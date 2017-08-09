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4 天前
更新版 1-《全球汇市》瑞郎和日圆上涨，因朝鲜紧张局势升级促使投资者避险
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2017年8月9日 / 晚上10点33分 / 4 天前

更新版 1-《全球汇市》瑞郎和日圆上涨，因朝鲜紧张局势升级促使投资者避险

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 瑞郎兑欧元上涨逾1%
    * 美元指数下滑

 (新增收盘表格)
    路透纽约8月9日 - 瑞郎兑欧元和美元周三强劲上涨，因美国和朝鲜之间的紧张局势升
温，促使投资者寻找被认为风险较小的资产。
    
    瑞郎兑欧元有望录得2015年1月瑞士央行取消瑞郎汇率限制以来的最大单日升幅。美元
兑瑞郎下跌1.1%，为逾六周来的最大单日跌幅。
    
    美元兑日圆也下跌0.26%，报110.01日圆。
    
    瑞郎和日圆通常在地缘政治局势紧张时受追捧，部分因为瑞士和日本有大量的经常帐盈
余。
    
    日本是全球最大的债权国，市场认为如果冲突最终发生，日本投资者将撤回资金。
    
    “显然，我们正密切关注美朝紧张关系升级，”Jefferies外汇董事总经理Brad Bechte
l称。
    
    朝鲜(北韩)周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美
国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。            
    
    “今天是典型的避险交易，”BMO Capital Markets全球外汇策略负责人Greg Anderson
称。
    
    美国公债收益率回落，也扶助日圆上涨，提振了日圆相对美元的吸引力。
    
    美债收益率周三下跌，指标10年期公债收益率触及六周低位，因投资者涌向公债等避险
资产。
    
    美元指数      下跌0.12%，报93.53，稍早升至93.888。
    
    大部分亚洲货币急挫，韩元      将录得近八周来的最大单日跌幅。
    
    对美朝紧张局势的担忧打压加元，加元兑美元下跌，尽管油价走高，加拿大房屋数据好
于预期。
    
    英镑基本持平在1.3美元，接近两周半低位，因投资者等待下周发布的英国关键数据，
以寻找英国准备脱欧之际经济健康状况的线索。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1757   1.1749   +0.07  +11.83   1.0513
    美元/日圆                   110.06   110.30   -0.22   -5.83   116.87
    欧元/日圆                   129.42   129.64   -0.17   +5.10   123.14
    美元/瑞郎                   0.9634   0.9743   -1.12   -5.34   1.0178
    英镑/美元                   1.3004   1.2989   +0.12   +5.42   1.2336
    美元/加元                   1.2698   1.2665   +0.26   -5.45   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6906   6.7106   -0.30   -4.04   6.9726
    澳元/美元                   0.7886   0.7912   -0.33   +9.30   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1328   1.1447   -1.04   +5.70   1.0717
    欧元/英镑                   0.9038   0.9044   -0.07   +6.10   0.8518
    新西兰元/美元               0.7337   0.7327   +0.14   +5.71   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9550   7.9557   -0.01   -7.90   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3549   9.3517   +0.03   +2.96   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1752   8.1740   +0.01  -10.24   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6135   9.6089   +0.05   +0.35   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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