撑美元 * 比特币急升，升穿13,000美元 (新增文末收盘表格) 路透纽约12月6日 - 美元兑一篮子货币周三小涨，触及两周高位，因市场人士对美国国会在税改立法上取 得进展越发有信心。 美元指数 小涨0.18%，至93.547。 “美元寻获一些支撑，因预期国会将在今年通过税改议案，”瑞穗驻纽约的外汇策略师Sireen Harajli说 。 美国参议院投票同意与众议院共同组建一个会议委员会，以消除参众两院税改议案的分歧，使共和党占多 数的国会向通过最终税改议案又迈进了一步。 今日公布的数据显示，11月美国民间就业岗位增加19万，较10月放缓，但制造业就业岗位增幅为至少15年 来最多。数据公布后，美元小幅走强。 美元兑日圆回落0.36%。 “目前市场出现避险操作，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门董事Karl Schamotta 表示。 “美国政府可能停摆的风险，加上特朗普承认耶路撒冷为以色列首都带来的长期地缘政治风险忧虑带动资 金投入日圆。”他表示。 美国总统特朗普周三突然逆转了美国奉行数十年的政策，承认耶路撒冷为以色列首都，引起巴勒斯坦人强 烈不满，且不顾可能引发中东动荡局势的警告。 在出现地缘政治或金融风险的情况下，日圆通常会受益，因日本是全球最大的债权国，市场认为一旦危机 成真，日本投资人将汇回资金。 周三特朗普还提出了美国政府在周末前停摆的可能性，将其归咎于民主党，明日他将同国会共和党和民主 党领导人就支出法案举行会谈。 比特币延续升势，突破13,000美元，创新高，尽管投资人质疑比特币的真正价值，并担心有泡沫。 英镑触及一周低点，交投震荡，因市场对在下周关键的欧盟峰会前不太可能达成一项退欧协议的担忧加重 。 加元兑美元下挫，此前加拿大央行维持利率不变，且声明基调谨慎，足以压制明年年初加息的预期。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1795 1.1824 -0.25 +12.19 1.0513 美元/日圆 112.28 112.58 -0.27 -3.93 116.87 欧元/日圆 132.44 133.12 -0.51 +7.55 123.14 美元/瑞郎 0.9897 0.9872 +0.25 -2.76 1.0178 英镑/美元 1.3392 1.3442 -0.37 +8.56 1.2336 美元/加元 1.2788 1.2686 +0.80 -4.78 1.3430 美元/离岸人民币 6.6165 6.6165 +0.00 -5.11 6.9726 澳元/美元 0.7563 0.7604 -0.54 +4.82 0.7215 欧元/瑞郎 1.1675 1.1675 +0.00 +8.94 1.0717 欧元/英镑 0.8805 0.8797 +0.09 +3.37 0.8518 新西兰元/美元 0.6881 0.6874 +0.10 -0.86 0.6941 美元/挪威克朗 8.2694 8.2619 +0.09 -4.26 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7545 9.7700 -0.16 +7.36 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4327 8.3635 +0.83 -7.41 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9479 9.8896 +0.59 +3.84 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 母红/李军/王灿)