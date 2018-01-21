重温稿-《全球汇市》美元录得2015年以来最长跌势，受累于美国政府关停忧虑

* 共和党作最后努力，以期在午夜最后期限前与民主党就拨款议案达成一致 * 部分人士认为美国政府关停给市场带来的影响不大 * 欧元兑美元接近三年高位，日圆兑美元接近四个月高位 * 美债收益率上升未能提振美元 路透纽约1月19日 - 美元兑一篮子货币周五在三年低位之上持稳，但连续第五周周线下 跌，创2015年5月以来的最长跌势，对美国政府关停的担忧拖累美元。 周四，美国众议院通过了为政府融拨款2月16日的议案，以避免当前拨款法案到期后政 府机构从周六开始关停。最新议案还未获得参议院的批准，前途未卜。 美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周五与美国总统特朗普会面，为避免政府 关停寻找办法。舒默表示取得了一些进展，但仍有“许多分歧”。 “本周初，这还是一个外部风险，现在成了真正的风险，”法国农业信贷银行外汇策略 师Vassili Serebriakov在谈到政府关停时称。 尽管政府关门的可能性增加，美元兑一篮子主要货币的贸易加权指数 仍持稳。 一些投资者淡化政府关停可能性，称市场影响仅会是轻微的。 2026 GMT，美元贸易加权指数 升0.06%，报90.591。本周该指数触及2014年12月 以来最低，投资者卖出，因预计更多央行将加入到美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息行 列。多年来，各国央行实施超宽松货币政策，以抗击2008年全球金融危机和随后出现的经济 衰退。 欧元 下跌0.06%，报1.2230美元，低于周三触及的1.2323美元的三年高位。在下 周四欧洲央行召开会议前，欧元录得连续第五周周线上涨。 美元兑日圆 下跌0.41%，报110.64日圆，从周三触及的四个月低位110.19日圆反 弹的势头消逝，尽管美国10年期公债收益率 升至2014年9月以来最高水平。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2220 1.2237 -0.14 +1.87 1.1996 美元/日圆 110.76 111.09 -0.30 -1.70 112.67 欧元/日圆 135.41 135.96 -0.40 +0.17 135.18 美元/瑞郎 0.9628 0.9587 +0.43 -1.18 0.9743 英镑/美元 1.3849 1.3891 -0.30 +2.49 1.3512 美元/加元 1.2487 1.2416 +0.57 -0.72 1.2577 美元/离岸人民币 6.3997 6.4208 -0.33 -1.73 6.5125 澳元/美元 0.7990 0.7998 -0.10 +2.42 0.7801 欧元/瑞郎 1.1769 1.1735 +0.29 +0.68 1.1689 欧元/英镑 0.8818 0.8809 +0.10 -0.73 0.8883 新西兰元/美元 0.7275 0.7300 -0.34 +2.67 0.7086 美元/挪威克朗 7.8653 7.8457 +0.25 -4.16 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6159 9.6044 +0.12 -2.36 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0423 8.0184 +0.30 -1.94 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8349 9.8134 +0.22 -0.04 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)