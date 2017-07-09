重温稿-《全球汇市》美元上涨，此前发布的美国就业数据支持美联储升息预期

* 6月美国新增22.2万个就业岗位 * 平均时薪增幅小于预期 * 美联储仍在12月升息轨道上 路透纽约7月7日 - 美元周五上涨，此前发布的一份报告显示，6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估 和前月，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持在今年至少再升息一次的轨道上。 报告发布后，美元兑日圆升至两个月高位，本周创4月底以来的最大周度百分比升幅。美元兑英镑也升至 逾一周来最高。 周五发布的数据显示，6月美国非农就业岗位增加22.2万个，超过分析师预估的17.9万个。4月和5月数据 被上修，比之前报告的多了4.7万个岗位。 “就业数据高于预期...增大了美联储决定尽早开始减少资产负债表的可能性，”Allianz Investment M anagement投资策略师Charlie Ripley称。 “总的来说，劳动力市场继续稳固，尽管近期通胀数据疲弱，但就业数据稳固应该令美联储保持在货币政 策正常化的轨道上。”他称。 尽管新增就业岗位数据强劲，但通胀压力仍温和，6月平均时薪增长0.2%，低于0.3%的预期。 美元兑日圆 尾盘报113.95日圆，升0.7%，稍早触及两个月高位的114.17日圆。 周五稍早日圆下滑，此前日本央行称将买入无限量公债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债 收益率。 欧元尾盘下跌0.2%，报1.1403美元，将美元指数 推高0.2%，报96.0132。 英镑 跌至逾一周低位的1.2871美元，尾盘跌0.7%，报1.2883。 美国就业数据发布后，美国短期利率期货走势表明，市场继续押注美联储在12月升息。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1400 1.1422 -0.19 +8.44 1.0513 美元/日圆 113.88 113.20 +0.60 -2.56 116.87 欧元/日圆 129.84 129.32 +0.40 +5.44 123.14 美元/瑞郎 0.9638 0.9604 +0.35 -5.31 1.0178 英镑/美元 1.2889 1.2969 -0.62 +4.48 1.2336 美元/加元 1.2874 1.2976 -0.79 -4.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.8027 6.7995 +0.05 -2.44 6.9726 澳元/美元 0.7605 0.7585 +0.26 +5.41 0.7215 欧元/瑞郎 1.0988 1.0970 +0.16 +2.53 1.0717 欧元/英镑 0.8842 0.8804 +0.43 +3.80 0.8518 新西兰元/美元 0.7280 0.7273 +0.10 +4.88 0.6941 美元/挪威克朗 8.3634 8.3481 +0.18 -3.17 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5373 9.5361 +0.01 +4.97 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4262 8.4426 -0.19 -7.48 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6049 9.6432 -0.40 +0.26 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静；审校 李军)