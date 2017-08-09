FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 天前
《全球汇市》瑞郎和日圆上涨，因朝鲜紧张局势升级促使投资者避险
#人民币汇改
#半岛局势
#金融监管
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
半岛局势
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
中国财经
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
深度分析
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月9日 / 晚上9点18分 / 4 天前

《全球汇市》瑞郎和日圆上涨，因朝鲜紧张局势升级促使投资者避险

路透新闻部

1 分钟阅读

* 瑞郎兑欧元上涨逾1%

* 美元指数下滑

路透纽约8月9日 - 瑞郎兑欧元和美元周三强劲上涨，因美国和朝鲜之间的紧张局势升温，促使投资者寻找被认为风险较小的资产。

瑞郎兑欧元有望录得2015年1月瑞士央行取消瑞郎汇率限制以来的最大单日升幅。美元兑瑞郎下跌1.1%，为逾六周来的最大单日跌幅。

美元兑日圆也下跌0.26%，报110.01日圆。

瑞郎和日圆通常在地缘政治局势紧张时受追捧，部分因为瑞士和日本有大量的经常账盈余。

日本是全球最大的债权国，市场认为如果冲突最终发生，日本投资者将撤回资金。

“显然，我们正密切关注美朝紧张关系升级，”Jefferies外汇董事总经理Brad Bechtel称。

朝鲜(北韩)周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。

“今天是典型的避险交易，”BMO Capital Markets全球外汇策略负责人Greg Anderson称。

美国公债收益率回落，也扶助日圆上涨，提振了日圆相对美元的吸引力。

美债收益率周三下跌，指标10年期公债收益率触及六周低位，因投资者涌向公债等避险资产。

美元指数下跌0.12%，报93.53，稍早升至93.888。

大部分亚洲货币急挫，韩元将录得近八周来的最大单日跌幅。

对美朝紧张局势的担忧打压加元，加元兑美元下跌，尽管油价走高，加拿大房屋数据好于预期。

英镑基本持平在1.3美元，接近两周半低位，因投资者等待下周发布的英国关键数据，以寻找英国准备脱欧之际经济健康状况的线索。(完) (编译 刘静；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below