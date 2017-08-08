更新版 1-《全球汇市》美元走强，因美国职位空缺数据强劲

* 6月美国职位空缺急增至纪录高位 * 英镑兑欧元触及10个月低位 (新增收盘表格) 路透纽约8月8日 - 美元周二升至逾一周高位，摆脱早盘的颓势，因数据显示，美国6月 职位空缺急增至纪录高位，巩固了上周五公布的非农就业报告反映出的就业市场强势。 美元指数 上扬0.28%，报93.698，盘中高见93.876。 美国劳工部周二公布，6月职位空缺增长46.1万个，经季节性调整后为620万，为2000年 12月开始编纂该数据以来最高水平。 “毫无疑问，职位空缺数据是美国就业市场状况正不断收紧的最新力证，从这方面来看 ，该数据无疑对美元利多，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说。 “夏日市场交投清淡，可能使美元今日的走势被放大。” 数据巩固了上周五公布的强劲非农就业报告所反映的就业市场状况，Silicon Valley B ank的高级汇市策略师Minh Trang说。 美元自年初以来节节败退，上周五受到提振，因强劲的美国7月就业报告使美国联邦储 备理事会(FED/美联储)进一步收紧货币政策的理据更加充分。 周二公布的职位空缺数据向好，扶助美元在一定程度上摆脱了周一的疲态。圣路易斯联 储总裁布拉德和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利昨日发表的鸽派讲话，拖累美元走软。 欧元兑美元跌0.42%，报1.1743美元，但距离上周触及的两年半高位1.1909美元不远。 市场普遍预计，欧洲央行将开始缩减其量化宽松计划；与此同时，市场对美联储年内是 否能再度升息存疑，这提振欧元。 英镑兑欧元触及10个月低位，因今日公布的数据显示，英国7月消费者支出连续第三个 月下滑，投资者越发不看好英国的经济前景。 加元兑美元持稳在前一交易日触及的三周低位附近，因油价回落，且数据显示中国和德 国贸易增长放缓。 中国人民币兑美元攀升至10个月高位，升穿关键心理位，此前中国人民银行小幅上调中 间价，且数据显示中国外汇储备增幅超预期。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1749 1.1793 -0.37 +11.76 1.0513 美元/日圆 110.30 110.73 -0.39 -5.62 116.87 欧元/日圆 129.64 130.61 -0.74 +5.28 123.14 美元/瑞郎 0.9743 0.9727 +0.16 -4.27 1.0178 英镑/美元 1.2989 1.3032 -0.33 +5.29 1.2336 美元/加元 1.2665 1.2679 -0.11 -5.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.7106 6.7304 -0.29 -3.76 6.9726 澳元/美元 0.7912 0.7911 +0.01 +9.66 0.7215 欧元/瑞郎 1.1447 1.1476 -0.25 +6.81 1.0717 欧元/英镑 0.9044 0.9048 -0.04 +6.18 0.8518 新西兰元/美元 0.7327 0.7361 -0.46 +5.56 0.6941 美元/挪威克朗 7.9557 7.9225 +0.42 -7.89 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3517 9.3451 +0.07 +2.93 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1740 8.1476 +0.32 -10.25 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6089 9.6105 -0.02 +0.30 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红/徐文焰; 审校 利棣儿/龚芳)