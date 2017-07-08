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更新版 1-《全球汇市》美元上涨，此前发布的美国就业数据支持美联储升息预期
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2017年7月8日 / 下午2点12分 / 1 个月前

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，此前发布的美国就业数据支持美联储升息预期

路透新闻部

3 分钟阅读

 (新增文末表格)
    * 6月美国新增22.2万个就业岗位
    * 平均时薪增幅小于预期
    * 美联储仍在12月升息轨道上

    路透纽约7月7日 - 美元周五上涨，此前发布的一份报告显示，6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估
和前月，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持在今年至少再升息一次的轨道上。
    
    报告发布后，美元兑日圆升至两个月高位，本周创4月底以来的最大周度百分比升幅。美元兑英镑也升至
逾一周来最高。
    
    周五发布的数据显示，6月美国非农就业岗位增加22.2万个，超过分析师预估的17.9万个。4月和5月数据
被上修，比之前报告的多了4.7万个岗位。
    
    “就业数据高于预期...增大了美联储决定尽早开始减少资产负债表的可能性，”Allianz　Investment M
anagement投资策略师Charlie Ripley称。
    
    “总的来说，劳动力市场继续稳固，尽管近期通胀数据疲弱，但就业数据稳固应该令美联储保持在货币政
策正常化的轨道上。”他称。
    
    尽管新增就业岗位数据强劲，但通胀压力仍温和，6月平均时薪增长0.2%，低于0.3%的预期。
    
    美元兑日圆      尾盘报113.95日圆，升0.7%，稍早触及两个月高位的114.17日圆。
    
    周五稍早日圆下滑，此前日本央行称将买入无限量公债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债
收益率。            
    
    欧元尾盘下跌0.2%，报1.1403美元，将美元指数      推高0.2%，报96.0132。
    
    英镑      跌至逾一周低位的1.2871美元，尾盘跌0.7%，报1.2883。
    
    美国就业数据发布后，美国短期利率期货走势表明，市场继续押注美联储在12月升息。

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                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1400   1.1422   -0.19   +8.44   1.0513
    美元/日圆                   113.88   113.20   +0.60   -2.56   116.87
    欧元/日圆                   129.84   129.32   +0.40   +5.44   123.14
    美元/瑞郎                   0.9638   0.9604   +0.35   -5.31   1.0178
    英镑/美元                   1.2889   1.2969   -0.62   +4.48   1.2336
    美元/加元                   1.2874   1.2976   -0.79   -4.14   1.3430
    美元/离岸人民币                6.8027   6.7995   +0.05   -2.44   6.9726
    澳元/美元                   0.7605   0.7585   +0.26   +5.41   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0988   1.0970   +0.16   +2.53   1.0717
    欧元/英镑                   0.8842   0.8804   +0.43   +3.80   0.8518
    新西兰元/美元               0.7280   0.7273   +0.10   +4.88   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3634   8.3481   +0.18   -3.17   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5373   9.5361   +0.01   +4.97   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4262   8.4426   -0.19   -7.48   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6049   9.6432   -0.40   +0.26   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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