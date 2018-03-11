重温稿-更新版 1-《全球汇市》美就业数据公布后美元持平，日本央行保持鸽派政策打压日圆

(重温稿) * 美国2月就业岗位增幅为一年半最大，抵消薪资增长放缓的影响 * 日本央行称通胀回升前无政策调整计划 * 日圆走软，因特朗普与朝鲜领袖准备会晤的消息缓解市场担忧 * 欧元仍然承压，昨日德拉吉发表基调谨慎的讲话 路透纽约3月9日 - 美元兑一篮子货币周五基本持稳，因美国月度就业增长数据创逾一 年半最高，但薪资增长放缓的速度超过预期，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会加 快升息步伐的观点。 日圆普跌，之前日本央行坚持鸽派政策立场。日本央行总裁黑田东彦对经济成长持乐观 态度，但强调称，在通胀触及2%目标前，没有调整货币政策的计划。 美国劳工部称，2月非农就业岗位增加31.3万，为2016年7月以来最大月增幅，但平均时 薪仅增长0.1%，慢于1月的0.3%和分析师预期的0.2%。 交易商押注，就业市场不断收紧将增强美联储在本月稍后升息，以及在今年晚些时候再 升息两次的理据，但薪资增长放缓应该会使今年升息四次的可能性降低。 “尽管对美国经济而言，这是好消息，但对美联储而言，一切都没有改变。三次升息路 径是我们的基础情境假设，” Manulife Asset Management的高级交易员Chuck Tomes表示 。 就业报告可能在短期内提振美元，但美国总统特朗普对钢铝征税的决定引发的贸易紧张 局势，以及美国以外的国家增长加速，应该在长期拖累美元。 美元指数 跌0.038点，或0.04%，报90.141。 欧元兑美元 跌0.03%，报1.2306美元。 欧元周四也走软，因欧洲央行总裁德拉吉称，区内通胀仍然迟滞，且保护主义抬头给经 济构成风险。 美元兑日圆升至一周峰值，因日本央行周五坚持负利率政策，且总裁黑田东彦像德拉吉 一样，对保护主义抬头的风险，以及通胀仍然迟滞发出警告。 日圆走低的另一个原因是，交易商缩减日圆避险头寸，因有消息称，美国总统特朗普准 备与朝鲜领袖金正恩会晤，可能打破朝鲜核问题上的僵局。 美元兑日圆 尾盘上扬0.57%，报106.81美元。欧元兑日圆涨0.54%，报131.46日圆 。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2305 1.2310 -0.04 +2.58 1.1996 美元/日圆 106.77 106.20 +0.54 -5.24 112.67 欧元/日圆 131.41 130.76 +0.50 -2.79 135.18 美元/瑞郎 0.9510 0.9510 +0.00 -2.39 0.9743 英镑/美元 1.3847 1.3810 +0.27 +2.48 1.3512 美元/加元 1.2810 1.2894 -0.65 +1.85 1.2577 美元/离岸人民币 6.3255 6.3427 -0.27 -2.87 6.5125 澳元/美元 0.7849 0.7789 +0.77 +0.62 0.7801 欧元/瑞郎 1.1705 1.1708 -0.03 +0.14 1.1689 欧元/英镑 0.8886 0.8913 -0.30 +0.03 0.8883 新西兰元/美元 0.7280 0.7262 +0.25 +2.74 0.7086 美元/挪威克朗 7.7751 7.8383 -0.81 -5.26 8.2070 欧元/挪威克朗 9.5729 9.6507 -0.81 -2.80 9.8486 美元/瑞典克朗 8.2426 8.2553 -0.15 +0.50 8.2017 欧元/瑞典克朗 10.1443 10.1789 -0.34 +3.10 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 刘静)