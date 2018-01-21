FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#亚洲
January 21, 2018 / 11:02 PM / 更新于 14 hours ago

重温稿-《全球汇市》美元录得2015年以来最长跌势，受累于美国政府关停忧虑

3 分钟阅读

    * 共和党作最后努力，以期在午夜最后期限前与民主党就拨款议案达成一致
    * 部分人士认为美国政府关停给市场带来的影响不大
    * 欧元兑美元接近三年高位，日圆兑美元接近四个月高位
    * 美债收益率上升未能提振美元

    路透纽约1月19日 - 美元兑一篮子货币周五在三年低位之上持稳，但连续第五周周线下
跌，创2015年5月以来的最长跌势，对美国政府关停的担忧拖累美元。
    
    周四，美国众议院通过了为政府融拨款2月16日的议案，以避免当前拨款法案到期后政
府机构从周六开始关停。最新议案还未获得参议院的批准，前途未卜。
    
    美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周五与美国总统特朗普会面，为避免政府
关停寻找办法。舒默表示取得了一些进展，但仍有“许多分歧”。
    
    “本周初，这还是一个外部风险，现在成了真正的风险，”法国农业信贷银行外汇策略
师Vassili Serebriakov在谈到政府关停时称。
    
    尽管政府关门的可能性增加，美元兑一篮子主要货币的贸易加权指数      仍持稳。
    
    一些投资者淡化政府关停可能性，称市场影响仅会是轻微的。
    
    2026 GMT，美元贸易加权指数      升0.06%，报90.591。本周该指数触及2014年12月
以来最低，投资者卖出，因预计更多央行将加入到美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息行
列。多年来，各国央行实施超宽松货币政策，以抗击2008年全球金融危机和随后出现的经济
衰退。
    
    欧元      下跌0.06%，报1.2230美元，低于周三触及的1.2323美元的三年高位。在下
周四欧洲央行召开会议前，欧元录得连续第五周周线上涨。
    
    美元兑日圆      下跌0.41%，报110.64日圆，从周三触及的四个月低位110.19日圆反
弹的势头消逝，尽管美国10年期公债收益率           升至2014年9月以来最高水平。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2220   1.2237   -0.14   +1.87   1.1996
    美元/日圆                   110.76   111.09   -0.30   -1.70   112.67
    欧元/日圆                   135.41   135.96   -0.40   +0.17   135.18
    美元/瑞郎                   0.9628   0.9587   +0.43   -1.18   0.9743
    英镑/美元                   1.3849   1.3891   -0.30   +2.49   1.3512
    美元/加元                   1.2487   1.2416   +0.57   -0.72   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3997   6.4208   -0.33   -1.73   6.5125
    澳元/美元                   0.7990   0.7998   -0.10   +2.42   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1769   1.1735   +0.29   +0.68   1.1689
    欧元/英镑                   0.8818   0.8809   +0.10   -0.73   0.8883
    新西兰元/美元               0.7275   0.7300   -0.34   +2.67   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8653   7.8457   +0.25   -4.16   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6159   9.6044   +0.12   -2.36   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0423   8.0184   +0.30   -1.94   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8349   9.8134   +0.22   -0.04   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below