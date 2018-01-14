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重温稿-《全球汇市》欧洲央行缩减QE希望拖累美元兑欧元跌至逾三年低点，英镑跳升
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January 14, 2018 / 11:02 PM / 更新于 an hour ago

重温稿-《全球汇市》欧洲央行缩减QE希望拖累美元兑欧元跌至逾三年低点，英镑跳升

3 分钟阅读

    * 欧元兑美元升至2014年底来最高
    * 美元指数触及四个月低点
    * 英镑兑美元升至英退公投来最高水准
    * 比特币在大跌11%后反弹

    路透纽约1月12日 - 美元兑欧元周五跌至逾三年低点，因投资人预期欧洲央行正准备缩
减大规模货币刺激计划，欧元扩大升势。
    
    欧元兑美元升1.21%，报1.2177美元，势将录得逾六个月最大单日百分比升幅。
    
    欧元兑美元周四已经大涨0.72%，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策
者称，他们可能在2018年初重新考虑政策沟通立场。            

    投资者将此视为，如果欧洲经济继续保持良好增长势头，欧洲央行今年将开始缩减2.55
万亿欧元(3.07万亿美元)购债计划的信号。
    
    “欧洲央行最新会议记录略偏鹰派，所以给了欧元更多的活力，”硅谷银行高级汇市交
易员Minh Trang称。
    
    欧元大涨令美元指数      承压，纽约尾盘美元指数跌0.92%，报91.008，盘中跌至四
个月最低的90.954。
    
    英镑劲升也拖累美元指数下挫。英镑兑美元盘中急升至英退公投以来最高水准，此前有
报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。
    
    “每次有英退进展顺利的消息，英镑都会获得一些提振，”Trang称。
    
    英镑兑美元大涨1.43%，报1.3729美元。
    
    鉴于欧元和英镑动能强劲，美元未能从强劲的数据中得益。数据显示12月美国核心消费
者物价录得11个月最大升幅，这助涨了今年通胀将加快的预期。
    
    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所升3.8%，报13,749.05美元，昨日比特币大
跌逾11%，因韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2185   1.2031   +1.28   +1.58   1.1996
    美元/日圆                   111.03   111.24   -0.19   -1.46   112.67
    欧元/日圆                   135.40   133.86   +1.15   +0.16   135.18
    美元/瑞郎                   0.9680   0.9757   -0.79   -0.65   0.9743
    英镑/美元                   1.3727   1.3536   +1.41   +1.59   1.3512
    美元/加元                   1.2455   1.2517   -0.50   -0.97   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4597   6.4899   -0.47   -0.81   6.5125
    澳元/美元                   0.7912   0.7890   +0.28   +1.42   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1797   1.1739   +0.49   +0.92   1.1689
    欧元/英镑                   0.8884   0.8885   -0.01   +0.01   0.8883
    新西兰元/美元               0.7254   0.7259   -0.07   +2.37   0.7086
    美元/挪威克朗               7.9231   8.0131   -1.12   -3.46   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6620   9.6405   +0.22   -1.89   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0460   8.1309   -1.04   -1.90   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8163   9.7826   +0.34   -0.23   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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