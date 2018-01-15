更新版 1-《全球汇市》欧元升至三年高位，看多欧元押注创纪录高位

* 欧元突破1.22美元后续升 * 美元兑一篮子货币挫至三年低位 * 日圆上涨，受日本央行对经济复苏的评论提振 (新增文末汇率收盘表格) 路透伦敦1月15日 - 欧元兑美元周一升至三年高位，接近1.23美元关口，因在欧元区经 济乐观情绪不断增强，预期欧洲央行很快收紧政策的背景下，投资者加大对欧元的看多押注 。 欧元多头周一受到极大鼓舞，此前发布的贸易数据显示，欧元区19国的贸易顺差升至八 个月来最高水平，表明强势欧元还未成为企业出口的阻碍。 欧元走高的同时，美元出现新的下跌趋势，欧元区经济前景改善，刺激投资者对投资组 合进行调整，增加该地区资产。 根据最新期货数据，截至1月12日当周，投机客将欧元净多头头寸增加至纪录高位。欧 元兑一篮子货币触及2014年底以来最高水平。 美元下跌，因市场逾加确信，全球复苏速度可能快于美国，促使以欧洲央行为首的其它 主要央行比市场预期更快地撤走宽松措施。 比如，摩根大通策略师预计，2018年欧元区经济增速将快于美国。 周一，美元指数 下跌0.5%，至2015年初以来最低。 “(欧元)将在未来某一时点出现回调，”法国兴业银行全球策略师Kit Juckes称，“但 只要经济数据保持强劲，市场会认同欧元还会再度走强的观点。缩减刺激政策将被提前。” Juckes称，市场重新给欧元定价，以消化欧洲央行将改变货币政策立场的预期，而欧元 的公允价值应该在1.25-1.30美元之间，欧元仍有上涨空间。 欧元 日内升0.7%，报1.2284美元，盘中高见近1.23美元，在上周上涨后续升。欧 洲央行上周表态称，今年初将重新评估政策前瞻指引，导致对决策者准备减少刺激计划的预 期升温，受此提振，欧元上周走强。 英镑周一续升，触及英国退欧公投结果发布以来最高水平1.3819美元，因投资人寄望其 他欧盟成员国可能寻求相对“软英退”。 美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的讲话凸显日本经济复苏力道。 美元兑日圆 下跌0.4%，报110.585日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2261 1.2185 +0.62 +2.21 1.1996 美元/日圆 110.52 111.03 -0.46 -1.91 112.67 欧元/日圆 135.54 135.40 +0.10 +0.27 135.18 美元/瑞郎 0.9629 0.9680 -0.53 -1.17 0.9743 英镑/美元 1.3789 1.3727 +0.45 +2.05 1.3512 美元/加元 1.2428 1.2455 -0.22 -1.18 1.2577 美元/离岸人民币 6.4295 6.4597 -0.47 -1.27 6.5125 澳元/美元 0.7963 0.7912 +0.64 +2.08 0.7801 欧元/瑞郎 1.1810 1.1797 +0.11 +1.04 1.1689 欧元/英镑 0.8894 0.8884 +0.11 +0.12 0.8883 新西兰元/美元 0.7299 0.7254 +0.62 +3.01 0.7086 美元/挪威克朗 7.8788 7.9231 -0.56 -4.00 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6630 9.6620 +0.01 -1.88 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0117 8.0460 -0.43 -2.32 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8262 9.8163 +0.10 -0.13 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)