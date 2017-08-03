FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
《全球汇市》美元指数从15个月低位小升，欧元大涨后回落
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月3日 / 凌晨5点17分 / 2 天前

《全球汇市》美元指数从15个月低位小升，欧元大涨后回落

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 欧元隔夜触及两年半高位后回落
    * 美元指数从15个月低点回升
    * 英国央行公布利率决定前英镑持稳

    路透新加坡8月3日 - 美元指数周四从15个月低点小幅回升，但走势仍然不稳，因有关美国今年是否会再次升息的疑虑犹存。
    
    美元指数      上扬约0.1%至92.940，周三曾跌至2016年5月以来最低点92.548。

    华府政治动荡和大体上表现平平的美国经济数据，让美元承压。尤其是低迷的通胀数据，加大了美联储未来政策收紧步伐的不确定性。
    
    欧元兑美元跌0.1%至1.1847美元，从周三触及的两年半高位1.19105美元回落，这是2015年1月以来欧元触及的最高位。
    
    与深受政治风险和货币政策不确定性困扰的美元截然不同，欧元受到对欧洲央行最终会开始退出宽松政策的预期支持。
    
    新加坡Saxo Markets亚太销售交易主管Tareck Horchani称，尽管周五美国公布非农就业报告前，欧元可能遭遇一定的获利了结，但目前看来仍受到良好支撑。

    “我认为总的来说，仍然可以逢低买进，欧元可能涨至1.20美元，”他说。
    
    欧元兑日圆          小跌0.2%至131.08日圆，与周三创下的2016年2月以来高位131.40相去不远。

    美元兑日圆      跌0.1%至110.64日圆，向本周稍早创下的低位109.92回跌，此为美元逾六周来最低水准。
    
    日圆对日本内阁改组的消息反应有限。首相安倍晋三已经决定新的内阁成员，主要的经济大臣留任，但替换防卫大臣和外务大臣。            
    
    大华银行的市场策略主管Heng Koon How认为，总体来说，日圆可能受到日本央行宽松货币政策的压制。

    Heng表示，日本央行最近推迟了实现通胀目标的时间，该央行可能在更长时间内继续维持超宽松货币政策
立场。
    
    “这支持我们对美元/日圆上升的基本预估，”他说，并称他预计到年底时美元兑日圆将报约115日圆。
    
    英镑持稳，等待英国央行周四稍晚公布利率决议。
    
    英镑兑美元        最新报1.3220美元。周三时曾升至1.3250，是将近11个月来的最高水平。
    
    英国央行周四料将维持利率在纪录低点，投资者将观察是否有迹象表明，面对退欧，英国央行更接近于其
10年来的首度升息。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1848  1.1854  -0.05 +12.70  1.0513
    美元/日圆                   110.65  110.72  -0.06  -5.32  116.87
    欧元/日圆                   131.11  131.26  -0.11  +6.47  123.14
    美元/瑞郎                   0.9700  0.9708  -0.08  -4.70  1.0178
    英镑/美元                   1.3224  1.3221  +0.02  +7.20  1.2336
    美元/加元                   1.2590  1.2565  +0.20  -6.25  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7322  6.7291  +0.05  -3.45  6.9726
    澳元/美元                   0.7935  0.7962  -0.34  +9.98  0.7215
    新西兰元/美元               0.7398  0.7427  -0.39  +6.58  0.6941
    澳元/日圆                   87.810  88.200  -0.44  +4.14  84.320
    新西兰元/日圆               81.880  82.250  -0.45  +0.87  81.170
    英镑/日圆                   146.33  146.40  -0.05  +1.60  144.02
    澳元/新西兰元               1.0724  1.0719  +0.05  +3.28  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫/张涛；审校 刘秀红/张荻)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below