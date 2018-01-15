《全球汇市》欧元升至三年高位，看多欧元押注创纪录高位

* 欧元突破1.22美元后续升

* 美元兑一篮子货币挫至三年低位

* 日圆上涨，受日本央行对经济复苏的评论提振

路透伦敦1月15日 - 欧元兑美元周一升至三年高位，接近1.23美元关口，因在欧元区经济乐观情绪不断增强，预期欧洲央行很快收紧政策的背景下，投资者加大对欧元的看多押注。

欧元多头周一受到极大鼓舞，此前发布的贸易数据显示，欧元区19国的贸易顺差升至八个月来最高水平，表明强势欧元还未成为企业出口的阻碍。

欧元走高的同时，美元出现新的下跌趋势，欧元区经济前景改善，刺激投资者对投资组合进行调整，增加该地区资产。

根据最新期货数据，截至1月12日当周，投机客将欧元净多头头寸增加至纪录高位。欧元兑一篮子货币触及2014年底以来最高水平。

美元下跌，因市场逾加确信，全球复苏速度可能快于美国，促使以欧洲央行为首的其它主要央行比市场预期更快地撤走宽松措施。

比如，摩根大通策略师预计，2018年欧元区经济增速将快于美国。

周一，美元指数下跌0.5%，至2015年初以来最低。

“(欧元)将在未来某一时点出现回调，”法国兴业银行全球策略师Kit Juckes称，“但只要经济数据保持强劲，市场会认同欧元还会再度走强的观点。缩减刺激政策将被提前。”

Juckes称，市场重新给欧元定价，以消化欧洲央行将改变货币政策立场的预期，而欧元的公允价值应该在1.25-1.30美元之间，欧元仍有上涨空间。

欧元日内升0.7%，报1.2284美元，盘中高见近1.23美元，在上周上涨后续升。欧洲央行上周表态称，今年初将重新评估政策前瞻指引，导致对决策者准备减少刺激计划的预期升温，受此提振，欧元上周走强。

英镑周一续升，触及英国退欧公投结果发布以来最高水平1.3819美元，因投资人寄望其他欧盟成员国可能寻求相对“软英退”。

美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的讲话凸显日本经济复苏力道。

美元兑日圆下跌0.4%，报110.585日圆。(完) (编译 刘静；审校 母红)