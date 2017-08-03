《全球汇市》美元指数从15个月低位小升，欧元大涨后回落

* 欧元隔夜触及两年半高位后回落 * 美元指数从15个月低点回升 * 英国央行公布利率决定前英镑持稳 路透新加坡8月3日 - 美元指数周四从15个月低点小幅回升，但走势仍然不稳，因有关美国今年是否会再次升息的疑虑犹存。 美元指数 上扬约0.1%至92.940，周三曾跌至2016年5月以来最低点92.548。 华府政治动荡和大体上表现平平的美国经济数据，让美元承压。尤其是低迷的通胀数据，加大了美联储未来政策收紧步伐的不确定性。 欧元兑美元跌0.1%至1.1847美元，从周三触及的两年半高位1.19105美元回落，这是2015年1月以来欧元触及的最高位。 与深受政治风险和货币政策不确定性困扰的美元截然不同，欧元受到对欧洲央行最终会开始退出宽松政策的预期支持。 新加坡Saxo Markets亚太销售交易主管Tareck Horchani称，尽管周五美国公布非农就业报告前，欧元可能遭遇一定的获利了结，但目前看来仍受到良好支撑。 “我认为总的来说，仍然可以逢低买进，欧元可能涨至1.20美元，”他说。 欧元兑日圆 小跌0.2%至131.08日圆，与周三创下的2016年2月以来高位131.40相去不远。 美元兑日圆 跌0.1%至110.64日圆，向本周稍早创下的低位109.92回跌，此为美元逾六周来最低水准。 日圆对日本内阁改组的消息反应有限。首相安倍晋三已经决定新的内阁成员，主要的经济大臣留任，但替换防卫大臣和外务大臣。 大华银行的市场策略主管Heng Koon How认为，总体来说，日圆可能受到日本央行宽松货币政策的压制。 Heng表示，日本央行最近推迟了实现通胀目标的时间，该央行可能在更长时间内继续维持超宽松货币政策 立场。 “这支持我们对美元/日圆上升的基本预估，”他说，并称他预计到年底时美元兑日圆将报约115日圆。 英镑持稳，等待英国央行周四稍晚公布利率决议。 英镑兑美元 最新报1.3220美元。周三时曾升至1.3250，是将近11个月来的最高水平。 英国央行周四料将维持利率在纪录低点，投资者将观察是否有迹象表明，面对退欧，英国央行更接近于其 10年来的首度升息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1848 1.1854 -0.05 +12.70 1.0513 美元/日圆 110.65 110.72 -0.06 -5.32 116.87 欧元/日圆 131.11 131.26 -0.11 +6.47 123.14 美元/瑞郎 0.9700 0.9708 -0.08 -4.70 1.0178 英镑/美元 1.3224 1.3221 +0.02 +7.20 1.2336 美元/加元 1.2590 1.2565 +0.20 -6.25 1.3430 美元/离岸人民币 6.7322 6.7291 +0.05 -3.45 6.9726 澳元/美元 0.7935 0.7962 -0.34 +9.98 0.7215 新西兰元/美元 0.7398 0.7427 -0.39 +6.58 0.6941 澳元/日圆 87.810 88.200 -0.44 +4.14 84.320 新西兰元/日圆 81.880 82.250 -0.45 +0.87 81.170 英镑/日圆 146.33 146.40 -0.05 +1.60 144.02 澳元/新西兰元 1.0724 1.0719 +0.05 +3.28 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫/张涛；审校 刘秀红/张荻)