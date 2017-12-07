FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-《全球汇市》美国公布就业报告前美元走强，比特币逼近16,000美元
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月7日 / 晚上10点17分 / 更新于 1 小时前

更新版 1-《全球汇市》美国公布就业报告前美元走强，比特币逼近16,000美元

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆收复失地，因股市反弹
    * 对美国税改的潜在乐观情绪支撑美元
    * 比特币再创新高，逼近16,000美元

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约12月7日 - 美元兑一篮子主要货币周四升至两周高位，因各个市场的风险意愿
增强，且投资人乐观认为美国的税改计划将获得国会批准。
    
    美元兑日圆也上涨，触及三周高位。周三美元兑日圆下滑，因特朗普承认耶路撒冷为以
色列首都，危及中东和平进程，令美国的盟友和敌人都感到不安。            
    
    但随着全球股市在连跌三日后周四小涨，投资人购回美元。美元兑日圆      升0.7%，
报113.09日圆。
    
    市场目前聚焦周五将出炉的美国11月非农就业报告，根据路透调查，分析师预计11月非
农就业岗位增加20万。
    
    “周五的就业数据不太可能对美联储12月货币政策决定或美元走势造成非常大的冲击，
除非远逊于预期。”Forex.com研究部门主管James Chen表示。
    
    “若就业数据太令人失望，可能对下周乃至明年美联储的利率决定造成负面影响，从而
可能重创美元。”
    
    美元指数      盘中升至两周高位93.745，纽约尾盘升0.2%，报93.773。
    
    美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们
可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。
    
    “美国税改通过可能会给经济成长带来重大提振，这有着长远的影响。”美银美林分析
师在2018年展望中写道。
    
    多数投资人认为税改是一个对经济成长有利的政策，应会支撑美元，但并非所有分析师
都认为这对美元只有好处。
    
    “企业税改革可能是对美元重大利好，但改革还有其他内容，包括旨在避免税基侵蚀的
部分。”德国商业银行汇市策略师在给客户的报告中写道。
    
    欧元兑美元      跌至两周低点1.1773美元，尾盘跌0.2%，报1.1776美元。
    
    在Bitstamp交易所，比特币          飙升至略低于16,000美元的纪录高位，持续其从
年初时不到1,000美元开始的大涨之势。尾盘暴涨11.8%，报15,283.70美元，盘中高见15,99
5美元。   
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1771   1.1795   -0.20  +11.97   1.0513
    美元/日圆                   113.08   112.28   +0.71   -3.24   116.87
    欧元/日圆                   133.12   132.44   +0.51   +8.10   123.14
    美元/瑞郎                   0.9942   0.9897   +0.45   -2.32   1.0178
    英镑/美元                   1.3473   1.3392   +0.60   +9.22   1.2336
    美元/加元                   1.2849   1.2788   +0.48   -4.33   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6235   6.6165   +0.11   -5.01   6.9726
    澳元/美元                   0.7511   0.7563   -0.69   +4.10   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1705   1.1675   +0.26   +9.22   1.0717
    欧元/英镑                   0.8737   0.8805   -0.77   +2.57   0.8518
    新西兰元/美元               0.6829   0.6881   -0.76   -1.61   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3139   8.2694   +0.54   -3.74   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.7883   9.7545   +0.35   +7.73   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4825   8.4327   +0.59   -6.86   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9885   9.9479   +0.41   +4.27   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/郑茵; 审校 母红/龚芳)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below