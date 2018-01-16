更新版 1-《全球汇市》欧元徘徊在三年高点附近，比特币急挫

(新增文末收盘表格) * 下周欧洲央行料维持政策立场--路透 * 德国总理梅克尔执政遇阻的迹象拖了欧元后腿 * 比特币等加密货币急跌，因监管忧虑 * 日圆和瑞郎上扬，因美股下挫 路透纽约1月16日 - 欧元兑美元周二持于三年高位附近，从稍早跌势中反弹。投资人对 下周欧洲央行会在政策会议上对维持购债的承诺可能软化的疑虑，拖累欧元稍早走软。 电子货币重挫，比特币 暴跌达18%，至四周低点近11,000美元，此前报道显 示，韩国仍有可能禁止交易电子货币，这令监管压制范围扩大的担忧加重。 接近欧洲央行的消息人士对路透表示，欧洲央行不太可能这么快微调政策立场，因决策 者需要更多时间评估经济和欧元的前景。 “对欧洲央行的决策者来说，他们在考虑‘我们必须谨慎，不要助涨了这波走势。’” 汇丰证券汇市策略部门美国主管Dragah Maher表示。 因上述路透报道，美元兑欧元回升。对德国总理梅克尔是否能成功组建“大联合政府” 的不安情绪也带动了美元的反弹。 德国中左翼社会民主党(SPD)一个地区的党员投票反对同梅克尔的保守党派基督教民主 党(CDU)磋商，这一新的进展引发欧元在周二欧洲市场盘初下跌。 纽约尾盘，欧元兑美元升0.06%，报1.2268美元。 美股遭遇获利了结转跌，带动欧元兑美元扭转颓势。今日稍早，美股道琼工业指数<.DJ I>一度突破26,000点关口。 美股转跌也刺激了对日圆和瑞郎的避险需求。 美元兑日圆跌0.18%，报110.32日圆，美元兑瑞郎跌0.45%，报0.9586瑞郎。 欧元回落并未损及投资人对欧元在未来几个月将继续上涨的看多人气。 根据周五发布的期货数据，投机商在截至1月12日该周增持欧元净多头仓位至纪录高位 。 美元指数跌0.05%，报90.398，从周一触及的三年低点90.279反弹。 对政府将加强监管的担忧引发电子货币遭遇普遍抛售。 加密货币ethereum和ripple分别急跌19%和29%，根据Coinmarketcap，多数加密货币都 录得了两位数的跌幅。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2259 1.2261 -0.02 +2.19 1.1996 美元/日圆 110.44 110.52 -0.07 -1.98 112.67 欧元/日圆 135.41 135.54 -0.10 +0.17 135.18 美元/瑞郎 0.9594 0.9629 -0.36 -1.53 0.9743 英镑/美元 1.3791 1.3789 +0.01 +2.06 1.3512 美元/加元 1.2433 1.2428 +0.04 -1.14 1.2577 美元/离岸人民币 6.4368 6.4295 +0.11 -1.16 6.5125 澳元/美元 0.7960 0.7963 -0.04 +2.04 0.7801 欧元/瑞郎 1.1762 1.1810 -0.41 +0.62 1.1689 欧元/英镑 0.8886 0.8894 -0.09 +0.03 0.8883 新西兰元/美元 0.7265 0.7299 -0.47 +2.53 0.7086 美元/挪威克朗 7.8708 7.8788 -0.10 -4.10 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6525 9.6630 -0.11 -1.99 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0373 8.0117 +0.32 -2.00 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8591 9.8262 +0.33 +0.20 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 刘静)