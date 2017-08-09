更新版 1-《全球汇市》瑞郎和日圆上涨，因朝鲜紧张局势升级促使投资者避险

* 瑞郎兑欧元上涨逾1% * 美元指数下滑 (新增收盘表格) 路透纽约8月9日 - 瑞郎兑欧元和美元周三强劲上涨，因美国和朝鲜之间的紧张局势升 温，促使投资者寻找被认为风险较小的资产。 瑞郎兑欧元有望录得2015年1月瑞士央行取消瑞郎汇率限制以来的最大单日升幅。美元 兑瑞郎下跌1.1%，为逾六周来的最大单日跌幅。 美元兑日圆也下跌0.26%，报110.01日圆。 瑞郎和日圆通常在地缘政治局势紧张时受追捧，部分因为瑞士和日本有大量的经常帐盈 余。 日本是全球最大的债权国，市场认为如果冲突最终发生，日本投资者将撤回资金。 “显然，我们正密切关注美朝紧张关系升级，”Jefferies外汇董事总经理Brad Bechte l称。 朝鲜(北韩)周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美 国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。 “今天是典型的避险交易，”BMO Capital Markets全球外汇策略负责人Greg Anderson 称。 美国公债收益率回落，也扶助日圆上涨，提振了日圆相对美元的吸引力。 美债收益率周三下跌，指标10年期公债收益率触及六周低位，因投资者涌向公债等避险 资产。 美元指数 下跌0.12%，报93.53，稍早升至93.888。 大部分亚洲货币急挫，韩元 将录得近八周来的最大单日跌幅。 对美朝紧张局势的担忧打压加元，加元兑美元下跌，尽管油价走高，加拿大房屋数据好 于预期。 英镑基本持平在1.3美元，接近两周半低位，因投资者等待下周发布的英国关键数据， 以寻找英国准备脱欧之际经济健康状况的线索。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1757 1.1749 +0.07 +11.83 1.0513 美元/日圆 110.06 110.30 -0.22 -5.83 116.87 欧元/日圆 129.42 129.64 -0.17 +5.10 123.14 美元/瑞郎 0.9634 0.9743 -1.12 -5.34 1.0178 英镑/美元 1.3004 1.2989 +0.12 +5.42 1.2336 美元/加元 1.2698 1.2665 +0.26 -5.45 1.3430 美元/离岸人民币 6.6906 6.7106 -0.30 -4.04 6.9726 澳元/美元 0.7886 0.7912 -0.33 +9.30 0.7215 欧元/瑞郎 1.1328 1.1447 -1.04 +5.70 1.0717 欧元/英镑 0.9038 0.9044 -0.07 +6.10 0.8518 新西兰元/美元 0.7337 0.7327 +0.14 +5.71 0.6941 美元/挪威克朗 7.9550 7.9557 -0.01 -7.90 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3549 9.3517 +0.03 +2.96 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1752 8.1740 +0.01 -10.24 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6135 9.6089 +0.05 +0.35 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)