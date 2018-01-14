重温稿-《全球汇市》欧洲央行缩减QE希望拖累美元兑欧元跌至逾三年低点，英镑跳升

* 欧元兑美元升至2014年底来最高 * 美元指数触及四个月低点 * 英镑兑美元升至英退公投来最高水准 * 比特币在大跌11%后反弹 路透纽约1月12日 - 美元兑欧元周五跌至逾三年低点，因投资人预期欧洲央行正准备缩 减大规模货币刺激计划，欧元扩大升势。 欧元兑美元升1.21%，报1.2177美元，势将录得逾六个月最大单日百分比升幅。 欧元兑美元周四已经大涨0.72%，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策 者称，他们可能在2018年初重新考虑政策沟通立场。 投资者将此视为，如果欧洲经济继续保持良好增长势头，欧洲央行今年将开始缩减2.55 万亿欧元(3.07万亿美元)购债计划的信号。 “欧洲央行最新会议记录略偏鹰派，所以给了欧元更多的活力，”硅谷银行高级汇市交 易员Minh Trang称。 欧元大涨令美元指数 承压，纽约尾盘美元指数跌0.92%，报91.008，盘中跌至四 个月最低的90.954。 英镑劲升也拖累美元指数下挫。英镑兑美元盘中急升至英退公投以来最高水准，此前有 报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。 “每次有英退进展顺利的消息，英镑都会获得一些提振，”Trang称。 英镑兑美元大涨1.43%，报1.3729美元。 鉴于欧元和英镑动能强劲，美元未能从强劲的数据中得益。数据显示12月美国核心消费 者物价录得11个月最大升幅，这助涨了今年通胀将加快的预期。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所升3.8%，报13,749.05美元，昨日比特币大 跌逾11%，因韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2185 1.2031 +1.28 +1.58 1.1996 美元/日圆 111.03 111.24 -0.19 -1.46 112.67 欧元/日圆 135.40 133.86 +1.15 +0.16 135.18 美元/瑞郎 0.9680 0.9757 -0.79 -0.65 0.9743 英镑/美元 1.3727 1.3536 +1.41 +1.59 1.3512 美元/加元 1.2455 1.2517 -0.50 -0.97 1.2577 美元/离岸人民币 6.4597 6.4899 -0.47 -0.81 6.5125 澳元/美元 0.7912 0.7890 +0.28 +1.42 0.7801 欧元/瑞郎 1.1797 1.1739 +0.49 +0.92 1.1689 欧元/英镑 0.8884 0.8885 -0.01 +0.01 0.8883 新西兰元/美元 0.7254 0.7259 -0.07 +2.37 0.7086 美元/挪威克朗 7.9231 8.0131 -1.12 -3.46 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6620 9.6405 +0.22 -1.89 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0460 8.1309 -1.04 -1.90 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8163 9.7826 +0.34 -0.23 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)