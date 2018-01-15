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更新版 1-《全球汇市》欧元升至三年高位，看多欧元押注创纪录高位
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January 15, 2018 / 10:14 PM / 更新于 15 hours ago

更新版 1-《全球汇市》欧元升至三年高位，看多欧元押注创纪录高位

3 分钟阅读

    * 欧元突破1.22美元后续升
    * 美元兑一篮子货币挫至三年低位
    * 日圆上涨，受日本央行对经济复苏的评论提振

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透伦敦1月15日 - 欧元兑美元周一升至三年高位，接近1.23美元关口，因在欧元区经
济乐观情绪不断增强，预期欧洲央行很快收紧政策的背景下，投资者加大对欧元的看多押注
。
    
    欧元多头周一受到极大鼓舞，此前发布的贸易数据显示，欧元区19国的贸易顺差升至八
个月来最高水平，表明强势欧元还未成为企业出口的阻碍。
    
    欧元走高的同时，美元出现新的下跌趋势，欧元区经济前景改善，刺激投资者对投资组
合进行调整，增加该地区资产。
    
    根据最新期货数据，截至1月12日当周，投机客将欧元净多头头寸增加至纪录高位。欧
元兑一篮子货币触及2014年底以来最高水平。
    
    美元下跌，因市场逾加确信，全球复苏速度可能快于美国，促使以欧洲央行为首的其它
主要央行比市场预期更快地撤走宽松措施。
    
    比如，摩根大通策略师预计，2018年欧元区经济增速将快于美国。
    
    周一，美元指数      下跌0.5%，至2015年初以来最低。
    
    “(欧元)将在未来某一时点出现回调，”法国兴业银行全球策略师Kit Juckes称，“但
只要经济数据保持强劲，市场会认同欧元还会再度走强的观点。缩减刺激政策将被提前。”
    
    Juckes称，市场重新给欧元定价，以消化欧洲央行将改变货币政策立场的预期，而欧元
的公允价值应该在1.25-1.30美元之间，欧元仍有上涨空间。
    
    欧元      日内升0.7%，报1.2284美元，盘中高见近1.23美元，在上周上涨后续升。欧
洲央行上周表态称，今年初将重新评估政策前瞻指引，导致对决策者准备减少刺激计划的预
期升温，受此提振，欧元上周走强。
    
    英镑周一续升，触及英国退欧公投结果发布以来最高水平1.3819美元，因投资人寄望其
他欧盟成员国可能寻求相对“软英退”。
    
    美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的讲话凸显日本经济复苏力道。
    
    美元兑日圆      下跌0.4%，报110.585日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2261   1.2185   +0.62   +2.21   1.1996
    美元/日圆                   110.52   111.03   -0.46   -1.91   112.67
    欧元/日圆                   135.54   135.40   +0.10   +0.27   135.18
    美元/瑞郎                   0.9629   0.9680   -0.53   -1.17   0.9743
    英镑/美元                   1.3789   1.3727   +0.45   +2.05   1.3512
    美元/加元                   1.2428   1.2455   -0.22   -1.18   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4295   6.4597   -0.47   -1.27   6.5125
    澳元/美元                   0.7963   0.7912   +0.64   +2.08   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1810   1.1797   +0.11   +1.04   1.1689
    欧元/英镑                   0.8894   0.8884   +0.11   +0.12   0.8883
    新西兰元/美元               0.7299   0.7254   +0.62   +3.01   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8788   7.9231   -0.56   -4.00   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6630   9.6620   +0.01   -1.88   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0117   8.0460   -0.43   -2.32   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8262   9.8163   +0.10   -0.13   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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