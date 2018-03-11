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亚洲
March 11, 2018 / 11:03 PM / 更新于 17 hours ago

重温稿-更新版 1-《全球汇市》美就业数据公布后美元持平，日本央行保持鸽派政策打压日圆

3 分钟阅读

 (重温稿)
    * 美国2月就业岗位增幅为一年半最大，抵消薪资增长放缓的影响
    * 日本央行称通胀回升前无政策调整计划
    * 日圆走软，因特朗普与朝鲜领袖准备会晤的消息缓解市场担忧
    * 欧元仍然承压，昨日德拉吉发表基调谨慎的讲话

    路透纽约3月9日 - 美元兑一篮子货币周五基本持稳，因美国月度就业增长数据创逾一
年半最高，但薪资增长放缓的速度超过预期，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会加
快升息步伐的观点。

    日圆普跌，之前日本央行坚持鸽派政策立场。日本央行总裁黑田东彦对经济成长持乐观
态度，但强调称，在通胀触及2%目标前，没有调整货币政策的计划。

    美国劳工部称，2月非农就业岗位增加31.3万，为2016年7月以来最大月增幅，但平均时
薪仅增长0.1%，慢于1月的0.3%和分析师预期的0.2%。
    
    交易商押注，就业市场不断收紧将增强美联储在本月稍后升息，以及在今年晚些时候再
升息两次的理据，但薪资增长放缓应该会使今年升息四次的可能性降低。

    “尽管对美国经济而言，这是好消息，但对美联储而言，一切都没有改变。三次升息路
径是我们的基础情境假设，” Manulife Asset Management的高级交易员Chuck Tomes表示
。

    就业报告可能在短期内提振美元，但美国总统特朗普对钢铝征税的决定引发的贸易紧张
局势，以及美国以外的国家增长加速，应该在长期拖累美元。
    
    美元指数      跌0.038点，或0.04%，报90.141。
    
    欧元兑美元      跌0.03%，报1.2306美元。

   欧元周四也走软，因欧洲央行总裁德拉吉称，区内通胀仍然迟滞，且保护主义抬头给经
济构成风险。

    美元兑日圆升至一周峰值，因日本央行周五坚持负利率政策，且总裁黑田东彦像德拉吉
一样，对保护主义抬头的风险，以及通胀仍然迟滞发出警告。

    日圆走低的另一个原因是，交易商缩减日圆避险头寸，因有消息称，美国总统特朗普准
备与朝鲜领袖金正恩会晤，可能打破朝鲜核问题上的僵局。
    
    美元兑日圆      尾盘上扬0.57%，报106.81美元。欧元兑日圆涨0.54%，报131.46日圆
。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2305   1.2310   -0.04   +2.58   1.1996
    美元/日圆                   106.77   106.20   +0.54   -5.24   112.67
    欧元/日圆                   131.41   130.76   +0.50   -2.79   135.18
    美元/瑞郎                   0.9510   0.9510   +0.00   -2.39   0.9743
    英镑/美元                   1.3847   1.3810   +0.27   +2.48   1.3512
    美元/加元                   1.2810   1.2894   -0.65   +1.85   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3255   6.3427   -0.27   -2.87   6.5125
    澳元/美元                   0.7849   0.7789   +0.77   +0.62   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1705   1.1708   -0.03   +0.14   1.1689
    欧元/英镑                   0.8886   0.8913   -0.30   +0.03   0.8883
    新西兰元/美元               0.7280   0.7262   +0.25   +2.74   0.7086
    美元/挪威克朗               7.7751   7.8383   -0.81   -5.26   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.5729   9.6507   -0.81   -2.80   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.2426   8.2553   -0.15   +0.50   8.2017
    欧元/瑞典克朗              10.1443  10.1789   -0.34   +3.10   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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