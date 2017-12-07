更新版 1-《全球汇市》美国公布就业报告前美元走强，比特币逼近16,000美元

* 美元兑日圆收复失地，因股市反弹 * 对美国税改的潜在乐观情绪支撑美元 * 比特币再创新高，逼近16,000美元 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约12月7日 - 美元兑一篮子主要货币周四升至两周高位，因各个市场的风险意愿 增强，且投资人乐观认为美国的税改计划将获得国会批准。 美元兑日圆也上涨，触及三周高位。周三美元兑日圆下滑，因特朗普承认耶路撒冷为以 色列首都，危及中东和平进程，令美国的盟友和敌人都感到不安。 但随着全球股市在连跌三日后周四小涨，投资人购回美元。美元兑日圆 升0.7%， 报113.09日圆。 市场目前聚焦周五将出炉的美国11月非农就业报告，根据路透调查，分析师预计11月非 农就业岗位增加20万。 “周五的就业数据不太可能对美联储12月货币政策决定或美元走势造成非常大的冲击， 除非远逊于预期。”Forex.com研究部门主管James Chen表示。 “若就业数据太令人失望，可能对下周乃至明年美联储的利率决定造成负面影响，从而 可能重创美元。” 美元指数 盘中升至两周高位93.745，纽约尾盘升0.2%，报93.773。 美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们 可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。 “美国税改通过可能会给经济成长带来重大提振，这有着长远的影响。”美银美林分析 师在2018年展望中写道。 多数投资人认为税改是一个对经济成长有利的政策，应会支撑美元，但并非所有分析师 都认为这对美元只有好处。 “企业税改革可能是对美元重大利好，但改革还有其他内容，包括旨在避免税基侵蚀的 部分。”德国商业银行汇市策略师在给客户的报告中写道。 欧元兑美元 跌至两周低点1.1773美元，尾盘跌0.2%，报1.1776美元。 在Bitstamp交易所，比特币 飙升至略低于16,000美元的纪录高位，持续其从 年初时不到1,000美元开始的大涨之势。尾盘暴涨11.8%，报15,283.70美元，盘中高见15,99 5美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1771 1.1795 -0.20 +11.97 1.0513 美元/日圆 113.08 112.28 +0.71 -3.24 116.87 欧元/日圆 133.12 132.44 +0.51 +8.10 123.14 美元/瑞郎 0.9942 0.9897 +0.45 -2.32 1.0178 英镑/美元 1.3473 1.3392 +0.60 +9.22 1.2336 美元/加元 1.2849 1.2788 +0.48 -4.33 1.3430 美元/离岸人民币 6.6235 6.6165 +0.11 -5.01 6.9726 澳元/美元 0.7511 0.7563 -0.69 +4.10 0.7215 欧元/瑞郎 1.1705 1.1675 +0.26 +9.22 1.0717 欧元/英镑 0.8737 0.8805 -0.77 +2.57 0.8518 新西兰元/美元 0.6829 0.6881 -0.76 -1.61 0.6941 美元/挪威克朗 8.3139 8.2694 +0.54 -3.74 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7883 9.7545 +0.35 +7.73 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4825 8.4327 +0.59 -6.86 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9885 9.9479 +0.41 +4.27 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/郑茵; 审校 母红/龚芳)