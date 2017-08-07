更正-《全球汇市》美国非农就业报告支撑美元守住涨幅，关注通胀数据

(更正：内文倒数第二段澳元报价应为“0.7944”，而非“0.7931”) * 美国非农就业报告表现强劲，提振美元脱离15个月低位 * 美元若想保持强势，需要更多乐观数据的支撑 * 关注本周公布的美国通胀相关指标 路透东京8月7日 - 美元周一守住大部分涨幅，此前乐观的美国非农就业报告提振美元脱离15个月低位。 本周将有一系列数据出炉，被视为美元反弹之势能否持续较长时间的关键。 美元兑日圆 持稳在110.695日圆，周五高见111.050。上周美元兑日圆一度跌破110.00至七周低位。 美元指数 略下滑至93.330，周五上扬0.75%。上周三，美元指数曾触及2016年5月以来最低水准。 美元触及该15个月低位，因之前美国公布的一连串疲弱经济数据，外加华府政治动荡，加剧了美联储缩表 和升息步伐相关的不确定性。 但周五公布的重要美国经济数据扶助美元摆脱低迷。美国非农就业报告显示，7月非农就业岗位增加20.9 万个。7月平均时薪上升9美分，或0.3%，6月增长0.2%。 “就业报告目前得以止住美元跌势。我们至少可以期待美联储将在9月会议上开始缩减资产负债表，”FPG 证券社长深谷幸司说。 欧元兑美元 小涨0.2%至1.1798美元，周五下跌0.8%，与上周稍早触及的两年半高点1.1910拉出些距 离。 就业数据强劲使得美联储12月升息可期，这扶助了美元；为了巩固美元的上行趋势，市场也在寻找更多证 据证明基本面强劲。 “本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲，但10年期美债收益率涨幅有限，显示出对美国 通缩放缓的担忧挥之不去，”东京IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。 “生产者和消费者物价指数等数据，可能必须得优于预期，才能打消通胀忧虑。只有到那个时候，美元才 会迎来真正的转折点。” 美国7月生产者物价指数(PPI)及消费者物价指数(CPI)将分别于周四及周五出炉。 美国10年期公债收益率 报在2.267%，略微跌离周五高位2.290%。 澳元兑美元 微涨0.2%至0.7944美元，上周则跌约0.7%。 英镑兑美元 几无变动报1.3055美元。美元上周五大涨，加重英镑跌势；英国央行周四决议维持利 率不变且释出鸽派讯息，令英镑身处劣势。英镑已大幅远离上周初所创13个月高位1.3267美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1796 1.1768 +0.24 +12.20 1.0513 美元/日圆 110.68 110.67 +0.01 -5.30 116.87 欧元/日圆 130.59 130.30 +0.22 +6.05 123.14 美元/瑞郎 0.9715 0.9727 -0.12 -4.55 1.0178 英镑/美元 1.3057 1.3035 +0.17 +5.84 1.2336 美元/加元 1.2635 1.2650 -0.12 -5.92 1.3430 美元/离岸人民币 6.7279 6.7347 -0.10 -3.51 6.9726 澳元/美元 0.7941 0.7922 +0.24 +10.06 0.7215 新西兰元/美元 0.7401 0.7408 -0.09 +6.63 0.6941 澳元/日圆 87.920 87.750 +0.19 +4.27 84.320 新西兰元/日圆 81.950 82.020 -0.09 +0.96 81.170 英镑/日圆 144.52 144.31 +0.15 +0.35 144.02 澳元/新西兰元 1.0727 1.0690 +0.35 +3.31 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)