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更正-《全球汇市》美国非农就业报告支撑美元守住涨幅，关注通胀数据
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2017年8月7日 / 凌晨4点23分 / 6 天内

更正-《全球汇市》美国非农就业报告支撑美元守住涨幅，关注通胀数据

路透新闻部

3 分钟阅读

 (更正：内文倒数第二段澳元报价应为“0.7944”，而非“0.7931”)
    * 美国非农就业报告表现强劲，提振美元脱离15个月低位
    * 美元若想保持强势，需要更多乐观数据的支撑
    * 关注本周公布的美国通胀相关指标

    路透东京8月7日 - 美元周一守住大部分涨幅，此前乐观的美国非农就业报告提振美元脱离15个月低位。
本周将有一系列数据出炉，被视为美元反弹之势能否持续较长时间的关键。

    美元兑日圆      持稳在110.695日圆，周五高见111.050。上周美元兑日圆一度跌破110.00至七周低位。
    
    美元指数      略下滑至93.330，周五上扬0.75%。上周三，美元指数曾触及2016年5月以来最低水准。
    
    美元触及该15个月低位，因之前美国公布的一连串疲弱经济数据，外加华府政治动荡，加剧了美联储缩表
和升息步伐相关的不确定性。
    
    但周五公布的重要美国经济数据扶助美元摆脱低迷。美国非农就业报告显示，7月非农就业岗位增加20.9
万个。7月平均时薪上升9美分，或0.3%，6月增长0.2%。            
    
    “就业报告目前得以止住美元跌势。我们至少可以期待美联储将在9月会议上开始缩减资产负债表，”FPG
证券社长深谷幸司说。

    欧元兑美元      小涨0.2%至1.1798美元，周五下跌0.8%，与上周稍早触及的两年半高点1.1910拉出些距
离。
    
    就业数据强劲使得美联储12月升息可期，这扶助了美元；为了巩固美元的上行趋势，市场也在寻找更多证
据证明基本面强劲。

    “本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲，但10年期美债收益率涨幅有限，显示出对美国
通缩放缓的担忧挥之不去，”东京IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。

    “生产者和消费者物价指数等数据，可能必须得优于预期，才能打消通胀忧虑。只有到那个时候，美元才
会迎来真正的转折点。”

    美国7月生产者物价指数(PPI)及消费者物价指数(CPI)将分别于周四及周五出炉。

    美国10年期公债收益率           报在2.267%，略微跌离周五高位2.290%。

    澳元兑美元        微涨0.2%至0.7944美元，上周则跌约0.7%。

    英镑兑美元        几无变动报1.3055美元。美元上周五大涨，加重英镑跌势；英国央行周四决议维持利
率不变且释出鸽派讯息，令英镑身处劣势。英镑已大幅远离上周初所创13个月高位1.3267美元。


                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1796  1.1768  +0.24 +12.20  1.0513
    美元/日圆                   110.68  110.67  +0.01  -5.30  116.87
    欧元/日圆                   130.59  130.30  +0.22  +6.05  123.14
    美元/瑞郎                   0.9715  0.9727  -0.12  -4.55  1.0178
    英镑/美元                   1.3057  1.3035  +0.17  +5.84  1.2336
    美元/加元                   1.2635  1.2650  -0.12  -5.92  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7279  6.7347  -0.10  -3.51  6.9726
    澳元/美元                   0.7941  0.7922  +0.24 +10.06  0.7215
    新西兰元/美元               0.7401  0.7408  -0.09  +6.63  0.6941
    澳元/日圆                   87.920  87.750  +0.19  +4.27  84.320
    新西兰元/日圆               81.950  82.020  -0.09  +0.96  81.170
    英镑/日圆                   144.52  144.31  +0.15  +0.35  144.02
    澳元/新西兰元               1.0727  1.0690  +0.35  +3.31  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)

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